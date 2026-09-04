Mezarda Binlerce Parça Altınla Kaplı Elbise Buldular: Tarihin En Pahalı Kıyafeti Oldu
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Kaynak: https://arkeonews.net/tutankhamun-of-...
Kazakistan’ın Almatı kenti yakınlarında yer alan Issık Nehri kıyısındaki arkeolojik kazılarda, Avrasya bozkır tarihinin en değerli buluntularından biri gün yüzüne çıkarıldı. Arkeolog Kemal Akışev başkanlığındaki uzman ekibin 1969 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, Saka uygarlığının ulaştığı zenginliği ve maden işleme sanatındaki yüksek estetik düzeyi gözler önüne serdi.
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Özel Mezardan Çıkarılan Binlerce Altın Parçası İşçilik Kalitesiyle Dikkat Çekti
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Yapılan Detaylı İncelemeler Kıyafetin Törensel Amaçlarla Hazırlandığını Gösterdi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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