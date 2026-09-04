Vücuttaki 'İkinci Kalp' Olarak Biliniyor: Evden Kalp Sağlığını Korumanın En Basit Yolu Oldu!
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sağlık kuruluşu tarafından yürütülen kapsamlı araştırma, alt bacak kaslarının yetersiz çalışmasının ciddi dolaşım bozukluklarına ve ölüm riskinde iki kattan fazla artışa yol açabildiğini ortaya koyuyor. Kalbin vücuda pompaladığı kanın bacaklardan yukarıya geri taşınması süreci; yürüme, koşma veya parmak ucuna yükselme gibi temel hareketler esnasında kasların toplardamarları sıkıştırmasıyla gerçekleşiyor. Tıp literatüründe 'ikinci kalp' olarak nitelendirilen bu biyolojik sistem, kanın yer çekimine karşı kalbe iletilmesinde son derece kritik bir görev üstleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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