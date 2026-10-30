Düşmanlara Hava Atmak İçin Uçurumun Tepesine 4 Bin Yıl Önce Surlar Örmüşler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İspanya'da sarp uçurumlarla çevrili 4 bin yıllık bir yerleşimde yürütülen kazılar, dönemin savunma anlayışına ilişkin şaşırtıcı ayrıntıları ortaya çıkardı. Doğal yapısı sayesinde ulaşılması oldukça güç olan yerleşimin girişine, metrelerce kalınlıkta duvarlar ve çok sayıda kule inşa edildiği belirlendi.
Detaylar 👇
Kaynak: Arkeonews
Murcia bölgesindeki La Almoloya'da, yaklaşık 585 metre yükseklikteki kayalık bir tepede dev bir savunma hattı tespit edildi.
Kuleler birbirine yaklaşık bir metre mesafede konumlandırıldı, taşlar ise kil harcıyla birbirine bağlandı.
Araştırmacılar, dev duvarların yönetenlerin gücünü göstermek amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini değerlendiriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın