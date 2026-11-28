Türkiye'deki illerin Avrupa'da hangi şehre benzediği haritalandırıldı. Haritada büyük şehirlerin eşleşmesi dikkat çekti. Konya Madrid, Kayseri Frankfurt, Eskişehir Amsterdam, Bursa Lyon, Antalya Nice, Trabzon Porto ve Adana Napoli olarak işaretlendi. Doğuda ise Van Münih, Erzurum Lillehammer, Sivas Krakow, Diyarbakır Avila ve Mardin Matera ile eşleşti.

En çok tartışılan örnekler ise beklenmedik olanlar oldu. Kırşehir'in Viyana'ya, Şanlıurfa'nın Atina'ya benzetilmesi yorumların odağına yerleşti. Bir kullanıcı 'Kırşehir Viyana'ya benziyorsa iyi ki almamışız Viyana'yı' diyerek paylaşıma mizahi bir yanıt verdi. Bir başkası ise Urfa'nın Atina ile eşleştirilmesine tarihi bir göndermeyle karşılık verdi.