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e-Devlet’te Yeni Dönem Başladı: Ev Sahibi ve Kiracılar İçin "1 TL Bile Göndermeyin" Uyarısı

e-Devlet’te Yeni Dönem Başladı: Ev Sahibi ve Kiracılar İçin "1 TL Bile Göndermeyin" Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.09.2026 - 12:43
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Gayrimenkul sektöründe uzun süredir beklenen dijital dönüşüm adımı e-Devlet üzerinden hayata geçirildi. Yeni sistem sayesinde kiralık konut sözleşmeleri tamamen dijital ortama taşınırken; sahte ilan, kayıt dışı emlakçılık ve kapora dolandırıcılığı gibi kronik sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. TGRT Haber'den Zeynep Gizem Er'in haberine göre Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, 'Vatandaşlarımız gidip görmediği adımını atmadığı ve mülk sahibinin e-Devlet'ten tapu bilgilerini bilmediği hiçbir yere 1 TL bile ödemesinler' dedi.

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Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı.

Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı.

Kira sözleşmeler e-Devlet’e taşındı. Yeni sistemle birlikte ev sahibi ve kiracı arasındaki işlemlerin hem daha hızlı hem şeffaf yapılması amaçlanıyor. 

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yeni dönemin ayrıntılarını değerlendirirken uygulamanın aşamalı olarak yaygınlaştığını belirtti. İlk etapta doğrudan mülk sahiplerine açılan yetkinin, ikinci aşamada yetki belgesine sahip gayrimenkul işletmelerine dahil edildiğini aktaran Araç, vatandaşların dijital süreçlerden çekinmemesi gerektiğini vurguladı. e-Devlet portalının kullanıcıyı adım adım yönlendiren pratik bir arayüze sahip olduğunu ifade eden uzman, olası hatalı işlemlerde sistemin 15 günlük düzeltme veya iptal imkânı sunduğunu kaydetti.

"İmza bana ait değil" savunması artık geçersiz.

"İmza bana ait değil" savunması artık geçersiz.

Sistemin Türkiye genelinde ilçe ve mahalle ölçeğinde bölgesel kira verilerinin oluşmasına katkı sağlayacağını belirten Şenay Araç, fahiş artışların ve kayıtsız işlemlerin bu yolla denetleneceğini söyledi. Dijital onay sayesinde tarafların 'imza bana ait değil' ya da 'kiracıyı bulamıyorum' gibi gerekçelerle mahkemeye başvurma ihtimali ortadan kalkaca. 

Mevcut ve eski kira sözleşmelerinin sisteme entegrasyonunun zamanla tamamlanacağını dile getiren Araç; okul kaydı, abonelik işlemleri veya vize başvuruları gibi alanlarda fiziki kontrat taşıma zorunluluğunun sona erdiğini belirtti. Barkodlu sistem sayesinde onaylanan belgeler noter masrafını ve kağıt israfını tamamen ortadan kaldıracak. 

Tarafların yüz yüze gelmesine gerek kalmadan; mülk sahibi, kiracı ve varsa kefilin e-Devlet üzerinden sırayla onay vermesiyle süreç saniyeler içinde tamamlanıyor. Yaşlı veya dijital okuryazarlığı kısıtlı vatandaşlar ise sistem üzerinden yakınlarını yetkilendirerek işlem yapılacak.

İlanlara dikkat: "3+1 daireyi 2 milyon liraya almak mümkün değil."

İlanlara dikkat: "3+1 daireyi 2 milyon liraya almak mümkün değil."

Piyasa değerinin çok altında sunulan cazip ilanların büyük oranda tuzak olduğunu ifade eden Şenay Araç; Beylikdüzü ve Esenyurt gibi bölgelerde 3+1 dairelerin 2 milyon TL gibi gerçek dışı rakamlarla ilan portallarına koyulduğunu, bu tür ilanların vatandaşı doğrudan mağdur etmeyi amaçladığını aktardı.

Araç, 'Türkiye'nin neresinde olursa olsun 3+1 daireyi 2 milyon TL'ye almak mümkün değil. Birazcık daha vatandaşımıza da dikkat etmesi lazım. Burada birincisi evi görecekler. Mülk sahibinin bilgileriyle kontrol edecek. Daha sonra eğer emlak firmasıyla devam ediyorsa taşınmaz yetki numara belgelerini görecek. Her şey IBAN yoluyla açıklamalı sistem üzerinden devam ederse gelecek zararlardan kendilerini korumuş olurlar' dedi.

1 TL bile göndermeyin!

1 TL bile göndermeyin!

Araç, vatandaşları uyararak 'Vatandaşlarımız gidip görmediği adımını atmadığı ve mülk sahibinin e-Devlet'ten tapu bilgilerini bilmediği hiçbir yere 1 TL bile ödemesinler' dedi. 

Gayrimenkul uzmanı Araç, sözlerini şöyle noktaladı:

'20-50 bin kapora gönderen kişiler utanıyor piyasada bunu dile getirmeye ya da işte şikayet etmeye. Yüksek tutarlı kapora veren kişiler ancak hukuk yoluna başvuruyorlar. O yüzden bu tür mağduriyetler çok fazla kiralıklarda da satılıklarda da çok fazla dönüyor. Hiçbir zaman ucuz bir mülk, satılık bir mülk ya da çok değerinin altında bir kiralık ev ilan portallarına, sosyal medya hesaplarına düşmez. Burada bunu sorgulaması gerek. Acaba bunda ne var diye iki dakika düşünmesi gerek. Burada zaten o ilanlarda müşteriyi ofise çekmek, işte onu ofiste belli bir şeyle hazırlayıp altyapısını yaparak amaç dolandırmak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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