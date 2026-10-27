Canı Sıkıldığı İçin Haritaları İnceledi: Binlerce Yıllık Kayıp Maya Kentini Buldu
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Kanada'nın Quebec eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki William Gadoury, Maya yıldız haritalarını uydu görüntüleriyle karşılaştırarak Meksika ormanlarında daha önce bilinmeyen bir kent buldu. Genç, kente 'Ateşin Ağzı' adını verdi.
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Kaynak: BBC
Maya hayranı genç, kentlerin konumlarının takımyıldızlarla örtüşebileceği fikrini araştırmaya dönüştürdü.
23. takımyıldızda üç yıldıza karşılık yalnızca iki bilinen kent bulunması gencin dikkatini Meksika ve Belize sınırına çekti.
Kanada Uzay Ajansı gencin çalışmasını ödüllendirdi, kente ise Ateşin Ağzı anlamına gelen ad verildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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