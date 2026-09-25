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Doktoru ve Hastanesi Olmayan Adada 34 Yıl Sonra İlk Bebek Dünyaya Geldi

Doktoru ve Hastanesi Olmayan Adada 34 Yıl Sonra İlk Bebek Dünyaya Geldi

Bebek doğum
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 10:54
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İskoçya'nın kuzeyindeki küçük North Ronaldsay adası, 34 yıl aradan sonra ilk kez bir doğum haberiyle sevindi. 15 Eylül'de dünyaya gelen Duncan, adada 1992'den bu yana doğan ilk bebek oldu. Ailenin asıl planı doğumu Kosta Rika'da yapmaktı, ancak adaya ayak bastıkları an her şey değişti.

Kaynak: The Orcadian

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Dönüş biletleri alınmıştı ama doğum planı adaya inince değişti

Dönüş biletleri alınmıştı ama doğum planı adaya inince değişti

Duncan Wilder Thorstein Traill Suarez Ford, 15 Eylül sabahı annesi Alice Traill Ford'un atalarından kalma Holland House'da gözlerini açtı. Dört kardeşin en küçüğü olan Duncan'ın babası Jorge Suarez. Çift, Kosta Rika'da bir okul işletiyor ve yılın bir bölümünü North Ronaldsay'de geçiriyor.

Aile haziranda adaya geldiğinde dönüş biletleri hazırdı ve doğumun Kosta Rika'da yapılması planlanıyordu. Alice Traill Ford, The Orcadian'a bunun baştan planladıkları bir şey olmadığını, adaya gelince bebeğin burada doğması gerektiğini hissettiklerini anlattı. CNN'e konuşan anne ise adayı, oğluna sunabileceği en özel ve destekleyici doğum ortamı olarak gördüğünü söyledi.

Traill ailesinin adayla bağı 1727'ye uzanıyor; aile adayı o yıl satın almış. Alice, bebekliğinden beri her yıl adaya döndüğünü ve bu toprakların onu büyütmede payı olduğunu düşündüğünü dile getiriyor.

Aile, doğum kararının ardından İskoçya'nın kamu sağlık sistemi NHS ile iletişime geçti. Anne, Orkney'deki Balfour Hastanesi'nin doğum ekibinin taleplerine son derece destekleyici yaklaştığını belirtti. Press and Journal'ın aktardığına göre iki ebe, sahil güvenlik helikopterinin yardımıyla doğum için adaya ulaştı.

Adada doktor ya da hastane yok, ana adaya tekneyle 2 saat 40 dakika

Adada doktor ya da hastane yok, ana adaya tekneyle 2 saat 40 dakika

Orkney takımadalarının en kuzeyindeki North Ronaldsay yaklaşık 4,8 kilometre uzunluğunda ve 3,2 kilometre genişliğinde. İskoç hükümetinin 2024 verilerine göre adada 72 kişi yaşıyordu; Alice Traill Ford'a göre bu sayı bugün 51'e geriledi. Adadaki son doğum 1992 yılının ağustos ayında kaydedilmişti.

Anne, bu kadar uzun süre doğum olmamasını sağlık altyapısının eksikliğine bağlıyor. Adada doktor ya da hastane bulunmuyor, yalnızca yerleşik bir hemşire görev yapıyor. Orkney'in ana adasına tekneyle ulaşmak yaklaşık 2 saat 40 dakika sürüyor; acil durumlarda ise sahil güvenlik helikopteri devreye giriyor. Traill Ford, insanların doğumda bir şeylerin ters gidebileceği endişesiyle her imkânın bulunduğu hastaneleri tercih ettiğini düşünüyor.

Doğum, küçük ada topluluğunda büyük sevinçle karşılandı. Alice Traill Ford, komşularına dört yapraklı yoncalarla süslenmiş küçük viski şişeleri ve yerel dilde 'groatie buckie' denen, uğur getirdiğine inanılan minik deniz kabuklarını hediye etti. Ada halkını geniş bir aile gibi gördüğünü söyleyen anne, NHS doğum ekibine, sahil güvenliğe ve kendilerine aidiyet duygusu yaşatan tüm ada sakinlerine teşekkür etti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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