Psikologlar Açıkladı: Her Şey İçin Sürekli Özür Dileyen Kişilerin Ortak Noktası

Aşırı özür dileme alışkanlığının bir diğer temel sebebi olarak düşük benlik saygısı ve bireyin kendini başkalarına bir yük olarak görme eğilimi öne çıkıyor. Kendi değerine tam anlamıyla inanmayan bireyler, kapladıkları alanı, talep ettikleri zamanı veya ifade ettikleri duyguları başkalarına verilmiş bir rahatsızlık şeklinde yorumluyor. Dolayısıyla özür dilemek, kendi varlığının yarattığı olası bir huzursuzluğu telafi etme çabasına dönüşüyor. Ancak uzmanlar, bu durumun her zaman ağır bir travma anlamına gelmediğini; toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel yetiştirilme tarzları veya sosyal kaygı gibi etkenlerin de bu refleksi besleyebildiğini ifade ediyor.