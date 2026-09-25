Mbappé'ye Tribünden Destek: Ester Expósito'nun Türkiye-Fransa Maçı İçin Kocaeli'ye Gelmesi Bekleniyor

İddia, dün akşam X'te stadın dış cephesinden çekilmiş bir fotoğraf ve Expósito'nun tribünden bir karesiyle birlikte paylaşılan 'Ester Expósito'nun yarın Kocaeli Stadyumu'nda olması bekleniyor' notuyla yayıldı. Paylaşım kısa sürede Kocaeli yerel basınına da taşındı ve sabah saatlerinden itibaren 'Mbappé'nin sevgilisi maça gelecek mi?' sorusu şehrin gündemine oturdu.

Yine de şimdilik elimizde bir beklentiden fazlası yok. Oyuncunun Türkiye'ye geldiğine dair bir görüntü ya da resmi bir bilgi paylaşılmadı, yerel basın da haberlerinde durumun belirsiz olduğunun altını çiziyor. Expósito tribünde görüntülenirse maç gecesinin en çok konuşulan konuklarından biri olacağı şimdiden belli; gelmezse de iddia, maç öncesi heyecanın bir parçası olarak kalacak.