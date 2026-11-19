Bazı kelimeler Türkçeye kestirmeden gelmedi. Arapçadan önce İtalyancaya, İspanyolcaya ya da Latinceye geçtiler, Fransızcada son şekillerini aldılar ve Türkçeye bu kılıkla girdiler. Bir kısmının Arapçadan doğrudan aldığımız bir kardeşi de var. Mahzen ile mağaza, kalıp ile kalibre, mevsim ile muson aynı kelimenin iki ayrı yoldan gelmiş hâlleri.