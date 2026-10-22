Köylülerin Bahçe Duvarı 11 Bin Yıllık Çıktı: Göbeklitepe'nin Komşusu Dünya Basınında

Antiquity dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, ortak kullanımlı bir yapının içinde yaklaşık 3,7 metre uzunluğunda kabartmalı bir taş bank bulundu. Kabartmada insan figürleri, bir boğa ve leoparların arasında yer alıyor. Arkeolog Eylem Özdoğan, figürlerin birbirinden bağımsız değil, birbiriyle ilişkili bir sahne oluşturduğunu belirtiyor. Bu durum buluntuyu Yakın Doğu'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en ayrıntılı Neolitik dönem anlatılarından biri yapıyor. Sahnenin tam olarak neyi anlattığı ise hala belirsiz.