Modern dünyada çoğu kişi için unutulmuş gibi görünse de Hititler, CNN'in haberine göre Atatürk'ün yoğun ilgi gösterdiği bir imparatorluktu. Atatürk, antik kalıntıların kazılmasını teşvik etti ve Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kurulmasına öncülük etti. 1938'de vefatının ardından Anıtkabir'e çıkan tören yoluna, Hitit ikonografisinin parçası olan hayvanlardan esinlenerek 24 taş aslan yerleştirildi. Bu yol 'aslanlı yol' olarak biliniyor.

Yol, ziyaretçileri Atatürk'ün huzuruna hazırlamak için yapıldı. 262 metrelik yola 26 basamaklı merdivenle çıkılıyor ve yolun iki yanı güller ve ardıçlarla süslü. Hitit uzmanı Mehmet Muhsiroğlu, Atatürk'ün modern Türkiye ile eski kültürler arasında bağ kurmaya çok kararlı olduğunu söylüyor. Muhsiroğlu'na göre Hititler ilk Anadolu imparatorluğunu ve merkezi iktidarın yönettiği ilk devleti kurdu.

Fotoğraf: Kültür Envanteri