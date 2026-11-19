Anıtkabir'de 24 Taş Aslan: Atatürk İçin Hititler Neden Bu Kadar Önemliydi?
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için Hititler, yeni bir ulus için mükemmel bir modeldi. 3 bin 500 yıl önce Akdeniz'de Mısır ile yan yana hüküm süren bu imparatorluk, bugünkü Türkiye'nin ortasında hakimiyet kurdu, Babil'e baskınlar düzenledi ve Büyük Ramses ile karşı karşıya geldi.
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Kaynak: CNN
Atatürk Hitit kazılarını teşvik etti, Anıtkabir'e giden yola 24 taş aslan konuldu.
Hitit sanatı Ankara'daki müzede sergilenirken Hititlerin Anadolu'ya nereden geldiği hala bilinmiyor.
Kadeş Antlaşması'nın bir kopyası BM'de sergilenirken Kraliçe Puduhepa'nın mektubu diplomasinin parçası sayılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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