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Psikologlar Açıkladı: Her Şey İçin Sürekli Özür Dileyen Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Her Şey İçin Sürekli Özür Dileyen Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 14:09
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Günlük yaşamda sıkça kullanılan 'özür dilerim' ifadesi, normal şartlarda empati, saygı ve sorumluluk bilincinin doğal bir yansıması şeklinde değerlendiriliyor. Ancak bir hata yapılmadığı, hiçbir sorumluluğun bulunmadığı durumlarda bile bu kelimenin bir reflekse dönüşmesi, durumun basit bir nezaket kuralının ötesine geçtiğini gösteriyor. Uzmanlar ve klinik araştırmalar, bir soru sormadan önce, kendi fikrini belirtirken ya da sadece bir ortamda var olduğu için sürekli özür dileme gereksinimi duymanın arkasında geçmiş deneyimler ile duygusal savunma mekanizmalarının yattığını vurguluyor.

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Kaynak: https://www.purepeople.com.br/noticia...
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Çocukluk Çağında Yaşanan Gerginlikler Bireylerde Aşırı Duyarlılık Geliştiriyor

Çocukluk Çağında Yaşanan Gerginlikler Bireylerde Aşırı Duyarlılık Geliştiriyor

Sürekli özür dileme eğilimi gösteren yetişkinlerin özgeçmişleri incelendiğinde, genellikle duygusal açıdan öngörülemeyen veya gergin aile ortamları göze çarpıyor. Öfke patlamalarının, yüksek eleştirinin veya duygusal tutarsızlıkların hakim olduğu evlerde büyüyen çocuklar, huzuru koruyabilmek adına çevrenin ruh haline karşı yüksek bir hassasiyet sergiliyor. Psikolojide 'duygusal hipervigilans' yani aşırı uyanıklık olarak adlandırılan bu durumda birey, karşısındakinin ses tonundaki veya mimiklerindeki en küçük değişimi bir tehdit olarak algılamaya başlıyor. Böyle bir ortamda yetişen çocuk, doğabilecek bir tartışmayı henüz başlamadan engellemek amacıyla erken özür dilemeyi bir korunma kalkanı olarak kullanmayı öğreniyor.

Çatışma Korkusu Bireyleri Karşı Tarafı Süzme ve Yatıştırma Davranışına Yöneltiyor

Çatışma Korkusu Bireyleri Karşı Tarafı Süzme ve Yatıştırma Davranışına Yöneltiyor

Gereksiz yere özür dilemek, psikoloji literatüründe travmaya verilen temel tepkilerden biri olan yaranma yani mülayimleşme davranışı ile doğrudan ilişkilendiriliyor. Savaşma veya kaçma gibi tepkilerin yetersiz kaldığı durumlarda ortaya çıkan bu mekanizmada kişi, karşı tarafı memnun ederek tehlikeyi bertaraf etmeyi hedefliyor. Bu noktada dile getirilen özür cümlesi, bir suçu kabul etmekten ziyade karşı tarafı sakinleştirme, olası bir reddedilme korkusunu bastırma ve ortamdaki uyumu koruma amacına hizmet ediyor. Kişi, kendi sınırlarını ve ihtiyaçlarını savunmak yerine karşı tarafın duygusal yükünü üstlenme yolunu seçiyor.

Düşük Benlik Saygısı Bireyde Yük Olma Hissiyatı Yaratıyor

Düşük Benlik Saygısı Bireyde Yük Olma Hissiyatı Yaratıyor

Aşırı özür dileme alışkanlığının bir diğer temel sebebi olarak düşük benlik saygısı ve bireyin kendini başkalarına bir yük olarak görme eğilimi öne çıkıyor. Kendi değerine tam anlamıyla inanmayan bireyler, kapladıkları alanı, talep ettikleri zamanı veya ifade ettikleri duyguları başkalarına verilmiş bir rahatsızlık şeklinde yorumluyor. Dolayısıyla özür dilemek, kendi varlığının yarattığı olası bir huzursuzluğu telafi etme çabasına dönüşüyor. Ancak uzmanlar, bu durumun her zaman ağır bir travma anlamına gelmediğini; toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel yetiştirilme tarzları veya sosyal kaygı gibi etkenlerin de bu refleksi besleyebildiğini ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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