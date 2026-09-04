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YÖK 23 Üniversite İçin Düğmeye Bastı: İnceleme Başlatıldı

YÖK 23 Üniversite İçin Düğmeye Bastı: İnceleme Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 10:42
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Vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücreti artışlarına yönelik tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ulaşan çok sayıda ihbar ve şikayeti değerlendiren Yükseköğretim Denetleme Kurulu, belirlenmiş olan tavan zam oranına uymadığı iddia edilen 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında resmi inceleme başlattı.

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YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine inceleme.

YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine inceleme.

Söz konusu adım, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ara sınıf öğrencilerinin öğrenim ücretlerinde uygulanan zam oranlarına ilişkin şikayetlerin artması üzerine atıldı. Mevzuata göre vakıf üniversitelerinin ücret artışları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesi kapsamında hazırlanan 'Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hazırlık veya Birinci Sınıf Dışındaki Sınıflarına Ait Öğrenim Ücretlerinin ve Ücret Artışlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar' çerçevesinde yürütülüyor.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz tarihinde aldığı karar doğrultusunda, vakıf yükseköğretim kurumlarının ara sınıflarında eğitim gören öğrenciler için 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücreti artış oranı en fazla yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Ancak son dönemde öğrenci ve velilerden gelen başvurularda, bazı kurumların bu sınırın oldukça üzerinde zam yaptığı ve yasal tavanı aştığı öne sürüldü.

Üniversitelerin zam oranı tek tek mercek altına alındı.

Üniversitelerin zam oranı tek tek mercek altına alındı.

Gelen yoğun bildirimlerin ardından harekete geçen Yükseköğretim Denetleme Kurulu, inceleme kapsamına alınan 23 üniversitenin 2026-2027 akademik yılı için belirlediği güncel fiyat listelerini ve öğrencilere yansıtılan zam oranlarını tek tek mercek altına alacak. İnceleme sürecinde, kurumların belirlediği ücretlerin mevcut mevzuata ve YÖK Genel Kurul kararına uygun olup olmadığı detaylıca değerlendirilecek.

YÖK tarafından yapılan son açıklamada, öğrenci aleyhine mağduriyet oluşturan tüm başvuru ve şikayetlerin günlük olarak takip edildiği ve ivedilikle işleme alındığı vurgulanmıştı. Denetimlerin tamamlanmasının ardından mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen kurumlar hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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