Tarihin İlk Yazılı Antlaşması Burada Yapıldı: 3 bin 500 Yıllık Kentimiz Yeniden Kazılacak
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Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki Sarissa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 2027'de yeniden başlayacak. MÖ 1500-1400'lü yıllarda Hitit kralları tarafından dini merkez olarak kullanılan kent, Hititler ile Mısırlılar arasındaki ilk yazılı barış anlaşmasının yapıldığı yer olarak kabul ediliyor.
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Hititlerin Anadolu'daki en büyük kentlerinden biri olan Sarissa'da kazılar 1993'ten 2005'e kadar sürdü.
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Vali Şimşek, kentin önemli bir dini, siyasi ve idari merkez olduğunu, bulunan eserlerin bunu gösterdiğini belirtti.
Vali Şimşek, kentteki gölet yapısını tarihteki ilk su mühendisliği örneklerinden biri olarak değerlendirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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