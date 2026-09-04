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Yapamazsın Diyenlere İnat Başardı: Şimdi Her Sezon Topraktan Servet Topluyor

Yapamazsın Diyenlere İnat Başardı: Şimdi Her Sezon Topraktan Servet Topluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 15:53
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Ağrı’nın çetin iklim koşullarına ve çevrenin olumsuz görüşlerine aldırış etmeyen girişimci bir çiftçi, bölge tarımında Ezber Bozan bir başarıya imza attı. Kent merkezine bağlı Yurtpınar köyünde ikamet eden 51 yaşındaki Doğan Kaya, alışılagelmiş tarım ürünlerinin dışına çıkarak alternatif üretime yöneldi. Kaya, 40 dekarlık arazisinde üç yıldır kesintisiz şekilde kavun ve karpuz yetiştiriciliği gerçekleştiriyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile yöre halkının katılımıyla düzenlenen özel hasat programı, bölgedeki yüksek tarımsal potansiyeli bir kez daha gözler önüne serdi.

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Bölge Tarımında Alternatif Ürünlerin Yetiştirilmesi Stratejik Öneme Sahip Bulunuyor

Bölge Tarımında Alternatif Ürünlerin Yetiştirilmesi Stratejik Öneme Sahip Bulunuyor

Hasat etkinliğinde değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, kent genelinde ürün çeşitliliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Şehir genelinde bu yıl yaklaşık 2 bin dekarlık alanda kavun ve karpuz üretimi yapıldığını belirten Hüseyinoğlu, dekar başına 2 bin 500 kilogram verim beklediklerini ifade etti. Temel hedeflerinin birim alandan sağlanan verimi ve çiftçi gelirini artırmak olduğunu vurgulayan kurum yetkilileri; ziraat mühendislerinin sahada hastalık kontrolleri yürüttüğünü, üreticilere gübreleme, çapa ve ilaçlama konularında teknik eğitim desteği verdiğini kaydetti.

Üretici Doğan Kaya Zorlu Yaz Mesaisinin Ardından 120 Tonluk Rekolte Hedefliyor

Üretici Doğan Kaya Zorlu Yaz Mesaisinin Ardından 120 Tonluk Rekolte Hedefliyor

Çocukluğundan bu yana toprakla uğraştığını belirten üretici Doğan Kaya, kış aylarında kantin işlettiğini, yazın ise üç ay boyunca tamamen tarladaki üretimine odaklandığını dile getirdi. Geçen seneye kıyasla bu yıl çok daha kaliteli ve yüksek bir rekolte elde ettiklerini bildiren Kaya, köyünün geçmişten gelen bir kavun karpuz üretimi kültürü barındırdığını söyledi. 40 dekarlık alandan toplam 100 ile 120 ton arasında verim beklediğini açıklayan Kaya, emek verildiği takdirde sert iklim koşullarında bile yüksek kalitede ürün elde edilebildiğini gösterdi. Birim alandan alınan bu yüksek verim, bölgedeki diğer üreticiler için de güçlü bir örnek oluşturuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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