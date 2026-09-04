Mezarda Binlerce Parça Altınla Kaplı Elbise Buldular: Tarihin En Pahalı Kıyafeti Oldu

Ahşap kütüklerle inşa edilen özel bir mezar odasında yürütülen incelemelerde, gömülen kişinin 18-20 yaşlarında genç bir erkek savaşçı olduğu belirlendi. Döküm ve kabartma teknikleriyle imal edilen 4 binden fazla altın plakanın, savaşçının ceketini, pantolonunu ve çizmelerini kapladığı görüldü. Hayvan motifleriyle bezenmiş bu plakaların, Sakaların meşhur bozkır sanat üslubunu yansıttığı kaydedildi. Savaşçının baş kısmında ise kanatlı at, dağ keçisi ve altın ok figürleriyle süslenmiş 65 santimetre yüksekliğinde konik bir başlık yer aldı. Bel bölgesinde altın kaplama kılıç ile çift kenarlı kama taşındığı, yan tarafında ise bronz kaplar ile henüz çözülememiş 26 harflik bir yazıt içeren gümüş bir çanak bulunduğu bildirildi.