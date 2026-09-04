YÖK 23 Üniversite İçin Düğmeye Bastı: İnceleme Başlatıldı
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Vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücreti artışlarına yönelik tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ulaşan çok sayıda ihbar ve şikayeti değerlendiren Yükseköğretim Denetleme Kurulu, belirlenmiş olan tavan zam oranına uymadığı iddia edilen 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında resmi inceleme başlattı.
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YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine inceleme.
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Üniversitelerin zam oranı tek tek mercek altına alındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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