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Hurdalıkta Araba Parçası Ararken Hayatının Keşfini Yaptı: 1800 Yıllık Sır Çıktı!

Hurdalıkta Araba Parçası Ararken Hayatının Keşfini Yaptı: 1800 Yıllık Sır Çıktı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 14:27
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Polonya’nın Ukrayna sınırında yer alan Hrubieszów kasabasındaki bir hurdalıkta otomobil parçası arayan bir vatandaş, 1.800 yıllık tarihi bir keşfe imza attı. Hurdaların arasında bulduğu metal objenin sıra dışı yapısını fark eden kişi, durumu Father Stanisław Staszic Müzesi uzmanlarına bildirdi. Arkeologlar tarafından gerçekleştirilen ilk incelemeler, söz konusu eserin MS 2. yüzyıla ait bir Vandal savaşçısına ait kalkan parçası olduğunu ortaya koydu.

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Kaynak

Kaynak: https://www.livescience.com/archaeolo...
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Hurda Yığınlarının Arasında Bulunan Metal Parça Bir Vandal Savaşçısına Ait Çıktı

Hurda Yığınlarının Arasında Bulunan Metal Parça Bir Vandal Savaşçısına Ait Çıktı

Arkeolojik değerlendirmelere göre, kalkanın ahşap ve deri bileşenleri zaman içerisinde tamamen çürüyerek yok oldu. Günümüze yalnızca 'umbo' olarak adlandırılan ve el koruması sağlayan demir merkez bölümü ulaştı. Merkezdeki kurumuş toprak tabakasını laboratuvar ortamında inceleyen müze uzmanları, yüksek ısıya maruz kalmış insan kemiği kalıntılarına rastladı. Eserin yüzeyindeki belirgin yanık izleri ile kemik kalıntılarının bir arada bulunması, Przeworsk kültürüyle ilişkilendirilen Vandalların geleneksel yakarak defnetme ritüelini doğruladı.

Sivri formuyla dikkat çeken demir göbek, Roma lejyoner kalkanlarıyla benzerlik gösterse de yapım tekniği ve coğrafi konum itibarıyla Vandal işçiliğini simgeliyor. Tarihsel süreçte Polonya coğrafyasında varlık gösteren Cermen topluluklarından Vandallar, Roma İmparatorluğu'na yönelik istilaların ardından güneye ilerleyerek MS 429 yılında Kuzey Afrika'da egemenlik kurdu.

Tahrip Olan Orijinal Mezar Alanı Nedeniyle Diğer Buluntulara Ulaşılamıyor

Tahrip Olan Orijinal Mezar Alanı Nedeniyle Diğer Buluntulara Ulaşılamıyor

Eserin bir hurdalık sahasından çıkarılmış olması, orijinal mezar alanının geçmişte tamamen tahrip edildiğini gösteriyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan müze yetkilileri, defin alanının bütünlüğü bozulduğu için savaşçıya ait olabilecek diğer eşyaların izine rastlanamadığını aktardı. Uzmanlar, mezar bünyesinde bulunması muhtemel kılıç, mızrak uçları, kemer tokası ve giysi iğnesi gibi diğer arkeolojik unsurların kaybolmasından derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Tesadüf eseri kurtarılan bu nadide kalkan parçası, bölgedeki Vandal varlığına ve antik dönem defin geleneklerine dair önemli veriler sunarak müze envanterindeki yerini aldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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