Cem Yılmaz'ın Kalp Krizinden Sonra Ortalık Karıştı: Fatih Altaylı "Kulak Çizgisi" Yorumlarına Ateş Püskürdü
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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, önceki gün taburcu edildi. Ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken sosyal medyada yeni tartışma doğdu. “Kulak memesindeki çizginin derinliği kalp krizinin habercisi” cümleleri pek çok doktor tarafından sarf edilirken gazeteci Fatih Altaylı’dan sert tepki geldi. Altaylı, ‘kulaktaki çizgi kalp krizinin habercisi’ iddialarına ateş püskürdü.
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Kulak memesinde çizgi kalp krizi belirtisi mi?
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Fatih Altaylı, 'kulak çizgisi' yorumlarına ateş püskürdü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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