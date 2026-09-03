e-Devlet’te Yeni Dönem Başladı: Ev Sahibi ve Kiracılar İçin "1 TL Bile Göndermeyin" Uyarısı

Sistemin Türkiye genelinde ilçe ve mahalle ölçeğinde bölgesel kira verilerinin oluşmasına katkı sağlayacağını belirten Şenay Araç, fahiş artışların ve kayıtsız işlemlerin bu yolla denetleneceğini söyledi. Dijital onay sayesinde tarafların 'imza bana ait değil' ya da 'kiracıyı bulamıyorum' gibi gerekçelerle mahkemeye başvurma ihtimali ortadan kalkaca.

Mevcut ve eski kira sözleşmelerinin sisteme entegrasyonunun zamanla tamamlanacağını dile getiren Araç; okul kaydı, abonelik işlemleri veya vize başvuruları gibi alanlarda fiziki kontrat taşıma zorunluluğunun sona erdiğini belirtti. Barkodlu sistem sayesinde onaylanan belgeler noter masrafını ve kağıt israfını tamamen ortadan kaldıracak.

Tarafların yüz yüze gelmesine gerek kalmadan; mülk sahibi, kiracı ve varsa kefilin e-Devlet üzerinden sırayla onay vermesiyle süreç saniyeler içinde tamamlanıyor. Yaşlı veya dijital okuryazarlığı kısıtlı vatandaşlar ise sistem üzerinden yakınlarını yetkilendirerek işlem yapılacak.