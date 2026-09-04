Altın Fiyatlarında Rüzgar Tersine Döndü! Çeyrek ve Gram Altın Kaç TL Oldu?
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Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik hareketlilik ve kritik ekonomik veriler öncesinde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. ABD ile İran arasında dönemsel olarak tırmanan gerilimin etkisiyle sert dalgalanmalar geçiren altında yeni fiyatları belli oldu. Altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları.
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Altın fiyatları: Altın ne kadar?
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Altın ne zaman yükselecek? Gözler ABD'den gelecek verilerde.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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