Kayaların İçini Oyarak Yapmışlar: Vadinin İçinde 28 Kilise ve 2 Yeraltı Şehri Saklı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alan Manastır Vadisi, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyor. Yaklaşık 5 ila 5,5 kilometre uzunluğundaki kanyon, yüzyıllar içinde Hititler, Etiler, Bizanslılar ve Rumlar gibi birçok medeniyete kucak açtı.

Bölge halkı arasında 'Küçük Ihlara' olarak da anılan vadi, inanç turizmi ve doğa yürüyüşleri için yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Rengarenk volkanik kaya oluşumları, üzüm bağları ve vadi tabanından geçen su kanalları da manzaraya eşlik ediyor.