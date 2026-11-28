Yapay Zekaya Göre Türkiye'deki İller Avrupa'nın Bu Şehirlerine Benziyor
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Kırşehir Viyana, Şanlıurfa Atina oldu: Haritanın en çok konuşulan eşleşmeleri.
Karadeniz'den Ege'ye uzanan liste: Samsun Hamburg, Manisa Verona, Çorum Toledo.
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Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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