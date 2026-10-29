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Herkesin Kabusu O Mağarada Gizliymiş: Tam 111 Bin Örümcek Aynı Yerde Yaşıyor

Herkesin Kabusu O Mağarada Gizliymiş: Tam 111 Bin Örümcek Aynı Yerde Yaşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 15:26
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Yunanistan ve Arnavutluk sınırındaki Kükürt Mağarası'nın girişinden yaklaşık 50 metre içeride, ışığın hiç ulaşmadığı bir duvarda olağanüstü bir yapı bulundu. Binlerce huni biçimli ağın birleşmesiyle oluşan yapıda 111 binden fazla örümcek yaşıyor.

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Çek Speleoloji Derneği'nden mağaracılar, mağara duvarını kaplayan dev yapıyı ilk kez 2021'de gözlemledi.

Çek Speleoloji Derneği'nden mağaracılar, mağara duvarını kaplayan dev yapıyı ilk kez 2021'de gözlemledi.

Kükürt Mağarası, Yunanistan ile Arnavutluk sınırında yer alıyor. Çek Speleoloji Derneği'nden mağaracılar, girişin yaklaşık 50 metre içinde, güneş ışığının hiç ulaşmadığı bir duvarı kaplayan yapıyı 2021'de gözlemledi ve 2022'de bildirdi. Sapientia Macar Transilvanya Üniversitesi'nden István Urák liderliğindeki uluslararası ekip ise mağarayı 2023 ile 2025 arasında ziyaret etti.

Birbirine bağlanan binlerce huni biçimli ağ, yaklaşık 106 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Çalışma 2025'te Subterranean Biology dergisinde yayımlandı. Guinness Dünya Rekorları ise yapıyı birden fazla türün ortaklaşa ördüğü en büyük örümcek ağı olarak listeliyor.

Ağda iki farklı tür birlikte yaşıyor ve toplam sayı 111 binden fazla olarak hesaplandı.

Ağda iki farklı tür birlikte yaşıyor ve toplam sayı 111 binden fazla olarak hesaplandı.

Araştırmacılara göre ağı ev örümceği olarak bilinen Tegenaria domestica türü örüyor. Bu türün yaklaşık 69 bin bireyi bulunuyor ve bu sayı toplamın yaklaşık yüzde 62'sine denk geliyor. Ağda ayrıca Prinerigone vagans türünden yaklaşık 42 bin küçük örümcek yaşıyor. Büyük örümceklerin küçük olanlara dokunmadığı belirtiliyor.

Sayılar tek tek sayımla değil, fotoğraflara dayalı tahminle elde edildi. Ekip, duvarın farklı noktalarında rastgele seçilen 30 küçük alanı fotoğraflayarak yoğunluğu hesapladı ve bunu toplam alana uyguladı. Yazarlar, bu tür kolonilerin bazen 100 bini aşabildiğini, bunun da genellikle besinin bol olduğu ortamlarda görüldüğünü ifade ediyor.

Güneş ışığı olmayan mağarada besin zincirinin temelini kükürtle beslenen mikroplar oluşturuyor.

Güneş ışığı olmayan mağarada besin zincirinin temelini kükürtle beslenen mikroplar oluşturuyor.

Mağaradaki dere hidrojen sülfür taşıyor. Dere yatağında, bu gazı oksijenle tepkimeye sokarak enerji elde eden kükürt oksitleyici bakterilerin oluşturduğu film tabakaları bulunuyor. Sinek ve böcek larvalarının bu tabakalarla beslendiği düşünülüyor.

Yetişkin sinekler çıktıktan sonra beslenmeyi bırakıyor ve kara yırtıcılarının avı oluyor. Fotoğraflanan alanlarda metrekare başına ortalama 45 bin 500 sinek sayıldı. Buna dayanarak duvarda yaklaşık 2,4 milyon sinek bulunduğu tahmin ediliyor. Yazarlar, örümceklerin bu koloni halindeki yaşamını bol besine bağlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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