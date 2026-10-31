Yiyecek Arayan Porsuk Beklenmeyeni Buldu: 1600 Yıllık Roma Hazinesini Ortaya Çıkardı

Fanjul Peraza, sikkelerin Roma'nın çöküşü ve kuzey İspanya'ya yeni grupların gelişiyle ortaya çıkan sosyal ve siyasi istikrarsızlığın yansıması olabileceğini söyledi. Roma'nın kontrolü 5. yüzyılın başlarında Süevler, Vandallar ve Vizigotlar gibi grupların meydan okumasıyla sarsılmıştı. Fanjul Peraza, bu çatışmalar sırasında bölgeye sığınan mültecilerin sikkeleri mağaraya saklamış olabileceğini ifade etti.

Sikkeler temizleniyor ve Asturias Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Ekip, mağaranın yalnızca bir saklanma yeri mi yoksa yerleşim alanı mı olduğunu anlamak için bölgede yeni kazılar yapmayı planlıyor.