Mbappé'ye Tribünden Destek: Ester Expósito'nun Türkiye-Fransa Maçı İçin Kocaeli'ye Gelmesi Bekleniyor
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'taki ilk maçına çıkacak Türkiye, bu akşam saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'yı ağırlıyor. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Eduardo Camavinga'lı Fransa kafilesi dün şehre ulaştı ama maç öncesinde konuşulan isimler yalnızca sahaya çıkacak yıldızlar değil. Dün akşam sosyal medyada yayılan paylaşımlara göre, bir süredir Mbappé'yle aşk yaşadığı konuşulan İspanyol oyuncu Ester Expósito'nun da bu akşam Kocaeli'de tribünde olması bekleniyor. Élite dizisiyle tanınan Expósito, yaz boyunca Dünya Kupası'nda Fransa'nın maçlarını da tribünden takip etmişti. Ancak şu ana kadar ne Expósito cephesinden ne de Fransız tarafından bu iddiayı doğrulayan bir açıklama gelmiş değil.
Expósito'nun bu akşam Kocaeli Stadyumu'nda olacağı iddiası henüz doğrulanmadı.
Mbappé ile Expósito'nun adı bu yılın başından beri birlikte anılıyor.
Zidane'ın Fransa'sı, Türkiye'nin A Ligi'ndeki ilk maçında 35 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nda sahaya çıkıyor.
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