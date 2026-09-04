Kahramanmaraş Saldırganının Babasından Şok Savunma: “Oğlumdan Şikayetçiyim”
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Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli, oğlundan ‘hırsızlık’ suçu nedeniyle şikayetçi oldu.
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Kahramanmaraş saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli savunma yaptı.
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"Oğlumdan şikayetçiyim."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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