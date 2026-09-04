1700 Yıl Önce Lüksün Zirvesini Yaşıyorlarmış: Saraylarında Yerden Isıtma Bile Varmış!

Arkeolojik veriler, yerleşkenin MS 4. yüzyılın başlarına uzandığını ve Roma'nın Tetrarşi dönemi hükümdarlarından Maximinus Daia ile doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Güçlü surlar ile muazzam kulelerle çevrelenen alan, dönemin üst düzey devlet anlayışını temsil ediyor. Kulenin mimari formuna uygun olarak dairesel biçimde tasarlanan hamamın üst tarafı, altı pencere açıklığı barındıran görkemli bir kubbeyle kapatılıyor. İç yapıda üç ayrı yıkanma alanı, bir buhar odası ve su ısıtma merkezleri öne çıkıyor. Ayrıca saray mensuplarının kullandığı alanlar ile görevlilerin geçiş noktaları tamamen ayrılıyor.