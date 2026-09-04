Hurdalıkta Araba Parçası Ararken Hayatının Keşfini Yaptı: 1800 Yıllık Sır Çıktı!

Arkeolojik değerlendirmelere göre, kalkanın ahşap ve deri bileşenleri zaman içerisinde tamamen çürüyerek yok oldu. Günümüze yalnızca 'umbo' olarak adlandırılan ve el koruması sağlayan demir merkez bölümü ulaştı. Merkezdeki kurumuş toprak tabakasını laboratuvar ortamında inceleyen müze uzmanları, yüksek ısıya maruz kalmış insan kemiği kalıntılarına rastladı. Eserin yüzeyindeki belirgin yanık izleri ile kemik kalıntılarının bir arada bulunması, Przeworsk kültürüyle ilişkilendirilen Vandalların geleneksel yakarak defnetme ritüelini doğruladı.

Sivri formuyla dikkat çeken demir göbek, Roma lejyoner kalkanlarıyla benzerlik gösterse de yapım tekniği ve coğrafi konum itibarıyla Vandal işçiliğini simgeliyor. Tarihsel süreçte Polonya coğrafyasında varlık gösteren Cermen topluluklarından Vandallar, Roma İmparatorluğu'na yönelik istilaların ardından güneye ilerleyerek MS 429 yılında Kuzey Afrika'da egemenlik kurdu.