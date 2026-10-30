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Düşmanlara Hava Atmak İçin Uçurumun Tepesine 4 Bin Yıl Önce Surlar Örmüşler

Düşmanlara Hava Atmak İçin Uçurumun Tepesine 4 Bin Yıl Önce Surlar Örmüşler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 16:54
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İspanya'da sarp uçurumlarla çevrili 4 bin yıllık bir yerleşimde yürütülen kazılar, dönemin savunma anlayışına ilişkin şaşırtıcı ayrıntıları ortaya çıkardı. Doğal yapısı sayesinde ulaşılması oldukça güç olan yerleşimin girişine, metrelerce kalınlıkta duvarlar ve çok sayıda kule inşa edildiği belirlendi.

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Kaynak: Arkeonews

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Murcia bölgesindeki La Almoloya'da, yaklaşık 585 metre yükseklikteki kayalık bir tepede dev bir savunma hattı tespit edildi.

Murcia bölgesindeki La Almoloya'da, yaklaşık 585 metre yükseklikteki kayalık bir tepede dev bir savunma hattı tespit edildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Murcia bölgesinde yer alan La Almoloya'da ortaya çıkarılan savunma sistemi, Bronz Çağı toplumlarının güvenlik için ne kadar büyük yapılar inşa ettiğini gösteriyor. Araştırmacılar, zaten uçurumlarla korunan yerleşimin neden böylesine güçlü surlarla çevrildiğini anlamaya çalışıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 585 metre yükseklikteki kayalık bir tepenin üzerinde kurulan yerleşimde, yaklaşık 40 metre boyunca uzanan savunma hattı tespit edildi. Duvarların kalınlığının bazı noktalarda 7 metreye ulaştığı, savunma sisteminin ise en az altı kuleyle güçlendirildiği belirlendi.

Kuleler birbirine yaklaşık bir metre mesafede konumlandırıldı, taşlar ise kil harcıyla birbirine bağlandı.

Kuleler birbirine yaklaşık bir metre mesafede konumlandırıldı, taşlar ise kil harcıyla birbirine bağlandı.

Kulelerin birbirine yaklaşık bir metre mesafede konumlandırılması dikkat çekti. Araştırmacılara göre bu düzenleme, yerleşimin girişindeki hareketliliği kontrol etmek ve olası saldırıları engellemek amacıyla tasarlanmış olabilir.

Kazıların yalnızca 11 metrekarelik bölümünde yapılan incelemelerde bile taş örgü duvarlar ve büyük yapı kalıntıları ortaya çıkarıldı. Yapılarda taşların birbirine sıkıştırılmış kil harcıyla bağlandığı tespit edildi.

Araştırmacılar, dev duvarların yönetenlerin gücünü göstermek amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Araştırmacılar, dev duvarların yönetenlerin gücünü göstermek amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

La Almoloya, MÖ 2200 ile 1550 yılları arasında İber Yarımadası'nın güneydoğusunda etkili olan El Argar kültürünün önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Yerleşimde daha önce gerçekleştirilen kazılarda çok odalı yapılar, dar sokaklar ve gelişmiş su tahliye sistemleri de ortaya çıkarılmıştı. Yaklaşık 70 metrekarelik büyük bir toplantı salonu ile altın, gümüş ve kehribar eşyalar içeren zengin bir mezarın tespit edilmesi, bölgenin siyasi açıdan da önemli bir merkez olduğunu düşündürüyor.

Araştırmacılar, dev duvarların yalnızca düşman saldırılarına karşı korunmak için değil, yerleşimi yöneten kişilerin gücünü göstermek amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Savunma yapılarında şiddetli yıkıma işaret eden izler görülse de bunun bir saldırıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz kesinleşmedi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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