Herkesin Kabusu O Mağarada Gizliymiş: Tam 111 Bin Örümcek Aynı Yerde Yaşıyor
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Yunanistan ve Arnavutluk sınırındaki Kükürt Mağarası'nın girişinden yaklaşık 50 metre içeride, ışığın hiç ulaşmadığı bir duvarda olağanüstü bir yapı bulundu. Binlerce huni biçimli ağın birleşmesiyle oluşan yapıda 111 binden fazla örümcek yaşıyor.
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Çek Speleoloji Derneği'nden mağaracılar, mağara duvarını kaplayan dev yapıyı ilk kez 2021'de gözlemledi.
Ağda iki farklı tür birlikte yaşıyor ve toplam sayı 111 binden fazla olarak hesaplandı.
Güneş ışığı olmayan mağarada besin zincirinin temelini kükürtle beslenen mikroplar oluşturuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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