Psikologlar Açıkladı: Her Şey İçin Sürekli Özür Dileyen Kişilerin Ortak Noktası
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Kaynak: https://www.purepeople.com.br/noticia...
Günlük yaşamda sıkça kullanılan 'özür dilerim' ifadesi, normal şartlarda empati, saygı ve sorumluluk bilincinin doğal bir yansıması şeklinde değerlendiriliyor. Ancak bir hata yapılmadığı, hiçbir sorumluluğun bulunmadığı durumlarda bile bu kelimenin bir reflekse dönüşmesi, durumun basit bir nezaket kuralının ötesine geçtiğini gösteriyor. Uzmanlar ve klinik araştırmalar, bir soru sormadan önce, kendi fikrini belirtirken ya da sadece bir ortamda var olduğu için sürekli özür dileme gereksinimi duymanın arkasında geçmiş deneyimler ile duygusal savunma mekanizmalarının yattığını vurguluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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