Enflasyon Açıklandı: TÜİK Ağustos Enflasyon Oranları Ne Oldu?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ağustos enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos’ta enflasyon aylık yüzde 1.84 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 31.51 olarak açıklandı.
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2026 Ağustos enflasyon rakamları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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