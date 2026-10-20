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Tarihin İlk Yazılı Antlaşması Burada Yapıldı: 3 bin 500 Yıllık Kentimiz Yeniden Kazılacak

Tarihin İlk Yazılı Antlaşması Burada Yapıldı: 3 bin 500 Yıllık Kentimiz Yeniden Kazılacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 16:08
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Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki Sarissa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 2027'de yeniden başlayacak. MÖ 1500-1400'lü yıllarda Hitit kralları tarafından dini merkez olarak kullanılan kent, Hititler ile Mısırlılar arasındaki ilk yazılı barış anlaşmasının yapıldığı yer olarak kabul ediliyor. 

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Hititlerin Anadolu'daki en büyük kentlerinden biri olan Sarissa'da kazılar 1993'ten 2005'e kadar sürdü.

Hititlerin Anadolu'daki en büyük kentlerinden biri olan Sarissa'da kazılar 1993'ten 2005'e kadar sürdü.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Başören köyü sınırlarında yer alan Sarissa'da 1993'te başlatılan kazı çalışmaları 2005'te sona ermişti. Marburg Üniversitesi'nden Arkeolog Prof. Dr. Andreas Müller Karpe başkanlığındaki çalışmalarda 52 adet tablet ve ikiz boğa Rhyton heykeli bulundu.

3 bin 500 yıllık Hitit kenti Sarissa'da kazı çalışmalarına 2027 yılında yeniden başlanacak.

Vali Şimşek, kentin önemli bir dini, siyasi ve idari merkez olduğunu, bulunan eserlerin bunu gösterdiğini belirtti.

Vali Şimşek, kentin önemli bir dini, siyasi ve idari merkez olduğunu, bulunan eserlerin bunu gösterdiğini belirtti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, antik kentte yapılan incelemelerde İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'dan bugüne kadar yapılan kazılar hakkında bilgi aldı. Şimşek, Sarissa'nın Samuha gibi Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu, tabletlerden ve saray kalıntılarından kentin önemli bir dini, siyasi ve idari merkez olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Kazılarda çıkarılan ikiz boğa Rhyton heykeli şu anda Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Benzerinin Hattuşa'dan çıkarıldığını ve Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilendiğini belirten Şimşek, 1993-2005 kazılarında 4 bin 600 metrekarelik bir tapınağın ortaya çıkarıldığını ifade etti. Hattuşa'daki kralların özellikle ilkbahar aylarında Sarissa'ya gelerek Fırtına Tanrısı'nın mekanını ziyaret ettiğini ve dini ritüeller gerçekleştirdiğini aktardı.

Vali Şimşek, kentteki gölet yapısını tarihteki ilk su mühendisliği örneklerinden biri olarak değerlendirdi.

Vali Şimşek, kentteki gölet yapısını tarihteki ilk su mühendisliği örneklerinden biri olarak değerlendirdi.

Şimşek, Suppitassu gölünün kentin su ihtiyacını karşıladığını, benzerlerinden birkaç tane daha olduğunu düşündüklerini ve yaklaşık 3 bin 500 yıllık göletin halen görülebildiğini söyledi.

Kazılara önümüzdeki yıl İstanbul Üniversitesi'nden Metin Hoca öncülüğünde yeniden başlanacağını belirten Vali Şimşek, amaçlarının kültürel mirası korumak ve tanıtarak turizme kazandırmak olduğunu ifade etti. Yeni kazılarda daha fazla eser ortaya çıkarılması ve Hititlerin dini, idari ve sosyal yaşamı hakkında bilgi edinilmesi bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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