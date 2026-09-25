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Mbappé'ye Tribünden Destek: Ester Expósito'nun Türkiye-Fransa Maçı İçin Kocaeli'ye Gelmesi Bekleniyor

Mbappé'ye Tribünden Destek: Ester Expósito'nun Türkiye-Fransa Maçı İçin Kocaeli'ye Gelmesi Bekleniyor

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
25.09.2026 - 11:01
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'taki ilk maçına çıkacak Türkiye, bu akşam saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'yı ağırlıyor. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Eduardo Camavinga'lı Fransa kafilesi dün şehre ulaştı ama maç öncesinde konuşulan isimler yalnızca sahaya çıkacak yıldızlar değil. Dün akşam sosyal medyada yayılan paylaşımlara göre, bir süredir Mbappé'yle aşk yaşadığı konuşulan İspanyol oyuncu Ester Expósito'nun da bu akşam Kocaeli'de tribünde olması bekleniyor. Élite dizisiyle tanınan Expósito, yaz boyunca Dünya Kupası'nda Fransa'nın maçlarını da tribünden takip etmişti. Ancak şu ana kadar ne Expósito cephesinden ne de Fransız tarafından bu iddiayı doğrulayan bir açıklama gelmiş değil.

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Expósito'nun bu akşam Kocaeli Stadyumu'nda olacağı iddiası henüz doğrulanmadı.

Expósito'nun bu akşam Kocaeli Stadyumu'nda olacağı iddiası henüz doğrulanmadı.

İddia, dün akşam X'te stadın dış cephesinden çekilmiş bir fotoğraf ve Expósito'nun tribünden bir karesiyle birlikte paylaşılan 'Ester Expósito'nun yarın Kocaeli Stadyumu'nda olması bekleniyor' notuyla yayıldı. Paylaşım kısa sürede Kocaeli yerel basınına da taşındı ve sabah saatlerinden itibaren 'Mbappé'nin sevgilisi maça gelecek mi?' sorusu şehrin gündemine oturdu.

Yine de şimdilik elimizde bir beklentiden fazlası yok. Oyuncunun Türkiye'ye geldiğine dair bir görüntü ya da resmi bir bilgi paylaşılmadı, yerel basın da haberlerinde durumun belirsiz olduğunun altını çiziyor. Expósito tribünde görüntülenirse maç gecesinin en çok konuşulan konuklarından biri olacağı şimdiden belli; gelmezse de iddia, maç öncesi heyecanın bir parçası olarak kalacak.

Mbappé ile Expósito'nun adı bu yılın başından beri birlikte anılıyor.

Mbappé ile Expósito'nun adı bu yılın başından beri birlikte anılıyor.

İkilinin adı ilk olarak bu yılın başında, Expósito'nun Real Madrid maçlarında tribünde görülmesiyle yan yana gelmeye başladı. Ardından Paris ve Madrid'de birlikte görüntülendiler, Dünya Kupası öncesinde de önce İtalya'nın Sardinya adasında, birkaç hafta sonra da İbiza'da yat tatilinde objektiflere yakalandılar.

Asıl dikkat çeken an ise Dünya Kupası finali sırasında yaşandı. Mbappé'nin, Expósito olduğu düşünülen ve Fransa forması giyen bir kadının fotoğrafını Instagram hikâyesinde paylaşıp kısa süre içinde sildiği öne sürüldü; ekran görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Buna rağmen iki isim de ilişkilerini bugüne kadar açıkça doğrulamadı.

Turnuvanın kendisi ise Mbappé için buruk geçti. Fransa, yarı finalde Expósito'nun ülkesi İspanya'ya 2-0 yenilerek veda etti; Mbappé ise 10 golle üst üste ikinci kez Dünya Kupası gol kralı oldu.

Zidane'ın Fransa'sı, Türkiye'nin A Ligi'ndeki ilk maçında 35 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nda sahaya çıkıyor.

Zidane'ın Fransa'sı, Türkiye'nin A Ligi'ndeki ilk maçında 35 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nda sahaya çıkıyor.

Fransa kafilesi dün özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi ve oradan Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki otele geçti. Otel girişinde bekleyen futbolseverler, teknik direktör Zinedine Zidane ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi.

Maç, Türkiye açısından da tarihi bir anlam taşıyor. Ay-yıldızlılar Uluslar Ligi'nin en üst seviyesi olan A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek ve bu yolculuğun ilk maçı Kocaeli'de oynanacak. İki takım arasındaki 9. karşılaşma olacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

Tüm hazırlıklarını tamamlayan 35 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nda yaklaşık 1.700 Fransız taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
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