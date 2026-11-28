Newton'ın Kafasına Elma Düştü Mü? İğneli Göz Deneyinden Darphanedeki Kalpazan Avına 6 Hikâye
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Isaac Newton'ın kafasına gerçekten elma düştü mü? Hikâyeyi 1726'da Newton'ın ağzından dinleyen William Stukeley, kafaya çarpan bir elmadan hiç söz etmiyor. Newton bir deneyinde kendi gözüne kör bir iğneyle bastırdı, 50'li yaşlarında da darphanede kalpazan kovaladı.
1. Elma düştü ama Newton'ın kafasına değil
2. Görmeyi anlamak için gözüyle kemiğin arasına iğne soktu
3. Geride bir milyon kelimelik simya notu bıraktı
4. Hooke ile kavgası gerçek, portre hikâyesi şüpheli
5. Darphanede kalpazan peşine düştü
6. Çocukken annesini ve üvey babasını yakmakla tehdit etmiş
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın