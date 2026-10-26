Kayaların İçini Oyarak Yapmışlar: Vadinin İçinde 28 Kilise ve 2 Yeraltı Şehri Saklı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kapadokya'nın batı kapısı sayılan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Manastır Vadisi, volkanik tüf kayalara oyulmuş binlerce yıllık mimari mirasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki vadide 28 kaya oyma kilise, 2 yeraltı şehri ve yüzlerce mağara yer alıyor.
Detaylar 👇
Kaynak: IHA
Güzelyurt'taki Manastır Vadisi, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan devasa bir kanyon olarak biliniyor.
Vadinin sembol yapısı Kilise Camii, çevresinde ise freskleriyle bilinen onlarca kaya oyma ibadethane bulunuyor.
Yeraltı şehirleri ve yüzlerce kaya oyma mekan, vadinin geçmişte nasıl yaşandığını gözler önüne seriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın