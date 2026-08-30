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Yaşam
Çalışanlar Mesaiye Devam Ederken Koca Binayı 90 Derece Döndürdüler

Çalışanlar Mesaiye Devam Ederken Koca Binayı 90 Derece Döndürdüler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 16:33
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ABD’nin Indianapolis kentinde 1930 yılında bir telefon şirketinin binası, içerideki çalışma durdurulmadan taşındı. Indiana Bell’in kullandığı yapı, yaklaşık bir ay süren işlem sırasında 90 derece döndürüldü. Çalışanlar masalarının başında görevlerini sürdürürken telefon görüşmeleri de kesilmedi. Binanın bağlantıları harekete uyum sağlayacak şekilde düzenlendi; girişine kurulan geçit sayesinde insanlar işe gelip gitmeye devam etti. Taşınmanın amacı, daha büyük bir merkez binası için yer açmaktı.

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Daha büyük bir bina için önce yıkım düşünüldü

Daha büyük bir bina için önce yıkım düşünüldü

1907’de inşa edilen bina, telefon şirketinin büyüyen ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmıştı. Indiana Bell, 1929’da daha geniş bir merkeze ihtiyaç duyduğuna karar verdi. İlk plan, mevcut yapıyı yıkıp aynı alana daha büyük bir bina inşa etmekti.

Ancak binada yalnızca ofisler bulunmuyordu. Telefon bağlantılarının çalışanlar tarafından kurulduğu santral de burada faaliyet gösteriyordu. Yapının yıkılması, hizmetin sürdürülmesini zorlaştıracaktı. Projeyi üstlenen mimarlık ekibi, mevcut binayı koruyarak yeni yapıya alan açacak bir çözüm geliştirdi.

Binanın 90 derece döndürülerek batıya doğru taşınması planlandı. Böylece hem kullanılan yapı korunacak hem de boşalan alanda inşaata başlanabilecekti. Taşınmanın ardından yeni merkez binası bu alana yapıldı ve 1932’de tamamlandı.

Bina saatte yaklaşık 38 santimetre ilerlerken telefonlar çalışıyordu

Bina saatte yaklaşık 38 santimetre ilerlerken telefonlar çalışıyordu

Ekim ve Kasım 1930 arasında gerçekleştirilen işlemde bina, krikolar ve altına yerleştirilen silindirlerle adım adım hareket ettirildi. İlerleme hızı saatte yaklaşık 38 santimetreydi. Hareket öylesine yavaştı ki içerideki çalışanlar binanın yer değiştirdiğini fark etmeden işlerini sürdürebiliyordu.

Telefon hizmetinin kesilmemesi için bağlantılara, hareket sırasında gerilmeyecek şekilde pay bırakılmış koruyucu kaplamalı kablolar eklendi. Taşınma boyunca 500’den fazla uzun mesafe telefon devresi kullanımdaydı. Binanın su, gaz ve elektrik bağlantıları da çalışmaya devam etti.

Çalışanların binaya ulaşabilmesi için girişe, yapının dönüşüne uyum sağlayan hareketli bir geçit kuruldu. Yaklaşık 600 kişinin görev yaptığı binada mesai devam ederken dışarıdaki ekip yapıyı yeni konumuna taşıdı. İşlem tamamlandığında bina, parçalarına ayrılmadan ve telefon hizmeti durdurulmadan yer değiştirmişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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