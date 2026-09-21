Düğünde Taktıkları Hediyelerle İnce Düşüncenin Sınırlarını Zorlayan Kişiler
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Türkiye'de düğünlerde takı töreni denince akla hâlâ altın bilezik, çeyrek ya da elden ele dolaşan zarflar geliyor. Ama son dönemde bu görüntüye alışmayan bir eğilim var: bazı davetliler, damada ya da geline kuyumcudan değil kümesten, garajdan ya da tarladan bir hediyeyle geliyor. Kimi zaman arkadaşlık şakası, kimi zaman bölgesel bir gelenek, kimi zaman da sadece unutulmasın isteği bu tercihin arkasında yatıyor. Altın fiyatlarının uçtuğu bir dönemde bu hediyeler hem davetlileri güldürüyor hem de düğünün en çok konuşulan anı hâline geliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden, takı töreninde altın yerine tercih edilen akıl almaz hediyeleri bir araya getirdik.
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Trabzon'da Damat Altın Beklerken Kucağında Av Köpeği Yavrusu Buldu
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Trabzon'da Damada Altın Değil Süslenmiş Bir Keçi Hediye Edildi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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