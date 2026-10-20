Tarihin İlk Yazılı Antlaşması Burada Yapıldı: 3 bin 500 Yıllık Kentimiz Yeniden Kazılacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, antik kentte yapılan incelemelerde İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'dan bugüne kadar yapılan kazılar hakkında bilgi aldı. Şimşek, Sarissa'nın Samuha gibi Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu, tabletlerden ve saray kalıntılarından kentin önemli bir dini, siyasi ve idari merkez olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Kazılarda çıkarılan ikiz boğa Rhyton heykeli şu anda Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Benzerinin Hattuşa'dan çıkarıldığını ve Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilendiğini belirten Şimşek, 1993-2005 kazılarında 4 bin 600 metrekarelik bir tapınağın ortaya çıkarıldığını ifade etti. Hattuşa'daki kralların özellikle ilkbahar aylarında Sarissa'ya gelerek Fırtına Tanrısı'nın mekanını ziyaret ettiğini ve dini ritüeller gerçekleştirdiğini aktardı.