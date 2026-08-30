Çalışanlar Mesaiye Devam Ederken Koca Binayı 90 Derece Döndürdüler
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ABD’nin Indianapolis kentinde 1930 yılında bir telefon şirketinin binası, içerideki çalışma durdurulmadan taşındı. Indiana Bell’in kullandığı yapı, yaklaşık bir ay süren işlem sırasında 90 derece döndürüldü. Çalışanlar masalarının başında görevlerini sürdürürken telefon görüşmeleri de kesilmedi. Binanın bağlantıları harekete uyum sağlayacak şekilde düzenlendi; girişine kurulan geçit sayesinde insanlar işe gelip gitmeye devam etti. Taşınmanın amacı, daha büyük bir merkez binası için yer açmaktı.
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Daha büyük bir bina için önce yıkım düşünüldü
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Bina saatte yaklaşık 38 santimetre ilerlerken telefonlar çalışıyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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