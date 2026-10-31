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Yiyecek Arayan Porsuk Beklenmeyeni Buldu: 1600 Yıllık Roma Hazinesini Ortaya Çıkardı

Yiyecek Arayan Porsuk Beklenmeyeni Buldu: 1600 Yıllık Roma Hazinesini Ortaya Çıkardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 19:37
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İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde La Cuesta Mağarası'nda yuva kazan bir porsuk, yüzyıllardır saklı duran Roma sikkelerini ortaya çıkardı. Yerel bir sakinin haber vermesiyle bölgeye giden arkeologlar, mağarada toplam 209 geç Roma dönemi sikkesi buldu.

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Kaynak: Smithsonian Magazine

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Bölge sakini Roberto García'nın haber vermesiyle arkeologlar mağaradaki porsuk yuvasına ulaştı.

Bölge sakini Roberto García'nın haber vermesiyle arkeologlar mağaradaki porsuk yuvasına ulaştı.

Smithsonian Magazine'e göre porsuk, yiyecek ararken ya da yuva yaparken bazı sikkeleri yüzeye çıkardı. Hayvanın, Ocak 2021'de İspanya'yı etkileyen ve son 50 yılın en şiddetlisi olarak anılan kar fırtınası sırasında yiyecek ya da barınak arayışıyla kazmış olabileceği belirtiliyor.

Yerel sakin Roberto García sikkeleri fark edip arkeologlara haber verdi. Kazı direktörü Alfonso Fanjul Peraza, CNN'e yaptığı açıklamada ekibin mağaraya vardığında porsuk yuvasına çıkan deliği ve çevresindeki sikke dolu zemini gördüğünü söyledi. Porsuğun 90'dan fazla sikkeyi yüzeye çıkardığı tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada MS 200 ile 400 arasına tarihlenen toplam 209 sikke bulundu.

Mağarada yapılan aramada MS 200 ile 400 arasına tarihlenen toplam 209 sikke bulundu.

Grado belediyesi sınırlarındaki La Cuesta Mağarası'nda yapılan aramada toplam 209 geç Roma dönemi sikkesi bulundu. Sikkelerin MS 200 ile 400 yılları arasında, Konstantinopolis, Yunanistan ve Londra gibi farklı yerlerde basıldığı belirtiliyor.

Sikkelerin çoğu bakır ve bronzdan yapılmış. En büyüğü Londra'da basılan, iyi korunmuş ve 8 gramdan ağır bir sikke. Bu sikkenin içinde yüzde 4 gümüş bulunuyor. Buluntu, kuzey İspanya'da bulunan en büyük Roma sikke topluluğu olarak kayda geçti. Bölgede 1930'larda 14 altın sikkeden oluşan bir buluntu da ortaya çıkarılmıştı. Araştırmacılar bulguları Journal of Prehistory and Archaeology dergisinde yayımladı.

Araştırmacılar, sikkelerin Roma'nın çöküş döneminin istikrarsızlığında saklanmış olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, sikkelerin Roma'nın çöküş döneminin istikrarsızlığında saklanmış olabileceğini düşünüyor.

Fanjul Peraza, sikkelerin Roma'nın çöküşü ve kuzey İspanya'ya yeni grupların gelişiyle ortaya çıkan sosyal ve siyasi istikrarsızlığın yansıması olabileceğini söyledi. Roma'nın kontrolü 5. yüzyılın başlarında Süevler, Vandallar ve Vizigotlar gibi grupların meydan okumasıyla sarsılmıştı. Fanjul Peraza, bu çatışmalar sırasında bölgeye sığınan mültecilerin sikkeleri mağaraya saklamış olabileceğini ifade etti.

Sikkeler temizleniyor ve Asturias Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Ekip, mağaranın yalnızca bir saklanma yeri mi yoksa yerleşim alanı mı olduğunu anlamak için bölgede yeni kazılar yapmayı planlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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