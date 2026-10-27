Canı Sıkıldığı İçin Haritaları İnceledi: Binlerce Yıllık Kayıp Maya Kentini Buldu

Gadoury, 23. takımyıldızı da yerleştirdiğinde üç yıldız karşısında yalnızca iki bilinen kent olduğunu gördü. Üçüncü yıldıza karşılık gelen konum Meksika ile Belize sınırındaydı ve yoğun bitki örtüsüyle kaplıydı.

Bir yıl önce teorisiyle bir bilim yarışması kazanan genç, Kanada Uzay Ajansı'ndan (CSA) RADARSAT-2 uydu görüntüleri aldı. Ayrıca 2005'te çıkan yangının bölgeyi açıkta bıraktığı döneme ait görüntüleri taramaya başladı. New Brunswick Üniversitesi'nden uzaktan algılama uzmanı Armand Larocque, görüntüleri inceleyerek bölgede 30 yapı ve büyük bir piramit içeren bir kent bulunduğu sonucuna vardı.