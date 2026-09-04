Dünya Göçebe Oyunları Hızla Devam Ediyor: Türkiye Hangi Branşlarda Yarışıyor?

Türkiye, organizasyona yalnızca sporcu gönderen ülkelerden biri değil. 4. Dünya Göçebe Oyunları 2022 yılında İznik'te düzenlenmişti, 102 ülkeden 3 binden fazla sporcu bu organizasyonda bir araya gelmişti. Türkiye de o oyunlarda toplam 23 madalya kazanarak madalya sıralamasında ilk sırada yer almıştı.

2024'te Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda da Türkiye geleneksel okçuluk ve Aba Güreşi başta olmak üzere farklı branşlarda mücadele etti. Milli okçu Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ın geleneksel okçulukta altın madalya kazanması Türkiye adına öne çıkan sonuçlardan biri olmuştu.