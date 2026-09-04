Altın Fiyatlarında Rüzgar Tersine Döndü! Çeyrek ve Gram Altın Kaç TL Oldu?

Piyasa uzmanları ve yatırımcılar için günün en kritik gelişmesi ise küresel ölçekte açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında gerçekleştireceği faiz toplantısına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde bu veri kilit rol oynayacak.

Analistler, istihdam piyasasında görülebilecek olası bir zayıflama ya da işsizlik oranlarındaki artışın Fed'in faiz artırımı ihtimalini zayıflatacağını öngörüyor. Böyle bir senaryoda, faiz baskısından kurtulan ons altının yukarı yönlü ivmesini daha da hızlandırması muhtemel görünüyor.