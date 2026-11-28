Ay'ın Altında Gizlenen Dev Tüneller Bulundu: İçinde Bir Şey Olabilir mi?
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Bilim insanları, Ay'ın kütle çekim alanındaki ince değişimleri inceleyerek yüzeyin yaklaşık 100 metre altında saklanan dört dev tünel adayı belirledi. Her biri bir kilometreden daha geniş olabilecek bu yapılar, hem Ay'ın geçmişine hem de gelecekteki astronotların barınma ihtimaline ışık tutuyor.
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Kaynak: ScienceAlert
Ay'daki zayıf kütle çekimi ve akışkan lavlar, Yeryüzündekilerden çok daha büyük lav tüplerinin oluşmasına izin vermiş olabilir.
Illinois Chicago Üniversitesi'nden iki yer bilimci, NASA'nın yeni kütle çekim modelini inceleyerek dört aday belirledi.
Dört yapının varlığı henüz kesinleşmedi ancak gerçekleşmesi halinde gelecekteki astronotlara sığınak olabilir.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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