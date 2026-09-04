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Dünya Göçebe Oyunları Hızla Devam Ediyor: Türkiye Hangi Branşlarda Yarışıyor?

Dünya Göçebe Oyunları Hızla Devam Ediyor: Türkiye Hangi Branşlarda Yarışıyor?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 16:50
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Dünyanın dört bir yanından sporcuların geleneksel sporları yaşatmak için buluştuğu Dünya Göçebe Oyunları, bu yıl yeniden Kırgızistan'da düzenleniyor. Atlı mücadelelerden geleneksel güreşlere, okçuluktan zekâ oyunlarına kadar 40'tan fazla branşın yer aldığı organizasyonda Türkiye de kendi geleneksel sporlarıyla temsil ediliyor.

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Dünya Göçebe Oyunları 2026'da yeniden Kırgızistan'da düzenleniyor

Dünya Göçebe Oyunları 2026'da yeniden Kırgızistan'da düzenleniyor

İlk kez 2014 yılında Kırgızistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, 2022'de Türkiye'nin Bursa'nın İznik ilçesinde, 2024'te ise Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilmişti. Organizasyonun 6'ncı buluşması için bu yıl yeniden Kırgızistan'a dönüldü.

2026 Dünya Göçebe Oyunları, 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenleniyor. Açılış töreni başkent Bişkek'te gerçekleştirilirken müsabakalar ağırlıklı olarak Issık Göl çevresindeki Çolpon-Ata ve Kırçın Vadisi'ndeki alanlarda yapılıyor.

Bu yıl organizasyona 104 ülkeden sporcuların kayıt yaptırdığı bildirildi. Böylece Dünya Göçebe Oyunları 2014'teki ilk organizasyondan bu yana ulaştığı uluslararası katılım açısından yeni bir seviyeye çıktı.

Dünya Göçebe Oyunları'nda hangi sporlar var?

Dünya Göçebe Oyunları'nda hangi sporlar var?
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2026 programında 43 farklı spor disiplini bulunuyor. Branşlar: at yarışları, atlı müsabakalar, geleneksel güreşler, güç sporları, zeka oyunları, geleneksel okçuluk, atlı okçuluk ve geleneksel avcılık gibi başlıklarda toplanıyor.

At üzerinde yapılan müsabakalar organizasyonun en dikkat çeken bölümünü oluşturuyor

Dünya Göçebe Oyunları denildiğinde akla ilk gelen müsabakalar arasında Kök Börü, Kökpar, Er Enish ve Tyiyn Enmei (Tenge Ilu) bulunuyor. Kök Börü ve Kökpar'da atlı takımların mücadele ettiği karşılaşmalar yapılırken, Er Enish'te sporcular at üzerinde güreşiyor; Tyiyn Enmei'de ise biniciler hızla giderken yerdeki nesneleri almaya çalışıyor.

At yarışlarında ise Byshty Zhorgo, Zhorgo Salysh, Kunan Chabysh, Alaman Chabysh, düz yarışlar ve uzun mesafeli at maratonu gibi farklı kategoriler yer alıyor.

Dünya Göçebe Oyunları’nda ABD Milli Takımı’nın Kırgızistan’a karşı oynadığı Kök Böru maçının öne çıkan anları 👇

Kök Böru oyununda biniciler, “ulak” adı verilen keçi leşini ele geçirmek ve rakip takımın kalesine atmak için yarışırlar.

Türkiye geleneksel okçulukta da sahne alıyor

Türkiye geleneksel okçulukta da sahne alıyor

Türkiye'nin Dünya Göçebe Oyunları'ndaki en belirgin temsil alanlarından biri geleneksel Türk okçuluğu. 2026 resmi programında geleneksel okçuluk kapsamında 'Turkish Puta' hedef sistemi bulunuyor. Kırgızistan'ın kendi geleneği olan 'Teke Buta' sistemiyle birlikte Türk okçuluk geleneği de uluslararası platformda uygulanıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında da 6. Dünya Göçebe Oyunları için federasyon kampı ve ardından Kırgızistan'daki organizasyon açıkça yer alıyor.

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Türkiye'nin yer aldığı diğer alan ise geleneksel zeka oyunları

Türkiye'nin yer aldığı diğer alan ise geleneksel zeka oyunları

Göçebe Oyunları yalnızca fiziksel mücadelelerden oluşmuyor. Mangala, Toguz Korgool ve Oware gibi strateji ve hesaplama temelli oyunlar da programın önemli parçaları arasında bulunuyor.

Türkiye'nin 2026 organizasyonundaki resmi akreditasyon kayıtlarında Bestemshe Togyzqumalaq and Mangala Games Association ülke temsilcisi olarak yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'nin organizasyondaki varlığı yalnızca güreş ve okçulukla sınırlı değil; geleneksel zekâ oyunları alanında da Türk temsilciler bulunuyor.

Mas güreşi, bilek güreşi ve halat çekme de programda

Geleneksel güç sporları kategorisinde mas güreşi, bilek güreşi, halat çekme ve strongman müsabakaları düzenleniyor. Mas güreşinde iki sporcu, aralarındaki tahtaya ayaklarını dayayarak bir sopayı rakibinin elinden çekmeye çalışıyor; halat çekme ve strongman ise doğrudan kuvvet ve dayanıklılığı öne çıkarıyor.

Kartal ve doğanlarla yapılan geleneksel avcılık da izleyiciyle buluşuyor

Dünya Göçebe Oyunları'nın en sıra dışı görüntülerinden bazıları geleneksel avcılık müsabakalarından geliyor. Dalba ve doğanlarla yapılan avcılık gösterileri ile altın kartal gibi yırtıcı kuşların kullanıldığı gelenekler Kırçın Vadisi'ndeki programda yer alıyor.

Dünya Göçebe Oyunları'nda Türkiye'nin geçmişi de oldukça güçlü

Dünya Göçebe Oyunları'nda Türkiye'nin geçmişi de oldukça güçlü

Türkiye, organizasyona yalnızca sporcu gönderen ülkelerden biri değil. 4. Dünya Göçebe Oyunları 2022 yılında İznik'te düzenlenmişti, 102 ülkeden 3 binden fazla sporcu bu organizasyonda bir araya gelmişti. Türkiye de o oyunlarda toplam 23 madalya kazanarak madalya sıralamasında ilk sırada yer almıştı.

2024'te Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda da Türkiye geleneksel okçuluk ve Aba Güreşi başta olmak üzere farklı branşlarda mücadele etti. Milli okçu Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ın geleneksel okçulukta altın madalya kazanması Türkiye adına öne çıkan sonuçlardan biri olmuştu.

2026 Dünya Göçebe Oyunları'nda müsabakalar 6 Eylül'e kadar devam edecek

2026 Dünya Göçebe Oyunları'nda müsabakalar 6 Eylül'e kadar devam edecek

Bu yılki organizasyonda spor karşılaşmalarının yanı sıra etno-kültürel etkinlikler, el sanatları, müzik, geleneksel yemekler ve bilimsel toplantılar da düzenleniyor. Resmi programa göre 6 Eylül'de Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış töreni gerçekleştirilecek ve organizasyonun ev sahipliği hakkı bir sonraki ülkeye devredilecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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