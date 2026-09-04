CHP’li Berhan Şimşek’in Kadına Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte olduğu Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı ve kadını zorla evin içine sokmaya çalıştığı görüldü. Şanver'in ise o anlarda 'Bırak beni' diye bağırdığı duyuldu.
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Berhan Şimşek'in şiddet uyguladığı anlar:
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Berhan Şimşek'in kadına şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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