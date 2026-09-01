Türkiye’nin de Yer Aldığı Göçebe Oyunları Renkli Görüntülerle Başladı!

İlki 2014’te Kırgızistan’da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, altıncı kez başladığı ülkeye döndü. Organizasyonun ikinci ve üçüncü buluşmaları da Kırgızistan’da gerçekleştirilirken sonraki oyunlara 2022’de Türkiye, 2024’te ise Kazakistan ev sahipliği yaptı. 31 Ağustos’ta başlayan yeni organizasyonun açılışı Bişkek Arena’da yapıldı; yarışmaların önemli bölümü Issık Göl çevresinde düzenleniyor.

Programda atlı okçuluğun yanı sıra binicilerin rakip takımın hedef alanına ulaşmaya çalıştığı kok boru ve kokpar gibi geleneksel takım oyunları bulunuyor. Er eniş adı verilen at üstünde güreş, farklı mesafelerdeki at yarışları ve çeşitli ülkelerin geleneksel güreş biçimleri de organizasyonun öne çıkan dalları arasında yer alıyor. Halat çekme, bilek güreşi ve mas güreşi gibi güç yarışmaları da programın ayrı bir bölümünü oluşturuyor.

Dünya Göçebe Oyunları yalnızca fiziksel mücadelelerden oluşmuyor. Toguz korgool, mangala ve oware gibi hesaplama ve strateji gerektiren geleneksel masa oyunlarında da yarışmalar düzenleniyor. Organizasyon; etnospor, etnokültür ile bilim ve geleneksel bilgi olmak üzere üç temel alan üzerine kuruluyor. Böylece spor karşılaşmalarının yanında göçebe toplulukların müziğinin, giysilerinin, el sanatlarının ve gündelik yaşam kültürünün de tanıtılması amaçlanıyor.