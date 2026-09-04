Yapamazsın Diyenlere İnat Başardı: Şimdi Her Sezon Topraktan Servet Topluyor

Çocukluğundan bu yana toprakla uğraştığını belirten üretici Doğan Kaya, kış aylarında kantin işlettiğini, yazın ise üç ay boyunca tamamen tarladaki üretimine odaklandığını dile getirdi. Geçen seneye kıyasla bu yıl çok daha kaliteli ve yüksek bir rekolte elde ettiklerini bildiren Kaya, köyünün geçmişten gelen bir kavun karpuz üretimi kültürü barındırdığını söyledi. 40 dekarlık alandan toplam 100 ile 120 ton arasında verim beklediğini açıklayan Kaya, emek verildiği takdirde sert iklim koşullarında bile yüksek kalitede ürün elde edilebildiğini gösterdi. Birim alandan alınan bu yüksek verim, bölgedeki diğer üreticiler için de güçlü bir örnek oluşturuyor.