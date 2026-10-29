Herkesin Kabusu O Mağarada Gizliymiş: Tam 111 Bin Örümcek Aynı Yerde Yaşıyor

Kükürt Mağarası, Yunanistan ile Arnavutluk sınırında yer alıyor. Çek Speleoloji Derneği'nden mağaracılar, girişin yaklaşık 50 metre içinde, güneş ışığının hiç ulaşmadığı bir duvarı kaplayan yapıyı 2021'de gözlemledi ve 2022'de bildirdi. Sapientia Macar Transilvanya Üniversitesi'nden István Urák liderliğindeki uluslararası ekip ise mağarayı 2023 ile 2025 arasında ziyaret etti.

Birbirine bağlanan binlerce huni biçimli ağ, yaklaşık 106 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Çalışma 2025'te Subterranean Biology dergisinde yayımlandı. Guinness Dünya Rekorları ise yapıyı birden fazla türün ortaklaşa ördüğü en büyük örümcek ağı olarak listeliyor.