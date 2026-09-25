Doktoru ve Hastanesi Olmayan Adada 34 Yıl Sonra İlk Bebek Dünyaya Geldi

Duncan Wilder Thorstein Traill Suarez Ford, 15 Eylül sabahı annesi Alice Traill Ford'un atalarından kalma Holland House'da gözlerini açtı. Dört kardeşin en küçüğü olan Duncan'ın babası Jorge Suarez. Çift, Kosta Rika'da bir okul işletiyor ve yılın bir bölümünü North Ronaldsay'de geçiriyor.

Aile haziranda adaya geldiğinde dönüş biletleri hazırdı ve doğumun Kosta Rika'da yapılması planlanıyordu. Alice Traill Ford, The Orcadian'a bunun baştan planladıkları bir şey olmadığını, adaya gelince bebeğin burada doğması gerektiğini hissettiklerini anlattı. CNN'e konuşan anne ise adayı, oğluna sunabileceği en özel ve destekleyici doğum ortamı olarak gördüğünü söyledi.

Traill ailesinin adayla bağı 1727'ye uzanıyor; aile adayı o yıl satın almış. Alice, bebekliğinden beri her yıl adaya döndüğünü ve bu toprakların onu büyütmede payı olduğunu düşündüğünü dile getiriyor.

Aile, doğum kararının ardından İskoçya'nın kamu sağlık sistemi NHS ile iletişime geçti. Anne, Orkney'deki Balfour Hastanesi'nin doğum ekibinin taleplerine son derece destekleyici yaklaştığını belirtti. Press and Journal'ın aktardığına göre iki ebe, sahil güvenlik helikopterinin yardımıyla doğum için adaya ulaştı.