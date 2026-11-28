Hikâyenin en sağlam kaynağı, Newton'ın arkadaşı William Stukeley. 1726 baharında ikisi bahçeye çıkıp elma ağaçlarının gölgesinde çay içer. Newton ona, yer çekimi fikrinin yıllar önce yine böyle düşünceli otururken bir elmanın düşmesiyle aklına geldiğini anlatır: Elma neden yana ya da yukarı gitmiyor da hep dümdüz aşağı iniyor? Stukeley bu sohbeti 1752 tarihli el yazması anılarına geçirdi. Metinde elmanın kafaya çarptığına dair tek kelime yok. Newton'ın anlattığına göre elma düştü, kafaya isabet etmesi ise sonradan eklenmiş bir süs. Kütleçekim yasası 1687'de, Principia ile yayımlandı.