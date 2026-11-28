Boş bir tünel, aynı hacimdeki katı kayaya göre daha az kütleye sahip olduğu için üzerinde kütle çekimi hafifçe zayıf kalıyor. Bu fark, yörüngedeki uzay araçlarıyla ölçülebiliyor. NASA'nın 2011 ve 2012'de GRAIL uydularıyla toplandığı verilere dayanan önceki çalışmalar, genişliği 9 kilometreye ulaşan olası tüneller öne sürmüştü. Ancak bu yapıların kendi tavan ağırlığını taşıyamayacağı anlaşıldı.

NASA'nın Mayıs 2025'te yayımladığı daha yüksek çözünürlüklü modeli inceleyen Juan Losarcos ve Andrew Dombard, yüzey şekillerinin etkisini ayıkladıktan sonra dört aday tespit etti. Adaylardan biri Ay'ın en büyük kıvrımlı kanalı Vallis Schröteri yakınında, biri Rima Mairan'da, ikisi ise Wollaston krateri çevresinde bulunuyor.