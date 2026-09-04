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1700 Yıl Önce Lüksün Zirvesini Yaşıyorlarmış: Saraylarında Yerden Isıtma Bile Varmış!

1700 Yıl Önce Lüksün Zirvesini Yaşıyorlarmış: Saraylarında Yerden Isıtma Bile Varmış!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 12:06
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Sırbistan'ın doğusundaki Negotin şehri yakınlarında yer alan Vrelo–Šarkamen arkeolojik alanında yürütülen kazı çalışmaları, tarih dünyasını heyecanlandıran benzersiz bir mimari keşfe sahne oluyor. Bölgede sürdürülen araştırmalarda, yaklaşık 1700 yıllık devasa bir Roma hamam kompleksi tespit edildi. Çalışmaları yürüten uzmanlar, söz konusu yapının anıtsal bir imparatorluk sarayına ait devasa köşe kulesinin alt bölümüne inşa edildiğini aktarıyor. Dairesel tasarımıyla öne çıkan bu yerleşimin, antik Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde bilinen doğrudan bir benzerine rastlanmıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.heritagedaily.com/2026/09...
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Milattan Sonra Dördüncü Yüzyılda İnşa Edilen Görkemli Yapı Tetrarşi Dönemi İhtişamını Sergiliyor

Image Credit : Institute of National Importance for the Republic of Serbia

Arkeolojik veriler, yerleşkenin MS 4. yüzyılın başlarına uzandığını ve Roma'nın Tetrarşi dönemi hükümdarlarından Maximinus Daia ile doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Güçlü surlar ile muazzam kulelerle çevrelenen alan, dönemin üst düzey devlet anlayışını temsil ediyor. Kulenin mimari formuna uygun olarak dairesel biçimde tasarlanan hamamın üst tarafı, altı pencere açıklığı barındıran görkemli bir kubbeyle kapatılıyor. İç yapıda üç ayrı yıkanma alanı, bir buhar odası ve su ısıtma merkezleri öne çıkıyor. Ayrıca saray mensuplarının kullandığı alanlar ile görevlilerin geçiş noktaları tamamen ayrılıyor.

Gelişmiş Hipokaust Tekniği Sayesinde Yapının Yerden Isıtma Sistemine Sahip Olduğu Belirleniyor

Image Credit : Institute of National Importance for the Republic of Serbia

Ortaya çıkarılan teknik detaylar arasında, Romalıların 'hipokaust' adı verilen gelişmiş yerden ısıtma sistemine ait izler dikkat çekiyor. Ana ocaktan sağlanan sıcak havanın zemin altındaki kanallarda dolaştırılması esasına dayanan bu yöntem, mekânın tamamında eşit bir ısınma sağlıyor. Kazan kaidesinin korunmuş olması, su ısıtma mekanizmasının işleyişine ışık tutuyor.

Geçmişte imparatorluk mozolesinde bulunan altın takılarla gündeme gelen Vrelo–Šarkamen alanı, yeni bulgular sunmayı sürdürüyor. Arkeologlar saray içerisinden kulenin alt seviyesindeki bu hamama ulaşımı sağlayan mimari bağlantıları çözmek adına kazı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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