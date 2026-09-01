Türkiye’nin de Yer Aldığı Göçebe Oyunları Renkli Görüntülerle Başladı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Göçebe toplulukların yüzyıllardır yaşattığı sporlar, Kırgızistan’da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları ile uluslararası bir organizasyonda buluştu. Başkent Bişkek’teki törenle açılan etkinliğe 104 ülkeden sporcular kaydoldu. At üzerinde okçuluktan geleneksel güreşlere, takım oyunlarından strateji yarışmalarına kadar çok sayıda dalın yer aldığı organizasyon 6 Eylül’e kadar devam edecek. Açılış töreni ise sporcuların yanı sıra çok sayıda ülkenin liderini aynı tribünde bir araya getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
104 ülkeden sporcu geleneksel dallarda yarışıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açılış töreni sporcularla devlet liderlerini buluşturdu
Açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu:
Oyunlarda Türkiye de yer aldı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın