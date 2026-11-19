İlk Kazısında 2 Bin Yıllık Altın Zincir Bulan Arkeoloji Öğrencisi
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Arkeoloji öğrencisi Elise Zallu, kazı hayatının daha ilk gününde pek çok arkeoloğun bir ömür boyu bulamadığı bir şey buldu: 2 bin yıllık bir altın zincir.
İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nin birinci sınıf arkeoloji öğrencileri, Northumberland'deki ilk kazılarında Roma dönemine ait bir dizi etkileyici eser ortaya çıkardı. Aralarında altın zincirin yanı sıra yazıtlı bir kurşun parça ve mühür olarak kullanılan oyma taşlar var. Araştırmacılara göre buluntuların sayısı ve niteliği deneyimli arkeologları bile şaşırttı.
İlk gününde altın zincir buldu
Üzerinde Latince yazı izleri olan kurşun parça
Mühür taşları ve 'Martinus' imzalı çanaklar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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