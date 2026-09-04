CHP’li Berhan Şimşek’in Kadına Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte olduğu Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı ve kadını zorla evin içine sokmaya çalıştığı görüldü. Şanver'in ise o anlarda 'Bırak beni' diye bağırdığı duyuldu.

Kaynak: Mercek TV