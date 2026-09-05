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Düğünde Yağlı Güreş Yaptılar, 3 Gün 3 Gece Sürdü: Gelin 5 Milyon TL Takıyla Kaçtı!

Düğünde Yağlı Güreş Yaptılar, 3 Gün 3 Gece Sürdü: Gelin 5 Milyon TL Takıyla Kaçtı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.09.2026 - 12:52
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Muğla'nın Milas ilçesinde, asırlık geleneklerin yaşatıldığı görkemli bir düğünle dünyaevine giren genç çiftin mutluluğu kısa sürdü. Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan Ateşoğlu ailesi, oğulları Mustafa Ateşoğlu’nu evlendirmek amacıyla aracılar vasıtasıyla Özbekistan uyruklu 28 yaşındaki Mamura Burkhanova ile tanıştırdı. 3 gün 3 gece süren düğünde yağlı güreş de yapıldı. Ancak Burkhanova, 5 milyon lira takıyla sırra kadem bastı.

Kaynak: Sabah / İbrahim Ayral

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Üç gün üç gece süren düğünde yağlı güreş yapıldı. Kırkpınar başpehlivanları katıldı.

Üç gün üç gece süren düğünde yağlı güreş yapıldı. Kırkpınar başpehlivanları katıldı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesinde yaşayan Mehmet Ateşoğlu, oğlu Mustafa Ateşoğlu'nu görücü usülüyle Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova ile evlendirdi. 

Sabah'tan İbrahim Ayral'ın haberine göre düğün üç gün üç gece sürdü. Düğünde 500 yıllık bir gelenek olan yağlı güreşler de gerçekleştirildi. Güreşe Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç de katılım gösterdi.

Gelin 5 milyon TL takıyla kaçtı!

Gelin 5 milyon TL takıyla kaçtı!

Düğünden kısa bir süre sonra gelin Mamura Burkhanova, ortadan kayboldu. Evleri kontrol eden aile, 5 milyon liralık takının da kaybolduğunu gördü. 

Burkhanova’nın takılarla kaçtığı öğrenilirken Ateşoğlu ailesi şikayetçi oldu.

Düğün için afişler basıldı. Baba Ateşoğlu, "Sadece güreş için 1 milyon 500 bin TL harcadım" dedi.

Düğün için afişler basıldı. Baba Ateşoğlu, "Sadece güreş için 1 milyon 500 bin TL harcadım" dedi.

Baba Mustafa Ateşoğlu, ise sadece güreşlerin düzenlenmesi için 1 milyon 500 bin TL harcadığını söyleyerek, “Giden paranın peşinde değilim. Onurumun gururumun peşindeyim' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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