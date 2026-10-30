Düşmanlara Hava Atmak İçin Uçurumun Tepesine 4 Bin Yıl Önce Surlar Örmüşler

Ülkenin güneydoğusundaki Murcia bölgesinde yer alan La Almoloya'da ortaya çıkarılan savunma sistemi, Bronz Çağı toplumlarının güvenlik için ne kadar büyük yapılar inşa ettiğini gösteriyor. Araştırmacılar, zaten uçurumlarla korunan yerleşimin neden böylesine güçlü surlarla çevrildiğini anlamaya çalışıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 585 metre yükseklikteki kayalık bir tepenin üzerinde kurulan yerleşimde, yaklaşık 40 metre boyunca uzanan savunma hattı tespit edildi. Duvarların kalınlığının bazı noktalarda 7 metreye ulaştığı, savunma sisteminin ise en az altı kuleyle güçlendirildiği belirlendi.