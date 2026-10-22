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Köylülerin Bahçe Duvarı 11 Bin Yıllık Çıktı: Göbeklitepe'nin Komşusu Dünya Basınında

Köylülerin Bahçe Duvarı 11 Bin Yıllık Çıktı: Göbeklitepe'nin Komşusu Dünya Basınında

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 17:53
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Şanlıurfa'daki Sayburç yerleşimi, 11 bin yıl öncesine uzanan buluntularla uluslararası basının gündemine girdi. Köylülerin bahçe duvarlarında kullandığı taşların Neolitik döneme ait olduğunun anlaşılmasıyla başlayan çalışmalar, insan ve hayvan figürlü etkileyici bir kabartmayı gün yüzüne çıkardı.

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Kaynak: AA

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Köylülerin bahçe duvarlarında kullandığı taşların Neolitik döneme ait olduğu fark edildi.

Köylülerin bahçe duvarlarında kullandığı taşların Neolitik döneme ait olduğu fark edildi.
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Sayburç'ta bahçe duvarlarının, araştırmacıların Neolitik döneme tarihlediği taşlarla örüldüğü belirlendi. Bölgede 2021'de Taş Tepeler Projesi kapsamında resmi kazılar başladı. Çalışmalarda ortak kullanım için yapıldığı düşünülen evler ve yapılar, T biçimli dikili taşlar, taş sıralar ve çeşitli kabartmalar ortaya çıkarıldı.

En dikkat çekici buluntu, insan ve hayvan figürlerinin işlendiği taş bank oldu.

En dikkat çekici buluntu, insan ve hayvan figürlerinin işlendiği taş bank oldu.

Antiquity dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, ortak kullanımlı bir yapının içinde yaklaşık 3,7 metre uzunluğunda kabartmalı bir taş bank bulundu. Kabartmada insan figürleri, bir boğa ve leoparların arasında yer alıyor. Arkeolog Eylem Özdoğan, figürlerin birbirinden bağımsız değil, birbiriyle ilişkili bir sahne oluşturduğunu belirtiyor. Bu durum buluntuyu Yakın Doğu'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en ayrıntılı Neolitik dönem anlatılarından biri yapıyor. Sahnenin tam olarak neyi anlattığı ise hala belirsiz.

Konutlar ve günlük yaşam kalıntıları, topluluğun sosyal yapısına dair önemli ipuçları veriyor.

Konutlar ve günlük yaşam kalıntıları, topluluğun sosyal yapısına dair önemli ipuçları veriyor.

Öğütme taşları, taş aletler, hayvan kemikleri ve ev kalıntıları, dönemin beslenme alışkanlıkları ile günlük yaşamı hakkında bilgi sağlıyor. Konut ve ortak kullanım yapılarının bir arada bulunması, topluluğun sosyal örgütlenmesini anlamak açısından önemli görülüyor. Sayburç, Göbeklitepe ve Karahantepe ile benzer bir tarih aralığına sahip. Çalışmalar köyün altında ve çevresinde sürüyor, yeni buluntuların ortaya çıkması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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