Yapamazsın Diyenlere İnat Başardı: Şimdi Her Sezon Topraktan Servet Topluyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ağrı’nın çetin iklim koşullarına ve çevrenin olumsuz görüşlerine aldırış etmeyen girişimci bir çiftçi, bölge tarımında Ezber Bozan bir başarıya imza attı. Kent merkezine bağlı Yurtpınar köyünde ikamet eden 51 yaşındaki Doğan Kaya, alışılagelmiş tarım ürünlerinin dışına çıkarak alternatif üretime yöneldi. Kaya, 40 dekarlık arazisinde üç yıldır kesintisiz şekilde kavun ve karpuz yetiştiriciliği gerçekleştiriyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile yöre halkının katılımıyla düzenlenen özel hasat programı, bölgedeki yüksek tarımsal potansiyeli bir kez daha gözler önüne serdi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölge Tarımında Alternatif Ürünlerin Yetiştirilmesi Stratejik Öneme Sahip Bulunuyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üretici Doğan Kaya Zorlu Yaz Mesaisinin Ardından 120 Tonluk Rekolte Hedefliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın