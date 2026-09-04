Sel İçin Kazı Yaparken Buldular: Yolun Altından Antik Roma Şehri Çıktı!
Derwent Nehir kıyısındaki eski bir Roma yerleşkesinde yürütülen arkeolojik saha kazılarında antik madeni paralar, seramik parçaları ve içerisinde yakılmış insan kalıntılarının yer aldığı bir çömlek gün yüzüne çıkarılmıştır. Romalılar tarafından 'Derventio' olarak adlandırılan Little Chester bölgesindeki Darley Spor Sahaları'nda yürütülen çalışmalar, 2025 ve 2026 yıllarının Ağustos aylarında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saha araştırmaları, İngiltere genelinde faaliyet gösteren York Archaeology yardım kuruluşu, amatör araştırmacılar ve Derby Müzesi iş birliğiyle tamamlanmıştır. Proje lideri Laura Parker, yapılan bu çalışmaların bölgede 1.800 yıl önce sürdürülen yaşam tarzına dair net veriler sunduğunu bildirmektedir.
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Kazı çalışmaları tarihi ulaşım hatları ve eski sanayi alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Seramik parçası üzerinde tespit edilen parmak izi dönemin zanaatkarına dair somut kanıt sunmaktadır.
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