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Kayaların İçini Oyarak Yapmışlar: Vadinin İçinde 28 Kilise ve 2 Yeraltı Şehri Saklı

Kayaların İçini Oyarak Yapmışlar: Vadinin İçinde 28 Kilise ve 2 Yeraltı Şehri Saklı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 16:08
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Kapadokya'nın batı kapısı sayılan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Manastır Vadisi, volkanik tüf kayalara oyulmuş binlerce yıllık mimari mirasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki vadide 28 kaya oyma kilise, 2 yeraltı şehri ve yüzlerce mağara yer alıyor.

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Kaynak: IHA

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Güzelyurt'taki Manastır Vadisi, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan devasa bir kanyon olarak biliniyor.

Güzelyurt'taki Manastır Vadisi, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan devasa bir kanyon olarak biliniyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alan Manastır Vadisi, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyor. Yaklaşık 5 ila 5,5 kilometre uzunluğundaki kanyon, yüzyıllar içinde Hititler, Etiler, Bizanslılar ve Rumlar gibi birçok medeniyete kucak açtı.

Bölge halkı arasında 'Küçük Ihlara' olarak da anılan vadi, inanç turizmi ve doğa yürüyüşleri için yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Rengarenk volkanik kaya oluşumları, üzüm bağları ve vadi tabanından geçen su kanalları da manzaraya eşlik ediyor.

Vadinin sembol yapısı Kilise Camii, çevresinde ise freskleriyle bilinen onlarca kaya oyma ibadethane bulunuyor.

Vadinin sembol yapısı Kilise Camii, çevresinde ise freskleriyle bilinen onlarca kaya oyma ibadethane bulunuyor.

Vadi girişinde yer alan ve Aziz Gregorius adına inşa edilen Büyük Kilise, sonradan camiye dönüştürüldü ve bugün Kilise Camii olarak biliniyor. Yapı, vadinin sembolü kabul ediliyor.

Bölgede ayrıca Sivişli, Kalburlu, Kömürlü, Koç ve Çömlekçi gibi kiliselerin de aralarında bulunduğu toplam 28 ibadethane yer alıyor. Bu yapılar özgün mimarileri ve fresklerle öne çıkıyor.

Yeraltı şehirleri ve yüzlerce kaya oyma mekan, vadinin geçmişte nasıl yaşandığını gözler önüne seriyor.

Yeraltı şehirleri ve yüzlerce kaya oyma mekan, vadinin geçmişte nasıl yaşandığını gözler önüne seriyor.

Vadideki 2 yeraltı şehri 3 katlı olarak tanımlanıyor. Sürgü taşları, su kuyuları, tandırlar ve 20'den fazla odayla Roma ve Bizans dönemlerindeki sığınma kültürünü yansıtan şehirlerin yanında, rahiplerin ve bölge halkının barındığı yüzlerce kaya oyma mekan da bulunuyor.

İlçe sakinlerinden Bülent Tekeli, bölgenin eskiden manastırlar bölgesi olarak adlandırıldığını, suyun kenarına kiliseler ve yaşam alanları kurulduğunu söylüyor. Tekeli'ye göre vadiyi Etiler'den Rumlar'a kadar birçok medeniyet kullandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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