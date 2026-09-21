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Düğünde Taktıkları Hediyelerle İnce Düşüncenin Sınırlarını Zorlayan Kişiler

Düğünde Taktıkları Hediyelerle İnce Düşüncenin Sınırlarını Zorlayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.09.2026 - 16:58
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Türkiye'de düğünlerde takı töreni denince akla hâlâ altın bilezik, çeyrek ya da elden ele dolaşan zarflar geliyor. Ama son dönemde bu görüntüye alışmayan bir eğilim var: bazı davetliler, damada ya da geline kuyumcudan değil kümesten, garajdan ya da tarladan bir hediyeyle geliyor. Kimi zaman arkadaşlık şakası, kimi zaman bölgesel bir gelenek, kimi zaman da sadece unutulmasın isteği bu tercihin arkasında yatıyor. Altın fiyatlarının uçtuğu bir dönemde bu hediyeler hem davetlileri güldürüyor hem de düğünün en çok konuşulan anı hâline geliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden, takı töreninde altın yerine tercih edilen akıl almaz hediyeleri bir araya getirdik.

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Trabzon'da Damat Altın Beklerken Kucağında Av Köpeği Yavrusu Buldu

Trabzon'da Damat Altın Beklerken Kucağında Av Köpeği Yavrusu Buldu

Trabzon'da evlenen Ekrem Yılmaz ile Merve Gülali çiftinin düğününde takı sırası damadın arkadaşı Veysel Erguvan'a geldiğinde salon bambaşka bir hâl aldı. Erguvan, Manisa'dan özel olarak getirdiği bir av köpeği yavrusunu damada hediye etti.

Gelin ve damat ilk anda şaşkınlığını gizleyemese de yavruyu kucaklarına alıp kısa sürede benimsedi. Köpek, özellikle düğündeki çocukların ilgi odağı oldu; gelin ve damat da yeni aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amasya'da Damada 250 Bin Liralık Hint Horozu Takıldı

Amasya'da Damada 250 Bin Liralık Hint Horozu Takıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde dünyaevine giren Alaattin ile Gülay Karakullukçu çiftinin düğününde damadın arkadaşı Burhan İnan, oyun pistine elinde bir çantayla çıktı. Çantadan kümesinin en değerli horozu Çilli çıkınca salon şaşkınlığa boğuldu.

İnan, dostluklarının simgesi olarak hediye ettiği Hint horozunun piyasa değerinin 250 bin lira olduğunu söyledi. Damat Karakullukçu da arkadaşının en gözde horozunu kendisine ayırdığı için teşekkür etti.

Artvin'de Damada Tayland'dan Getirilen Canlı Tavuk ve Horoz Hediye Edildi

Artvin'de Damada Tayland'dan Getirilen Canlı Tavuk ve Horoz Hediye Edildi

Artvin'de evlenen Aslıhan ile Hasan Badur çiftinin düğününde takı töreni alışılmadık bir sürprizle renklendi. Tavuk horoz beslemeyi hobi hâline getiren ve bir süre önce çok sevdiği horozunu kaybeden damat Hasan Badur'a, arkadaşları Tayland'dan özel olarak getirttikleri canlı bir tavuk ve horozu takdim etti.

Salondaki davetliler hem şaşkınlıkla hem alkışlarla karşıladığı bu anı, damat hediye edilen horozla dans ederek kutladı.

Kahramanmaraş'ta Kebapçı Ağabey, Damat Kardeşine Beşibiryerde Yerine Tavuk Pirzola Taktı

Kahramanmaraş'ta Kebapçı Ağabey, Damat Kardeşine Beşibiryerde Yerine Tavuk Pirzola Taktı

Kahramanmaraş'ta dünyaevine giren Volkan Gündeş ile Zehra Buse Gündeş çiftinin düğününde takı sırası damadın kebapçı ağabeyi Doğan Gündeş'e geldiğinde herkes gülmekten kırıldı. Doğan Gündeş, kardeşinin boynuna klasik altın yerine poşetlere konulup iple birbirine bağlanmış 5 adet pişmiş tavuk pirzola astı.

Mesleğine yaptığı bu esprili gönderme kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Osmaniye'de Altın Beklenen Takı Törenine Kırmızı Kurdeleli Bir Kuzu Girdi

Osmaniye'de Altın Beklenen Takı Törenine Kırmızı Kurdeleli Bir Kuzu Girdi

Osmaniye'de evlenen İzzetin ile Esra Atabey çiftinin düğününde takı töreni başladığında salona kucağında süslenmiş bir kuzuyla giren davetli tüm gözleri üzerine çekti. Kırmızı kurdelelerle bezenen kuzuyla bir süre damatla karşılıklı oynayan davetli, coşkulu anların ardından hayvanı düğün hediyesi olarak İzzetin Atabey'e teslim etti.

Sahne, telefon kameralarıyla saniye saniye kaydedilip sosyal medyada geniş paylaşım aldı.

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Trabzon'da Damada Altın Değil Süslenmiş Bir Keçi Hediye Edildi

Trabzon'da Damada Altın Değil Süslenmiş Bir Keçi Hediye Edildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evlenen Celil Yılmaz ile Yudum İnce çiftinin düğününde takı töreni sırasında damadın arkadaşı Ferhat Yılmaz, çeşitli aksesuarlarla süslediği bir keçiyle salona girdi.

Davetlilerin şaşkın bakışları arasında bir süre hayvanla birlikte ilerleyen Yılmaz, keçiyi kucağına alıp damat Celil Yılmaz'a hediye etti. Gülümseyerek hediyeyi kabul eden çift, salondakilerin kahkahaları eşliğinde bu sıra dışı anı unutulmaz kıldı.

Gaziantep'te Oto Lastikçi Damada Aile Geleneği Gereği Süslü Bir Araç Lastiği Takıldı

Gaziantep'te Oto Lastikçi Damada Aile Geleneği Gereği Süslü Bir Araç Lastiği Takıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oto lastikçilik yapan Ahmet Göğebakan ile Melisa Göğebakan çiftinin düğününde davetliler altın ve para takarken, okul servisi şoförü Nihat Alyukarı süslediği bir araç lastiğini damada hediye etti.

Alyukarı, 5 yıl önce kendi düğününde damadın babasından aynı şekilde lastik hediye aldığını, bunun ailede bir gelenek olduğunu anlattı. Çeyrek altından daha üstün dediği lastiği takarken damada aynı şaşkınlığı yaşattığını söyledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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