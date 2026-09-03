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Enflasyon Açıklandı: TÜİK Ağustos Enflasyon Oranları Ne Oldu?

Enflasyon Açıklandı: TÜİK Ağustos Enflasyon Oranları Ne Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.09.2026 - 10:01
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ağustos enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos’ta enflasyon aylık yüzde 1.84 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 31.51 olarak açıklandı.

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2026 Ağustos enflasyon rakamları.

2026 Ağustos enflasyon rakamları.

TÜİK, Ağustos 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,79 artış, ulaştırmada yüzde 35,08 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,77 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12, ulaştırmada 5,94 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,01 yüzde puan oldu.

Enflasyon beklentileri ne yöndeydi?

Enflasyon beklentileri ne yöndeydi?

AA Finans'ın enflasyon anketine göre ekonomi uzmanlarının ağustos ayı için ortalama aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,86 olmuştu. Araştırmaya katılan ekonomistlerin tahmin aralığı değerlendirildiğinde, en düşük aylık enflasyon beklentisinin yüzde 1,25, en yüksek beklentinin ise yüzde 2,10 bandında şekillendiği görülmüştü. Ağustos verilerinin yanı sıra finansal analistlerin ve piyasa profesyonellerinin uzun vadeli projeksiyonları da netleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 olarak belirlenmişti. 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78 oranında bir yükseliş kaydetmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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