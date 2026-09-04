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Altın Fiyatlarında Rüzgar Tersine Döndü! Çeyrek ve Gram Altın Kaç TL Oldu?

Altın Fiyatlarında Rüzgar Tersine Döndü! Çeyrek ve Gram Altın Kaç TL Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 11:26
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Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik hareketlilik ve kritik ekonomik veriler öncesinde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. ABD ile İran arasında dönemsel olarak tırmanan gerilimin etkisiyle sert dalgalanmalar geçiren altında yeni fiyatları belli oldu. Altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları.

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Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altında hareketlilik devam ederken 'Altın ne kadar?' sorusu belli oldu. İşte 4 Eylül Cuma altın fiyatlarında son durum.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 986 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 240 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 499 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 44 bin 163 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44 bin 790 TL

Altın ne zaman yükselecek? Gözler ABD'den gelecek verilerde.

Altın ne zaman yükselecek? Gözler ABD'den gelecek verilerde.

Piyasa uzmanları ve yatırımcılar için günün en kritik gelişmesi ise küresel ölçekte açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında gerçekleştireceği faiz toplantısına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde bu veri kilit rol oynayacak.

Analistler, istihdam piyasasında görülebilecek olası bir zayıflama ya da işsizlik oranlarındaki artışın Fed'in faiz artırımı ihtimalini zayıflatacağını öngörüyor. Böyle bir senaryoda, faiz baskısından kurtulan ons altının yukarı yönlü ivmesini daha da hızlandırması muhtemel görünüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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