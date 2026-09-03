e-Devlet’te Yeni Dönem Başladı: Ev Sahibi ve Kiracılar İçin "1 TL Bile Göndermeyin" Uyarısı
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Gayrimenkul sektöründe uzun süredir beklenen dijital dönüşüm adımı e-Devlet üzerinden hayata geçirildi. Yeni sistem sayesinde kiralık konut sözleşmeleri tamamen dijital ortama taşınırken; sahte ilan, kayıt dışı emlakçılık ve kapora dolandırıcılığı gibi kronik sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. TGRT Haber'den Zeynep Gizem Er'in haberine göre Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, 'Vatandaşlarımız gidip görmediği adımını atmadığı ve mülk sahibinin e-Devlet'ten tapu bilgilerini bilmediği hiçbir yere 1 TL bile ödemesinler' dedi.
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Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı.
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"İmza bana ait değil" savunması artık geçersiz.
İlanlara dikkat: "3+1 daireyi 2 milyon liraya almak mümkün değil."
1 TL bile göndermeyin!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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