Sel İçin Kazı Yaparken Buldular: Yolun Altından Antik Roma Şehri Çıktı!

Araştırmalar, Derbyshire bölgesinden geçen tarihi Ryknield Caddesi yakınındaki arazi parçasında yoğunlaşmıştır. Alanda toprağa müdahale edilen her noktada yoğun miktarda seramik kalıntısına rastlandığı belirtilmektedir. Parker, yaklaşık 1.600 yıldır insan eli değmemiş olan küçük ve yıpranmış Roma sikkelerinin çıkarıldığını, bu durumun geçmiş ile günümüz arasında doğrudan bir bağ kurduğunu ifade etmektedir.

Yerleşkenin belirli bölümleri daha önce 2013 ve 2014 yıllarında taşkın riskini azaltmaya yönelik projeler kapsamında incelenmiştir. Bu ilk test kazılarında oldukça sağlam durumda bir Roma yolu tespit edilmiştir. Yola bitişik alanlarda yürütülen müteakip incelemelerde ise çevredeki binalar, imalathaneler ile demir aletler ve değirmen taşları gibi metal işçiliğine işaret eden bulgular kayıtlara geçmiştir.