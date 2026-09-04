Keloğlan Filmlerine Konu Olmuştu: Elle Sıkıp Güneşte Kurutuluyor, Kışın Tas Tas İçiliyor

Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt, geçen sezon yakaladıkları yüksek satış başarısını bu yıl da tekrarlamayı hedeflediklerini açıklıyor. Bölgede sıkma tarhananın haricinde 'kaşık tarhana' ve 'çanak tarhana' türlerinin de üretildiği biliniyor. Şef Lütfi Kol ise tescilli bu tarihi çorbayı ticari işletmelerde müşterilere sunarak kültürün korunmasına destek verdiklerini vurguluyor.