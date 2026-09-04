Melih Gökçek'in Ağzında Sakızla Adliye'ye Girmesinin Nedeni Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gazeteci Murat Ağırel'in iddialarının ardından hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek, ifade verdi. Adliye'ye ağzında sakız çiğneyerek giden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in o anları tepki çekti. Tepkilerin ardından oğlu Osman Gökçek, Melih Gökçek'in neden sakız çiğnediğini açıkladı. Murat Ağırel'den ise sakız çiğneme görüntülerine farklı yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melih Gökçek ifadeye vermeye sakız çiğneyerek gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melih Gökçek'in o anları:
Melih Gökçek neden sakız çiğnedi?
Murat Ağırel'den ise farklı yorum geldi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın