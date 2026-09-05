Düğünde Yağlı Güreş Yaptılar, 3 Gün 3 Gece Sürdü: Gelin 5 Milyon TL Takıyla Kaçtı!
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Muğla'nın Milas ilçesinde, asırlık geleneklerin yaşatıldığı görkemli bir düğünle dünyaevine giren genç çiftin mutluluğu kısa sürdü. Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan Ateşoğlu ailesi, oğulları Mustafa Ateşoğlu’nu evlendirmek amacıyla aracılar vasıtasıyla Özbekistan uyruklu 28 yaşındaki Mamura Burkhanova ile tanıştırdı. 3 gün 3 gece süren düğünde yağlı güreş de yapıldı. Ancak Burkhanova, 5 milyon lira takıyla sırra kadem bastı.
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Üç gün üç gece süren düğünde yağlı güreş yapıldı. Kırkpınar başpehlivanları katıldı.
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Gelin 5 milyon TL takıyla kaçtı!
Düğün için afişler basıldı. Baba Ateşoğlu, "Sadece güreş için 1 milyon 500 bin TL harcadım" dedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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