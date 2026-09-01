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Türkiye’nin de Yer Aldığı Göçebe Oyunları Renkli Görüntülerle Başladı!

Türkiye’nin de Yer Aldığı Göçebe Oyunları Renkli Görüntülerle Başladı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 11:03
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Göçebe toplulukların yüzyıllardır yaşattığı sporlar, Kırgızistan’da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları ile uluslararası bir organizasyonda buluştu. Başkent Bişkek’teki törenle açılan etkinliğe 104 ülkeden sporcular kaydoldu. At üzerinde okçuluktan geleneksel güreşlere, takım oyunlarından strateji yarışmalarına kadar çok sayıda dalın yer aldığı organizasyon 6 Eylül’e kadar devam edecek. Açılış töreni ise sporcuların yanı sıra çok sayıda ülkenin liderini aynı tribünde bir araya getirdi.

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104 ülkeden sporcu geleneksel dallarda yarışıyor

104 ülkeden sporcu geleneksel dallarda yarışıyor

İlki 2014’te Kırgızistan’da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, altıncı kez başladığı ülkeye döndü. Organizasyonun ikinci ve üçüncü buluşmaları da Kırgızistan’da gerçekleştirilirken sonraki oyunlara 2022’de Türkiye, 2024’te ise Kazakistan ev sahipliği yaptı. 31 Ağustos’ta başlayan yeni organizasyonun açılışı Bişkek Arena’da yapıldı; yarışmaların önemli bölümü Issık Göl çevresinde düzenleniyor.

Programda atlı okçuluğun yanı sıra binicilerin rakip takımın hedef alanına ulaşmaya çalıştığı kok boru ve kokpar gibi geleneksel takım oyunları bulunuyor. Er eniş adı verilen at üstünde güreş, farklı mesafelerdeki at yarışları ve çeşitli ülkelerin geleneksel güreş biçimleri de organizasyonun öne çıkan dalları arasında yer alıyor. Halat çekme, bilek güreşi ve mas güreşi gibi güç yarışmaları da programın ayrı bir bölümünü oluşturuyor.

Dünya Göçebe Oyunları yalnızca fiziksel mücadelelerden oluşmuyor. Toguz korgool, mangala ve oware gibi hesaplama ve strateji gerektiren geleneksel masa oyunlarında da yarışmalar düzenleniyor. Organizasyon; etnospor, etnokültür ile bilim ve geleneksel bilgi olmak üzere üç temel alan üzerine kuruluyor. Böylece spor karşılaşmalarının yanında göçebe toplulukların müziğinin, giysilerinin, el sanatlarının ve gündelik yaşam kültürünün de tanıtılması amaçlanıyor.

Açılış töreni sporcularla devlet liderlerini buluşturdu

Açılış töreni sporcularla devlet liderlerini buluşturdu

Bişkek Arena’daki açılış töreninde müzik ve dans gösterilerinin ardından ülkelerin kafileleri, Olimpiyat oyunlarını andıran bir geçit töreniyle alana çıktı. Geleneksel kıyafetler, atlı gösteriler ve geniş sahne düzeni, oyunların spor kadar kültürel mirasa da odaklandığını gösterdi. Törenden paylaşılan görüntülerde tribünleri dolduran seyirciler ile farklı ülkeleri temsil eden ekiplerin geçişi öne çıktı.

Açılışa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda lider katıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da törende bulunan isimler arasındaydı.

Açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu:

Oyunlarda Türkiye de yer aldı!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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