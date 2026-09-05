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Ruhi Çenet 'Hasidik Yahudi' Belgeseli İçin Açıklama Yaptı

Ruhi Çenet 'Hasidik Yahudi' Belgeseli İçin Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.09.2026 - 09:02
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Türk içerik üreticisi Ruhi Çenet’in New York’ta yaşamlarını sürdüren Hasidik Yahudi topluluğuna odaklanan 40 dakikalık son belgeseli, yayınlandığı andan itibaren geniş bir yankı buldu. ABD yönetimi tarafından bu cemaate tanınan haklar, ödenen yardım paraları ülkede tartışmalara neden olurken bir diğer merak edilen konu ise Hasidik Yahudiler'in Filistin'e bakış açısı oldu.

Belgeseli izleyenler 'Hasidik Yahudiler Siyonist mi?', 'Hasidik Yahudiler İsrail'in yaptığını destekliyor mu?' sorusunun yanıtını merak etti. Ruhi Çenet'ten merak edilen soruya dair yanıt geldi.

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Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudi topluluğuna dair videosu dünyada gündem oldu.

Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudi topluluğuna dair videosu dünyada gündem oldu.

Dış dünyaya büyük oranda kapalı bir yaşam süren ve geleneksel yapılarıyla dikkat çeken cemaatin arasına giren Çenet, 48 saat boyunca topluluğun gündelik hayatını, inanç esaslarını ve sosyal ilişkilerini yerinde gözlemledi. 

Yayınlanan yapım, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girerken ABD'deki kamu yardımları ve vergi ödemeleri üzerinden yürütülen tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Belgeselde yer alan veriler ve öne sürülen iddialar, özellikle Amerikan vergi mükelleflerinin üzerindeki mali yükü yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Cemaat üyelerinin son derece kalabalık aile yapılarına sahip olması nedeniyle, devlet tarafından sağlanan Medicaid gibi sağlık ve sosyal destek programlarından yaklaşık yüzde 70 oranında faydalandığı öne sürüldü. 

Hatta hane başına düşen yıllık kamusal yardım miktarının 75 bin dolar seviyelerine ulaşabildiğine dair veriler, ülkede devlet kaynaklarının dağılımı hususunda derin bir kamuoyu araştırmasına ve siyasi tartışmaya zemin hazırladı.

Hasidik Yahudiler Siyonist mi?

Hasidik Yahudiler Siyonist mi?

Yapımın dünya çapında ses getirmesinin ardından, topluluğun ideolojik duruşu ve Siyonizm ile olan bağları da merak konusu oldu. Sosyal medyadan gelen 'Hasidik Yahudiler Siyonist mi?' ve 'Filistin hakkında ne düşünüyorlar?' soruları üzerine açıklama yapan Ruhi Çenet, merak edilen soruların yanıtını verdi. X hesabından bir paylaşımda bulunan Çenet, 'Belgeselini çektiğimiz Hasidik Yahudiler, Chabad-Lubavitch topluluğudur ve ileri düzeyde Siyonisttir' dedi.

"İsrail yanlısı bu Hasidik Yahudiler, bizim başlangıçta yalnızca kültürel ve yüzeysel bir video çekeceğimizi düşündü."

"İsrail yanlısı bu Hasidik Yahudiler, bizim başlangıçta yalnızca kültürel ve yüzeysel bir video çekeceğimizi düşündü."
twitter.com

Ruhi Çenet'in açıklaması şöyle:

'Belgeselini çektiğimiz Hasidik Yahudiler, Chabad-Lubavitch topluluğudur ve ileri düzeyde Siyonisttir. 

İsrail yanlısı bu Hasidik Yahudiler, bizim başlangıçta yalnızca kültürel ve yüzeysel bir video çekeceğimizi düşündü. Drew Binsky tarzında; gündelik yaşamı, gelenekleri ve kültürel farklılıkları anlatan daha hafif bir içerik bekliyorlardı.

Kanalımızın popülerliği de, onların bizim çekim talebimize ılımlı yaklaşmasına neden oldu. 

Üstelik bu konuyu ilk kez biz çekmiyorduk. Daha önce Tyler Oliveira ve Tommy G gibi içerik üreticileri de benzer videolar hazırlamıştı.

Fakat çekimler ilerledikçe, konunun yalnızca kültürden ibaret olmadığını fark ettik. Aldıkları çeşitli destekleri, İsrail’le kurdukları tarihsel ve ideolojik bağları ve Kudüs’e dair siyasi-dini yaklaşımlarını da keşfettik ve belgeselimizde bunları size aktarmaya çalıştık.

Filistinli çocukları desteklemeyi unutmayın!'

Siyonizm nedir, Siyonist kime denir?

Siyonizm nedir, Siyonist kime denir?

Siyonizm Filistin topraklarında bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı savunan ırkçı, yerleşimci-sömürgeci bir siyasi harekettir. 

Siyonist, Siyonizm ideolojisini benimseyen, Filistin topraklarında bir Yahudi ulus-devleti kurulmasını savunan kişiye denir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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