article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mezarda Binlerce Parça Altınla Kaplı Elbise Buldular: Tarihin En Pahalı Kıyafeti Oldu

Mezarda Binlerce Parça Altınla Kaplı Elbise Buldular: Tarihin En Pahalı Kıyafeti Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 11:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kazakistan’ın Almatı kenti yakınlarında yer alan Issık Nehri kıyısındaki arkeolojik kazılarda, Avrasya bozkır tarihinin en değerli buluntularından biri gün yüzüne çıkarıldı. Arkeolog Kemal Akışev başkanlığındaki uzman ekibin 1969 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, Saka uygarlığının ulaştığı zenginliği ve maden işleme sanatındaki yüksek estetik düzeyi gözler önüne serdi.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://arkeonews.net/tutankhamun-of-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özel Mezardan Çıkarılan Binlerce Altın Parçası İşçilik Kalitesiyle Dikkat Çekti

Özel Mezardan Çıkarılan Binlerce Altın Parçası İşçilik Kalitesiyle Dikkat Çekti

Ahşap kütüklerle inşa edilen özel bir mezar odasında yürütülen incelemelerde, gömülen kişinin 18-20 yaşlarında genç bir erkek savaşçı olduğu belirlendi. Döküm ve kabartma teknikleriyle imal edilen 4 binden fazla altın plakanın, savaşçının ceketini, pantolonunu ve çizmelerini kapladığı görüldü. Hayvan motifleriyle bezenmiş bu plakaların, Sakaların meşhur bozkır sanat üslubunu yansıttığı kaydedildi. Savaşçının baş kısmında ise kanatlı at, dağ keçisi ve altın ok figürleriyle süslenmiş 65 santimetre yüksekliğinde konik bir başlık yer aldı. Bel bölgesinde altın kaplama kılıç ile çift kenarlı kama taşındığı, yan tarafında ise bronz kaplar ile henüz çözülememiş 26 harflik bir yazıt içeren gümüş bir çanak bulunduğu bildirildi.

Yapılan Detaylı İncelemeler Kıyafetin Törensel Amaçlarla Hazırlandığını Gösterdi

Yapılan Detaylı İncelemeler Kıyafetin Törensel Amaçlarla Hazırlandığını Gösterdi

Uzmanlar, altın plakaların son derece ince ve narin yapısı nedeniyle bu kıyafetin günlük yaşamda veya savaş alanında zırh olarak kullanılmadığını bildirdi. Arkeologlar söz konusu kostümün yalnızca defin ritüelleri ile dini törenler için özel olarak tasarlandığı görüşünde birleşti. Benzer işçilik örneklerinin bölgedeki diğer soylu mezarlarında da görülmesi, kıyafetin sembolik niteliğini doğruladı.

Günümüzde Ulusal Müzede Sergilenen Eser Bağımsızlık Sembolü Olarak Kabul Ediliyor

Günümüzde Ulusal Müzede Sergilenen Eser Bağımsızlık Sembolü Olarak Kabul Ediliyor

'Altın Elbiseli Adam' adı verilen bu tarihi mirasa ait buluntular, günümüzde Astana’daki Kazakistan Ulusal Müzesi’nde koruma altında tutuluyor. Ülkenin milli kimliği ile bağımsızlığının simgelerinden biri haline gelen bu figür, Almatı’daki Bağımsızlık Anıtı’nın en tepe noktasında da varlığını sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın