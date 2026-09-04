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Vücuttaki 'İkinci Kalp' Olarak Biliniyor: Evden Kalp Sağlığını Korumanın En Basit Yolu Oldu!

Vücuttaki 'İkinci Kalp' Olarak Biliniyor: Evden Kalp Sağlığını Korumanın En Basit Yolu Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 14:59
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sağlık kuruluşu tarafından yürütülen kapsamlı araştırma, alt bacak kaslarının yetersiz çalışmasının ciddi dolaşım bozukluklarına ve ölüm riskinde iki kattan fazla artışa yol açabildiğini ortaya koyuyor. Kalbin vücuda pompaladığı kanın bacaklardan yukarıya geri taşınması süreci; yürüme, koşma veya parmak ucuna yükselme gibi temel hareketler esnasında kasların toplardamarları sıkıştırmasıyla gerçekleşiyor. Tıp literatüründe 'ikinci kalp' olarak nitelendirilen bu biyolojik sistem, kanın yer çekimine karşı kalbe iletilmesinde son derece kritik bir görev üstleniyor.

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Yaklaşık Altı Bin Hastanın Verileri Pompalama Gücünün Zayıflığı İle Sağlık Sorunları Arasındaki İlişkiyi Belgeliyor

Yaklaşık Altı Bin Hastanın Verileri Pompalama Gücünün Zayıflığı İle Sağlık Sorunları Arasındaki İlişkiyi Belgeliyor

Yaklaşık altı bin hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, baldır kaslarının pompalama işlevindeki zayıflığın genel sağlık durumunda hızlı bir gerilemeye neden olduğu gözlemleniyor. Toplardamarlardaki kapakçıklar ile kasların uyum içinde çalışmaması durumunda; bacaklarda ağrı, şişlik, ağırlık hissi ve kronik varis gibi rahatsızlıklar meydana geliyor. Uzmanlar, bacak bölgesinde aniden beliren kızarıklık, şiddetli ağrı veya ödem gibi durumların tehlikeli bir pıhtı habercisi olabileceğine ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Uzun Süreli Hareketsizlik Ve Masa Başı Çalışma Vücudun Doğal Pompalama Mekanizmasını Devre Dışı Bırakıyor

Uzun Süreli Hareketsizlik Ve Masa Başı Çalışma Vücudun Doğal Pompalama Mekanizmasını Devre Dışı Bırakıyor

Saatlerce masa başında oturmanın kan dolaşımını doğrudan olumsuz etkilediğini vurgulayan araştırmacılar, gün içinde saat başı ayağa kalkıp yürümenin hayati önem taşıdığını hatırlatıyor. Çalışma masasından kalkmanın mümkün olmadığı anlarda bile oturduğu yerden topukları kaldırıp indirme hareketini düzenli yapmak, kasları çalıştırarak hem kan dolaşımına hem de kan şekeri dengesine önemli katkı sağlıyor. Dolaşım sisteminin sağlıklı işleyişini korumak adına haftada en az iki buçuk saat tempolu yürüyüş gibi orta yoğunluklu egzersizlerin yapılması tavsiye ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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