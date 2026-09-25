Hapis Cezasından Saatler Önce Paylaşım Yapmıştı: Biran Damla Yılmaz'ın Halef'ten Ayrılıyor mu?
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Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, yeni sezon heyecanını 24 Eylül'de Urfa setinden paylaştığı siyah-beyaz karelerle duyurmuştu. O pozların üzerinden bir gece bile geçmeden Almanya'dan gelen hapis cezası haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hapis cezasının ardından 'Biran Damla Yılmaz Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden ayrılıyor mu?' sorusu merak uyandırdı.
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Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü ve Yasak Elma'nın Kumru'su olarak hafızalara kazındı.
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Biran Damla Yılmaz, Halef'in yeni sezonu başlamadan saatler önce Urfa setinden kareler paylaştı.
Biran Damla Yılmaz'a Almanya'da 285 bin euroluk estetik borcu yüzünden 6 ay hapis cezası çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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