Yiyecek Arayan Porsuk Beklenmeyeni Buldu: 1600 Yıllık Roma Hazinesini Ortaya Çıkardı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde La Cuesta Mağarası'nda yuva kazan bir porsuk, yüzyıllardır saklı duran Roma sikkelerini ortaya çıkardı. Yerel bir sakinin haber vermesiyle bölgeye giden arkeologlar, mağarada toplam 209 geç Roma dönemi sikkesi buldu.
Detaylar 👇
Kaynak: Smithsonian Magazine
Bölge sakini Roberto García'nın haber vermesiyle arkeologlar mağaradaki porsuk yuvasına ulaştı.
Mağarada yapılan aramada MS 200 ile 400 arasına tarihlenen toplam 209 sikke bulundu.
Araştırmacılar, sikkelerin Roma'nın çöküş döneminin istikrarsızlığında saklanmış olabileceğini düşünüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın