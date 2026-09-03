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Cem Yılmaz'ın Kalp Krizinden Sonra Ortalık Karıştı: Fatih Altaylı "Kulak Çizgisi" Yorumlarına Ateş Püskürdü

Cem Yılmaz'ın Kalp Krizinden Sonra Ortalık Karıştı: Fatih Altaylı "Kulak Çizgisi" Yorumlarına Ateş Püskürdü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.09.2026 - 09:40
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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, önceki gün taburcu edildi. Ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken sosyal medyada yeni tartışma doğdu. “Kulak memesindeki çizginin derinliği kalp krizinin habercisi” cümleleri pek çok doktor tarafından sarf edilirken gazeteci Fatih Altaylı’dan sert tepki geldi. Altaylı, ‘kulaktaki çizgi kalp krizinin habercisi’ iddialarına ateş püskürdü.

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Kulak memesinde çizgi kalp krizi belirtisi mi?

Kulak memesinde çizgi kalp krizi belirtisi mi?

Komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo olmuş ve ardından taburcu edilmişti. Ünlü komedyen sağlık durumunun iyi olduğuna dair paylaşım yaparken yeni bir tartışma alevlendi.

Sosyal medya kullanıcılar ve sosyal medyayı aktif kullanan pek çok uzman kulak memesindeki çizginin ‘kalp hastalığı habercisi’ olduğunu ileri sürdü. Ancak pek çok uzman ise kulaktaki çizginin kalp kriziyle ilişkili olmadığını açıkladı.

Fatih Altaylı, 'kulak çizgisi' yorumlarına ateş püskürdü.

Fatih Altaylı, 'kulak çizgisi' yorumlarına ateş püskürdü.

Gazeteci Fatih Altaylı, internet sitesinde yayımladığı yazıda Cem Yılmaz ile başlayan 'kulak çizgisi' tartışmalarına ateş püskürdü. Altaylı, 'Şimdi de bir grup terbiyesiz sözde aynı şeyi Cem Yılmaz üzerinden yaparak gündeme gelmeye çalışıyorlar' dedi. 

İşte Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

'Sevgili Cem Yılmaz bir kalp krizi geçirdi, Allah tarafından vaktinde hastaneye yetişti ve birkaç stent ile durumu kurtardı.

Aynı sıkıntıyı ben de yaşamış ancak kalp krizi olmadan sabaha karşı hastaneye giderek üç adet stent taktırarak durumu kurtarmıştım. Yani eşekten düşen biri olarak Cem’in durumunu anlıyordum. Kendisine bir geçmiş olsun mesajı yolladım ve tedirgin olmamasını, hayatının fazla değişmeyeceğini ama içiyorsa sigarayı bırakmasını tavsiye ettim.

O da bütün kibarlığı ile ertesi gün yanıt verdi. Durumu iyi, keyfi yerinde.

Ancak Cem Yılmaz’ın rahatsızlığı sonrası saçma sapan bir durum ortaya çıktı.

Bir hekim güruhu sosyal medya üzerinden ahkam kesmeye başladı.

Yok kulağında iz varmış da o da kalp krizi belirtisiymiş de.

Yok şu ilaçları almalıymış da, şunları almamalıymış da.

Bir araba boş laf.

Kulaktaki çizgi ve kalp hastalığı ilişkisini ilk olarak terbiyesiz bir sözde profesörden ben işitmiştim. Benim kulağımdaki bir çizgiye bakarak benim kalp krizi geçireceğimi iddia etmişti. Tüm hekimlik ahlakına aykırı bir biçimde. Oysa o sırada ben çoktan stent taktırmıştım ama rezil bunu bilmiyordu ya da bile bile söylüyordu.

Şimdi de bir grup terbiyesiz sözde aynı şeyi Cem Yılmaz üzerinden yaparak gündeme gelmeye çalışıyorlar.

Bir başka grup sözde hekim ise ilaç tavsiyesinde bulunup, “Doktorların şu ilacı verecektir ama ben olsam onu vermem şunu veririm, şu ilacı sakın alma.” gibi saçma sapan şeyler yazıyorlar.

Yahu tamam tıp tam anlamıyla bir pozitif bilim değil belki ama bu kadar da saçmalama hakkınız yok.

Cem’in ne anjiyosunu gördünüz ne kan testlerinin sonuçlarını incelediniz ne de adamı muayene ettiniz.

Sadece medyadan duyduğunuz üstünkörü bilgilerle adınızı duyurmak için tıp etiğini ayaklar altına alan sözler söylüyorsunuz.

Aslında Türk Tabipler Birliği’nin bu konuya el atması ve hepinize ceza kesmesi lazım ama zannederim onlar bugünlerde siyasetten kafalarını kaldıracak fırsat bulamıyorlar.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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