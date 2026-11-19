Arkeoloji öğrencisi Elise Zallu, kazı hayatının daha ilk gününde pek çok arkeoloğun bir ömür boyu bulamadığı bir şey buldu: 2 bin yıllık bir altın zincir.

İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nin birinci sınıf arkeoloji öğrencileri, Northumberland'deki ilk kazılarında Roma dönemine ait bir dizi etkileyici eser ortaya çıkardı. Aralarında altın zincirin yanı sıra yazıtlı bir kurşun parça ve mühür olarak kullanılan oyma taşlar var. Araştırmacılara göre buluntuların sayısı ve niteliği deneyimli arkeologları bile şaşırttı.

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