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Keloğlan Filmlerine Konu Olmuştu: Elle Sıkıp Güneşte Kurutuluyor, Kışın Tas Tas İçiliyor

Keloğlan Filmlerine Konu Olmuştu: Elle Sıkıp Güneşte Kurutuluyor, Kışın Tas Tas İçiliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 17:09
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Türk mutfağının asırlık lezzetlerinden coğrafi işaret tescilli 'Amasya sıkma tarhanası' için bölgedeki kadınların hummalı kış hazırlıkları sürüyor. Kökeni Orta Asya’ya kadar uzanan ve besin değeriyle kış aylarının şifa kaynağı sayılan geleneksel gıda, yörede yoğun bir emekle sofralara hazırlanıyor.

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Doğal Malzemeler Elle Sıkılarak Güneşte Kurumaya Bırakılıyor

Doğal Malzemeler Elle Sıkılarak Güneşte Kurumaya Bırakılıyor

Yoğurt, buğday unu, kırık yarma ve yumurtanın karıştırılmasıyla hazırlanan harç, kadınların elinde tek tek sıkılarak şekillendiriliyor. Hazırlanan hamur parçaları, Amasya’nın sıcak güneşi altında kurumaya terk edilerek kışlık tüketime hazır hale getiriliyor. Üreticiler, hazır yiyecekler yerine tamamen doğal bileşenlerden oluşan bu ürünü önerdiklerini ifade ediyor. Pişirildiği anda kokusuyla tüm evi saran tarhana, yoğun kıvamı ve besleyiciliğiyle dikkat çekiyor.

Yeşilçam Filmlerine Konu Olmuş Bir Miras Yaşatılıyor

Yeşilçam Filmlerine Konu Olmuş Bir Miras Yaşatılıyor

Üreticilerden Fatma Hatipoğlu, büyüklerinden öğrendikleri geleneksel yöntemleri aynen sürdürdüklerini kaydediyor. Hatipoğlu, Yeşilçam’ın Keloğlan filmlerinde derman kaynağı olarak işlenmesi nedeniyle yörede bu lezzete 'Keloğlan tarhanası' adının da verildiğini dile getiriyor. Kadın girişimciler bünyesinde üretilen ürünler, bölge ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda restoran menülerinde müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Yörede Farklı Tarhana Çeşitlerinin Yapımı da Sürdürülüyor

Yörede Farklı Tarhana Çeşitlerinin Yapımı da Sürdürülüyor

Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt, geçen sezon yakaladıkları yüksek satış başarısını bu yıl da tekrarlamayı hedeflediklerini açıklıyor. Bölgede sıkma tarhananın haricinde 'kaşık tarhana' ve 'çanak tarhana' türlerinin de üretildiği biliniyor. Şef Lütfi Kol ise tescilli bu tarihi çorbayı ticari işletmelerde müşterilere sunarak kültürün korunmasına destek verdiklerini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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