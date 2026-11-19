Arapçadan Avrupa'ya, Oradan Türkçeye: Kılık Değiştirip Geri Dönen 15 Kelime
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Bazı kelimeler Türkçeye kestirmeden gelmedi. Arapçadan önce İtalyancaya, İspanyolcaya ya da Latinceye geçtiler, Fransızcada son şekillerini aldılar ve Türkçeye bu kılıkla girdiler. Bir kısmının Arapçadan doğrudan aldığımız bir kardeşi de var. Mahzen ile mağaza, kalıp ile kalibre, mevsim ile muson aynı kelimenin iki ayrı yoldan gelmiş hâlleri.
1. Algoritma bir matematikçinin adından türedi
2. Alkol aslında göze çekilen sürmenin adıydı
3. Şifre ile sıfır kardeş kelimeler
4. Bodrumdaki mahzen ile çarşıdaki mağaza aynı kelime
5. Magazin de aynı depodan çıktı
6. Tersane, Arapça "imalathane" demek
7. Dara, İtalyanca söylenmiş bir Arapça kelime
8. Emir ile amiral aynı unvan
9. Jüpon, cübbenin Fransa'dan dönen hâli
10. Kalibre ile kalıp aynı kelime
11. Alkali, Arapçada bitki külü demek
12. Mevsim ile muson aynı kelime
13. Safari, Afrika'dan dolaşıp gelen bir sefer
14. Kahve gitti, kafe olarak döndü
15. Şerbet gitti, sorbe olarak döndü
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