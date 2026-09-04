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Melih Gökçek'in Ağzında Sakızla Adliye'ye Girmesinin Nedeni Belli Oldu

Melih Gökçek'in Ağzında Sakızla Adliye'ye Girmesinin Nedeni Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 17:42
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Gazeteci Murat Ağırel'in iddialarının ardından hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek, ifade verdi. Adliye'ye ağzında sakız çiğneyerek giden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in o anları tepki çekti. Tepkilerin ardından oğlu Osman Gökçek, Melih Gökçek'in neden sakız çiğnediğini açıkladı. Murat Ağırel'den ise sakız çiğneme görüntülerine farklı yorum geldi.

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Melih Gökçek ifadeye vermeye sakız çiğneyerek gitti.

Melih Gökçek ifadeye vermeye sakız çiğneyerek gitti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, ailesinin Almanya’da kurduğu HAMAG GmbH üzerinden gayrimenkul yatırımları yaptığı ve yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Melih Gökçek, Adliye'ye sakız çiğneyerek giriş yaptı. Sakız çiğnemesi sosyal medyada tepki çekti.

Melih Gökçek'in o anları:

Melih Gökçek neden sakız çiğnedi?

Melih Gökçek neden sakız çiğnedi?
twitter.com

Osman Gökçek, babasının sakız çiğneyerek Adliye'ye girmesinin nedenini şu sözlerle açıkladı:

'Biraz önce babam İbrahim Melih Gökçek’in adliyeye ifade vermeye giderken ağzında sakız olduğu ve bunun bir saygısızlık teşkil ettiği yönünde yapılan haberlerle ilgili bir hususu düzeltmek isterim.

Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır. Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur.

Ayrıca, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum.'

Murat Ağırel'den ise farklı yorum geldi:

Murat Ağırel'den ise farklı yorum geldi:
twitter.com

'Melih Gökçek’in adliyeye gelirken ağzındaki sakızın, oğlu Osman Gökçek’in açıkladığı gibi şeker hastalığı nedeniyle kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorum. Bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Ancak bildiğimiz bir şey var: Melih Gökçek açısından sakız, geçmişte de mesaj vermek için kullanılan bir araç olmuştu.

2011 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Türkiye ziyaretinde uçaktan sakız çiğneyerek inmesine tepki gösteren Gökçek, bu davranışın 'çok ağrına gittiğini' söylemiş; Sarkozy’yi uğurlarken de ağzında sakız çiğneyerek bilinçli biçimde karşılık verdiğini açıklamıştı.

Dolayısıyla bugünkü görüntüyü görünce benim aklıma o olay geliyor.

Osman Gökçek bunun sağlık nedeniyle olduğunu söylüyor. Bu açıklamayı not ediyorum.'

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Melih Gökçek neden ifade verdi? Tüm detaylar👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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