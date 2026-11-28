Asırlarca Para Basılan Yerde Osmanlı'nın Kuşlara Uzanan Merhamet Mirası Yaşatılıyor
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Osmanlı döneminde para basılan Darphane-i Amire'nin bahçesinde, restorasyon sonrasında yeniden gün yüzüne çıkarılan iki kuş köşkü dikkat çekiyor. Osmanlı'da 'aşiyan' adıyla bilinen bu yapılar, kuşlara yuva olma geleneğini bugün de sürdürüyor.
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Kaynak: AA
Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar'a bağlanmasının ardından başlayan 7 yıllık restorasyon, Darphane-i Amire'yi ziyarete açtı.
Yerleşkedeki iki aşiyan, Osmanlı'da kuşlara yuva olma geleneğinin bugün de işlevini sürdüren örnekleri.
Minyatürler ve dönemin belgeleri, kuş evlerinin yerinde durduğunu ve restorasyonda belge sayıldığını gösteriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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