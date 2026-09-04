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Sel İçin Kazı Yaparken Buldular: Yolun Altından Antik Roma Şehri Çıktı!

Sel İçin Kazı Yaparken Buldular: Yolun Altından Antik Roma Şehri Çıktı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 17:32
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Derwent Nehir kıyısındaki eski bir Roma yerleşkesinde yürütülen arkeolojik saha kazılarında antik madeni paralar, seramik parçaları ve içerisinde yakılmış insan kalıntılarının yer aldığı bir çömlek gün yüzüne çıkarılmıştır. Romalılar tarafından 'Derventio' olarak adlandırılan Little Chester bölgesindeki Darley Spor Sahaları'nda yürütülen çalışmalar, 2025 ve 2026 yıllarının Ağustos aylarında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saha araştırmaları, İngiltere genelinde faaliyet gösteren York Archaeology yardım kuruluşu, amatör araştırmacılar ve Derby Müzesi iş birliğiyle tamamlanmıştır. Proje lideri Laura Parker, yapılan bu çalışmaların bölgede 1.800 yıl önce sürdürülen yaşam tarzına dair net veriler sunduğunu bildirmektedir.

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Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/ckg...
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Kazı çalışmaları tarihi ulaşım hatları ve eski sanayi alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Kazı çalışmaları tarihi ulaşım hatları ve eski sanayi alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Araştırmalar, Derbyshire bölgesinden geçen tarihi Ryknield Caddesi yakınındaki arazi parçasında yoğunlaşmıştır. Alanda toprağa müdahale edilen her noktada yoğun miktarda seramik kalıntısına rastlandığı belirtilmektedir. Parker, yaklaşık 1.600 yıldır insan eli değmemiş olan küçük ve yıpranmış Roma sikkelerinin çıkarıldığını, bu durumun geçmiş ile günümüz arasında doğrudan bir bağ kurduğunu ifade etmektedir.

Yerleşkenin belirli bölümleri daha önce 2013 ve 2014 yıllarında taşkın riskini azaltmaya yönelik projeler kapsamında incelenmiştir. Bu ilk test kazılarında oldukça sağlam durumda bir Roma yolu tespit edilmiştir. Yola bitişik alanlarda yürütülen müteakip incelemelerde ise çevredeki binalar, imalathaneler ile demir aletler ve değirmen taşları gibi metal işçiliğine işaret eden bulgular kayıtlara geçmiştir.

Seramik parçası üzerinde tespit edilen parmak izi dönemin zanaatkarına dair somut kanıt sunmaktadır.

Seramik parçası üzerinde tespit edilen parmak izi dönemin zanaatkarına dair somut kanıt sunmaktadır.

Saha çalışmalarında elde edilen en dikkat çekici bulgunun üzerinde imalatçısına ait iz barındıran küçük bir seramik parçası olduğu açıklanmıştır. M.S. 120 yılında Racecourse veya Belper alanında üretildiği değerlendirilen parçada, Romalı çömlekçiye ait bir parmak izi tespit edilmiştir. Parker, bu tek izin yüzyıllar öncesindeki bir bireyle doğrudan temas sağladığını ve tarihi açıdan büyük değer taşıdığını vurgulamaktadır.

Saha kazılarının gelecek yılın Ağustos ayında üçüncü etabıyla devam etmesi planlanmaktadır. Çalışmaların temel amacının katılımcılara eğitim vermek olduğu, sürece dahil olan amatör araştırmacıların da mevcut sınırları zorlayan nitelikte keşifler yapmaya devam ettiği bildirilmektedir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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