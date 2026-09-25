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Hapis Cezasından Saatler Önce Paylaşım Yapmıştı: Biran Damla Yılmaz'ın Halef'ten Ayrılıyor mu?

Hapis Cezasından Saatler Önce Paylaşım Yapmıştı: Biran Damla Yılmaz'ın Halef'ten Ayrılıyor mu?

Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2026 - 10:45
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Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, yeni sezon heyecanını 24 Eylül'de Urfa setinden paylaştığı siyah-beyaz karelerle duyurmuştu. O pozların üzerinden bir gece bile geçmeden Almanya'dan gelen hapis cezası haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hapis cezasının ardından 'Biran Damla Yılmaz Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden ayrılıyor mu?' sorusu merak uyandırdı.

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Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü ve Yasak Elma'nın Kumru'su olarak hafızalara kazındı.

Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü ve Yasak Elma'nın Kumru'su olarak hafızalara kazındı.

29 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, ekranın en tanıdık yüzlerinden biri. Kırgın Çiçekler'deki Eylül'le yıllarca izleyiciyi ekran başına kilitledi, Yasak Elma'nın Kumru'suyla da favoriler arasına girdi. Şimdilerde NOW'un iddialı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda Yıldız'a hayat veriyor. Aybüke Pusat'ın veda ettiği yeni sezonda hikayenin yükü artık İlhan Şen'le Biran Damla Yılmaz'ın omuzlarında. Geçirdiği kazanın ardından kimliğini kaybeden Yıldız, bu kez Serra olarak karşımıza çıkıyor.

Biran Damla Yılmaz, Halef'in yeni sezonu başlamadan saatler önce Urfa setinden kareler paylaştı.

Biran Damla Yılmaz, Halef'in yeni sezonu başlamadan saatler önce Urfa setinden kareler paylaştı.

Halef'in yeni sezonu 24 Eylül akşamı başladı ve Biran Damla Yılmaz da heyecanını saatler önce Instagram'dan duyurdu. Urfa'daki konak avlusunda çekilen siyah-beyaz fotoğraflarda partneri İlhan Şen'le kahkahalara boğulan oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

'Urfa'da hava bir başka esiyor. H A L E F. 🖤 Akşam kavuşmak üzere ✨'

Ne var ki bu neşeli pozlardan 15 saat sonra gündem tamamen değişti.

Biran Damla Yılmaz'a Almanya'da 285 bin euroluk estetik borcu yüzünden 6 ay hapis cezası çıktı.

Biran Damla Yılmaz'a Almanya'da 285 bin euroluk estetik borcu yüzünden 6 ay hapis cezası çıktı.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre oyuncu, Almanya'da yaşadığı dönemde botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer gibi estetik işlemler yaptırdı ama faturaları ödemedi. Ödeme yapılmayınca Alman savcılığı devreye girdi ve 285 bin euroyu bulan borç dosyası 6 ay hapis cezasıyla noktalandı. İşin içinde bir de eski sevgili var. Faturalara kefil olan Abdurrahman Aydın, borcun büyük kısmını ödemek zorunda kaldı. Aydın, oyuncunun Almanya'da oturum izni alabilmek için sahte belge kullandığını da iddia ediyor. Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da neden arandığı ilk kez haziranda TV8'deki Gel Konuşalım'da konuşulmuştu. Gazeteci Mehmet Üstündağ programda 144 bin euroluk faturaları gösterip Hamburg'da oyuncu hakkında yakalama kararı olduğunu öne sürmüştü. O dönem oyuncunun avukatı, müvekkili hakkında Almanya'da hiçbir adli işlem olmadığını söyleyip iddiaların tamamen kurgu olduğunu savunmuştu. Avukat, Aydın'ın belgelerle oynayarak oyuncudan para istediğini öne sürmüş; İstanbul Aile Mahkemesi de Aydın hakkında uzaklaştırma kararı vermişti.

'Biran Damla Yılmaz Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden ayrılıyor mu?' sorusu da merak uyandırırken hapis kararının ardından Yılmaz'dan şimdilik ses çıkmadı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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