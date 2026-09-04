Dünya Göçebe Oyunları Hızla Devam Ediyor: Türkiye Hangi Branşlarda Yarışıyor?
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Dünyanın dört bir yanından sporcuların geleneksel sporları yaşatmak için buluştuğu Dünya Göçebe Oyunları, bu yıl yeniden Kırgızistan'da düzenleniyor. Atlı mücadelelerden geleneksel güreşlere, okçuluktan zekâ oyunlarına kadar 40'tan fazla branşın yer aldığı organizasyonda Türkiye de kendi geleneksel sporlarıyla temsil ediliyor.
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Dünya Göçebe Oyunları 2026'da yeniden Kırgızistan'da düzenleniyor
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Dünya Göçebe Oyunları'nda hangi sporlar var?
At üzerinde yapılan müsabakalar organizasyonun en dikkat çeken bölümünü oluşturuyor
Dünya Göçebe Oyunları’nda ABD Milli Takımı’nın Kırgızistan’a karşı oynadığı Kök Böru maçının öne çıkan anları 👇
Türkiye geleneksel okçulukta da sahne alıyor
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Türkiye'nin yer aldığı diğer alan ise geleneksel zeka oyunları
Mas güreşi, bilek güreşi ve halat çekme de programda
Kartal ve doğanlarla yapılan geleneksel avcılık da izleyiciyle buluşuyor
Dünya Göçebe Oyunları'nda Türkiye'nin geçmişi de oldukça güçlü
2026 Dünya Göçebe Oyunları'nda müsabakalar 6 Eylül'e kadar devam edecek
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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