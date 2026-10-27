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Canı Sıkıldığı İçin Haritaları İnceledi: Binlerce Yıllık Kayıp Maya Kentini Buldu

Canı Sıkıldığı İçin Haritaları İnceledi: Binlerce Yıllık Kayıp Maya Kentini Buldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 16:04
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Kanada'nın Quebec eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki William Gadoury, Maya yıldız haritalarını uydu görüntüleriyle karşılaştırarak Meksika ormanlarında daha önce bilinmeyen bir kent buldu. Genç, kente 'Ateşin Ağzı' adını verdi.

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Kaynak: BBC

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Maya hayranı genç, kentlerin konumlarının takımyıldızlarla örtüşebileceği fikrini araştırmaya dönüştürdü.

Maya hayranı genç, kentlerin konumlarının takımyıldızlarla örtüşebileceği fikrini araştırmaya dönüştürdü.

Saint-Jean-de-Matha'da yaşayan William, çocukluğundan beri 2012 kıyametini öngördüğü söylenen Maya takviminden etkilenerek bu uygarlığa ilgi duymaya başladı. Hobisi zamanla ciddi bir araştırmaya dönüştü.

Madrid Kodeksi olarak bilinen eski kitaplardaki 22 Maya yıldız haritasını inceleyen genç, yıldız konumlarını Google Earth'teki Yucatan Yarımadası görüntülerinin üzerine yerleştirdi. 117 Maya kentinin yıldız konumlarıyla eşleştiğini, en parlak yıldızların ise daha büyük kentlere karşılık geldiğini tespit etti.

23. takımyıldızda üç yıldıza karşılık yalnızca iki bilinen kent bulunması gencin dikkatini Meksika ve Belize sınırına çekti.

23. takımyıldızda üç yıldıza karşılık yalnızca iki bilinen kent bulunması gencin dikkatini Meksika ve Belize sınırına çekti.

Gadoury, 23. takımyıldızı da yerleştirdiğinde üç yıldız karşısında yalnızca iki bilinen kent olduğunu gördü. Üçüncü yıldıza karşılık gelen konum Meksika ile Belize sınırındaydı ve yoğun bitki örtüsüyle kaplıydı.

Bir yıl önce teorisiyle bir bilim yarışması kazanan genç, Kanada Uzay Ajansı'ndan (CSA) RADARSAT-2 uydu görüntüleri aldı. Ayrıca 2005'te çıkan yangının bölgeyi açıkta bıraktığı döneme ait görüntüleri taramaya başladı. New Brunswick Üniversitesi'nden uzaktan algılama uzmanı Armand Larocque, görüntüleri inceleyerek bölgede 30 yapı ve büyük bir piramit içeren bir kent bulunduğu sonucuna vardı.

Kanada Uzay Ajansı gencin çalışmasını ödüllendirdi, kente ise Ateşin Ağzı anlamına gelen ad verildi.

Kanada Uzay Ajansı gencin çalışmasını ödüllendirdi, kente ise Ateşin Ağzı anlamına gelen ad verildi.

CSA bilim insanları gencin çalışmasını olağanüstü olarak niteledi ve ona bir liyakat madalyası verdi. Gadoury kente 'Ateşin Ağzı' anlamına gelen K'àak' Chi adını verdi. Genç, 2017'de Brezilya'daki Uluslararası Bilim Fuarı'nda bulgularını sunmayı planlıyor ve arkeologların alanı ziyaret etmesini umuyor. Larocque ise kazı masraflarının büyük bir engel olduğunu söyledi.

Öte yandan BBC'nin güncellemesine göre Texas Üniversitesi Mesoamerica Center'dan antropolog David Stuart, eski Maya'nın kentlerini takımyıldızlara göre planlamadığını ve görüntüdeki kare biçimli yapının eski bir ekili tarla olduğunu belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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