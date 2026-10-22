Köylülerin Bahçe Duvarı 11 Bin Yıllık Çıktı: Göbeklitepe'nin Komşusu Dünya Basınında
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Şanlıurfa'daki Sayburç yerleşimi, 11 bin yıl öncesine uzanan buluntularla uluslararası basının gündemine girdi. Köylülerin bahçe duvarlarında kullandığı taşların Neolitik döneme ait olduğunun anlaşılmasıyla başlayan çalışmalar, insan ve hayvan figürlü etkileyici bir kabartmayı gün yüzüne çıkardı.
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Kaynak: AA
Köylülerin bahçe duvarlarında kullandığı taşların Neolitik döneme ait olduğu fark edildi.
En dikkat çekici buluntu, insan ve hayvan figürlerinin işlendiği taş bank oldu.
Konutlar ve günlük yaşam kalıntıları, topluluğun sosyal yapısına dair önemli ipuçları veriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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