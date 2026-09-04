Hurdalıkta Araba Parçası Ararken Hayatının Keşfini Yaptı: 1800 Yıllık Sır Çıktı!
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Kaynak: https://www.livescience.com/archaeolo...
Polonya’nın Ukrayna sınırında yer alan Hrubieszów kasabasındaki bir hurdalıkta otomobil parçası arayan bir vatandaş, 1.800 yıllık tarihi bir keşfe imza attı. Hurdaların arasında bulduğu metal objenin sıra dışı yapısını fark eden kişi, durumu Father Stanisław Staszic Müzesi uzmanlarına bildirdi. Arkeologlar tarafından gerçekleştirilen ilk incelemeler, söz konusu eserin MS 2. yüzyıla ait bir Vandal savaşçısına ait kalkan parçası olduğunu ortaya koydu.
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Hurda Yığınlarının Arasında Bulunan Metal Parça Bir Vandal Savaşçısına Ait Çıktı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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