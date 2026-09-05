Ruhi Çenet 'Hasidik Yahudi' Belgeseli İçin Açıklama Yaptı
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Türk içerik üreticisi Ruhi Çenet’in New York’ta yaşamlarını sürdüren Hasidik Yahudi topluluğuna odaklanan 40 dakikalık son belgeseli, yayınlandığı andan itibaren geniş bir yankı buldu. ABD yönetimi tarafından bu cemaate tanınan haklar, ödenen yardım paraları ülkede tartışmalara neden olurken bir diğer merak edilen konu ise Hasidik Yahudiler'in Filistin'e bakış açısı oldu.
Belgeseli izleyenler 'Hasidik Yahudiler Siyonist mi?', 'Hasidik Yahudiler İsrail'in yaptığını destekliyor mu?' sorusunun yanıtını merak etti. Ruhi Çenet'ten merak edilen soruya dair yanıt geldi.
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Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudi topluluğuna dair videosu dünyada gündem oldu.
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Hasidik Yahudiler Siyonist mi?
"İsrail yanlısı bu Hasidik Yahudiler, bizim başlangıçta yalnızca kültürel ve yüzeysel bir video çekeceğimizi düşündü."
Siyonizm nedir, Siyonist kime denir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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