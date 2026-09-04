Keloğlan Filmlerine Konu Olmuştu: Elle Sıkıp Güneşte Kurutuluyor, Kışın Tas Tas İçiliyor
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Türk mutfağının asırlık lezzetlerinden coğrafi işaret tescilli 'Amasya sıkma tarhanası' için bölgedeki kadınların hummalı kış hazırlıkları sürüyor. Kökeni Orta Asya’ya kadar uzanan ve besin değeriyle kış aylarının şifa kaynağı sayılan geleneksel gıda, yörede yoğun bir emekle sofralara hazırlanıyor.
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Doğal Malzemeler Elle Sıkılarak Güneşte Kurumaya Bırakılıyor
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Yeşilçam Filmlerine Konu Olmuş Bir Miras Yaşatılıyor
Yörede Farklı Tarhana Çeşitlerinin Yapımı da Sürdürülüyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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