Kocaman, Osmanlı minyatürlerinde kuş evlerinin yerlerini görebildiklerini, bu çizimlerin restorasyon çalışmalarında belge olarak kabul edildiğini söyledi. Bölgenin 18. yüzyıldan itibaren gelişmeye başladığını, yerleşkenin ağırlıklı olarak 2. Mahmut döneminde fiilen kullanılmaya başlandığını da aktardı.

Saray yerleşkelerinde yalnızca kuşlar için değil, kediler ve ceylanlar için de özel düzenlemeler yapıldığını belirten Kocaman, avlulu ve bahçeli yapıların yanı sıra şadırvan ve selsebil gibi su unsurlarına da önem verildiğini ifade etti. Kocaman'ın ifadesiyle Osmanlı'da kuş sesinin yanında su sesi de eksik olmuyordu.