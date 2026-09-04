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CHP’li Berhan Şimşek’in Kadına Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı

CHP’li Berhan Şimşek’in Kadına Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 11:52
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte olduğu Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı ve kadını zorla evin içine sokmaya çalıştığı görüldü. Şanver'in ise o anlarda 'Bırak beni' diye bağırdığı duyuldu.

Kaynak: Mercek TV

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Berhan Şimşek'in şiddet uyguladığı anlar:

Berhan Şimşek'in kadına şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı.

Berhan Şimşek'in kadına şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı.

Berhan Şimşek’in 10 yıldır birlikte olduğu Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Şimşek’in Şanver’e ilk önce tekme attığı ardından zorla içeri sokmaya çalıştığı görüldü. O anlarda ise Şanver’in “Bırak beni” dediği duyuldu. 

Mercek TV’de yer alan habere göre olayın ardından Şimşek’ten şikayette bulunan Şanver, uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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