Hapis Cezasından Saatler Önce Paylaşım Yapmıştı: Biran Damla Yılmaz'ın Halef'ten Ayrılıyor mu?

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre oyuncu, Almanya'da yaşadığı dönemde botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer gibi estetik işlemler yaptırdı ama faturaları ödemedi. Ödeme yapılmayınca Alman savcılığı devreye girdi ve 285 bin euroyu bulan borç dosyası 6 ay hapis cezasıyla noktalandı. İşin içinde bir de eski sevgili var. Faturalara kefil olan Abdurrahman Aydın, borcun büyük kısmını ödemek zorunda kaldı. Aydın, oyuncunun Almanya'da oturum izni alabilmek için sahte belge kullandığını da iddia ediyor. Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da neden arandığı ilk kez haziranda TV8'deki Gel Konuşalım'da konuşulmuştu. Gazeteci Mehmet Üstündağ programda 144 bin euroluk faturaları gösterip Hamburg'da oyuncu hakkında yakalama kararı olduğunu öne sürmüştü. O dönem oyuncunun avukatı, müvekkili hakkında Almanya'da hiçbir adli işlem olmadığını söyleyip iddiaların tamamen kurgu olduğunu savunmuştu. Avukat, Aydın'ın belgelerle oynayarak oyuncudan para istediğini öne sürmüş; İstanbul Aile Mahkemesi de Aydın hakkında uzaklaştırma kararı vermişti.

'Biran Damla Yılmaz Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden ayrılıyor mu?' sorusu da merak uyandırırken hapis kararının ardından Yılmaz'dan şimdilik ses çıkmadı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.