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Kahramanmaraş Saldırganının Babasından Şok Savunma: “Oğlumdan Şikayetçiyim”

Kahramanmaraş Saldırganının Babasından Şok Savunma: “Oğlumdan Şikayetçiyim”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 12:54
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Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli, oğlundan ‘hırsızlık’ suçu nedeniyle şikayetçi oldu.

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Kahramanmaraş saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli savunma yaptı.

Kahramanmaraş saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli savunma yaptı.

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili davanın ilk duruşması başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası ve annesi hakim karşısına çıktı. 

Baba Uğur Mersinli, şu savunmayı yaptı:

'Çocuk bu olayda kendisi bulmuştur. Çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz. Aras'ın okul saldırısını yapacağını kim biliyordu. Okul saldırısını bilmiyordum, onunla ilgili eğitim almadım. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Yatak odaları, evlerde kapıları kilitlenen yerlerdir. Silahlar arama sırasında bulunmadı, ben söyledim. Yatak odasında gardroptaki eşyalar bana aittir. İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısı yapacağını görüp tahmin eden kamu görevlilerinin bu bilgileri neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak demektir. İsa Aras Mersinli, manifestosunu önceden hazırlamıştır ve onu poligona sevgim için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum.'

"Oğlumdan şikayetçiyim."

"Oğlumdan şikayetçiyim."

Baba Uğur Mersinli, İsa Aras Mersinli'den 'hırsızlık' suçlamasıyla şikayetçi oldu. Failin İsa Aras Mersinli olduğunu söyleyen baba, şunları dedi:

'Fail İsa Aras Mersinli’dir ve ona kamu davası açılmamıştır. İddia makamı anne ve babayı suçlamak için kamuoyu baskısıyla ortaya karışık iddianame düzenlemiştir. Ben oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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