Kayıp Köpeğini Ararken Tarihin En Önemli Eserini Keşfetti: 17 Bin Yıl Saklı Kalmış

İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı belirsizlik ortamında, Fransa’nın Montignac köyünde arkeoloji dünyasını sarsan olağanüstü bir gelişme yaşandı. 12 Eylül 1940 günü 18 yaşındaki Marcel Ravidat, 'Robot' isimli köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada fırtınada devrilen bir ağacın kökleri altında oluşan derin bir çukuru fark etti. Köpeğinin ilgisi üzerine bölgeyi inceleyen Ravidat, aynı günün akşamında arkadaşları Jacques Marsal, Georges Agnel ve Simon Coencas ile birlikte el feneri kullanarak dar geçitten içeri girmeyi başardı. Gençler, bu cesur adımla insanlık tarihinin yaklaşık 17 bin yıldır mühürlü kalan en büyüleyici yeraltı galerilerinden birini gün yüzüne çıkardı.

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