Düğünde Taktıkları Hediyelerle İnce Düşüncenin Sınırlarını Zorlayan Kişiler

Trabzon'da evlenen Ekrem Yılmaz ile Merve Gülali çiftinin düğününde takı sırası damadın arkadaşı Veysel Erguvan'a geldiğinde salon bambaşka bir hâl aldı. Erguvan, Manisa'dan özel olarak getirdiği bir av köpeği yavrusunu damada hediye etti.

Gelin ve damat ilk anda şaşkınlığını gizleyemese de yavruyu kucaklarına alıp kısa sürede benimsedi. Köpek, özellikle düğündeki çocukların ilgi odağı oldu; gelin ve damat da yeni aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.