1700 Yıl Önce Lüksün Zirvesini Yaşıyorlarmış: Saraylarında Yerden Isıtma Bile Varmış!
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Kaynak: https://www.heritagedaily.com/2026/09...
Sırbistan'ın doğusundaki Negotin şehri yakınlarında yer alan Vrelo–Šarkamen arkeolojik alanında yürütülen kazı çalışmaları, tarih dünyasını heyecanlandıran benzersiz bir mimari keşfe sahne oluyor. Bölgede sürdürülen araştırmalarda, yaklaşık 1700 yıllık devasa bir Roma hamam kompleksi tespit edildi. Çalışmaları yürüten uzmanlar, söz konusu yapının anıtsal bir imparatorluk sarayına ait devasa köşe kulesinin alt bölümüne inşa edildiğini aktarıyor. Dairesel tasarımıyla öne çıkan bu yerleşimin, antik Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde bilinen doğrudan bir benzerine rastlanmıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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