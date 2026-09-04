Vücuttaki 'İkinci Kalp' Olarak Biliniyor: Evden Kalp Sağlığını Korumanın En Basit Yolu Oldu!

Yaklaşık altı bin hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, baldır kaslarının pompalama işlevindeki zayıflığın genel sağlık durumunda hızlı bir gerilemeye neden olduğu gözlemleniyor. Toplardamarlardaki kapakçıklar ile kasların uyum içinde çalışmaması durumunda; bacaklarda ağrı, şişlik, ağırlık hissi ve kronik varis gibi rahatsızlıklar meydana geliyor. Uzmanlar, bacak bölgesinde aniden beliren kızarıklık, şiddetli ağrı veya ödem gibi durumların tehlikeli bir pıhtı habercisi olabileceğine ilişkin uyarılarda bulunuyor.