Düğünde Yağlı Güreş Yaptılar, 3 Gün 3 Gece Sürdü: Gelin 5 Milyon TL Takıyla Kaçtı!

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesinde yaşayan Mehmet Ateşoğlu, oğlu Mustafa Ateşoğlu'nu görücü usülüyle Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova ile evlendirdi.

Sabah'tan İbrahim Ayral'ın haberine göre düğün üç gün üç gece sürdü. Düğünde 500 yıllık bir gelenek olan yağlı güreşler de gerçekleştirildi. Güreşe Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç de katılım gösterdi.