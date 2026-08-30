Çalışanlar Mesaiye Devam Ederken Koca Binayı 90 Derece Döndürdüler

1907’de inşa edilen bina, telefon şirketinin büyüyen ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmıştı. Indiana Bell, 1929’da daha geniş bir merkeze ihtiyaç duyduğuna karar verdi. İlk plan, mevcut yapıyı yıkıp aynı alana daha büyük bir bina inşa etmekti.

Ancak binada yalnızca ofisler bulunmuyordu. Telefon bağlantılarının çalışanlar tarafından kurulduğu santral de burada faaliyet gösteriyordu. Yapının yıkılması, hizmetin sürdürülmesini zorlaştıracaktı. Projeyi üstlenen mimarlık ekibi, mevcut binayı koruyarak yeni yapıya alan açacak bir çözüm geliştirdi.

Binanın 90 derece döndürülerek batıya doğru taşınması planlandı. Böylece hem kullanılan yapı korunacak hem de boşalan alanda inşaata başlanabilecekti. Taşınmanın ardından yeni merkez binası bu alana yapıldı ve 1932’de tamamlandı.