YÖK 23 Üniversite İçin Düğmeye Bastı: İnceleme Başlatıldı

Söz konusu adım, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ara sınıf öğrencilerinin öğrenim ücretlerinde uygulanan zam oranlarına ilişkin şikayetlerin artması üzerine atıldı. Mevzuata göre vakıf üniversitelerinin ücret artışları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesi kapsamında hazırlanan 'Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hazırlık veya Birinci Sınıf Dışındaki Sınıflarına Ait Öğrenim Ücretlerinin ve Ücret Artışlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar' çerçevesinde yürütülüyor.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz tarihinde aldığı karar doğrultusunda, vakıf yükseköğretim kurumlarının ara sınıflarında eğitim gören öğrenciler için 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücreti artış oranı en fazla yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Ancak son dönemde öğrenci ve velilerden gelen başvurularda, bazı kurumların bu sınırın oldukça üzerinde zam yaptığı ve yasal tavanı aştığı öne sürüldü.