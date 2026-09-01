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Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Taburcu Oldu: Ailesiyle İlk Karesi Geldi!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Taburcu Oldu: Ailesiyle İlk Karesi Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 15:17
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Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’deki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, apar topar hastaneye kaldırılarak anjiyoya alınmıştı. Kalbindeki tıkalı damara stent takılan ünlü komedyen, 48 saat süren yoğun bakım ve gözlem sürecinin ardından taburcu edildi. Dinlenmek üzere ailesinin yanına geçen Yılmaz, hastane sonrası ilk kez sevdikleriyle birlikte görüntülendi. Yüzündeki tebessüm ve neşeli hali, sağlık durumundan endişe eden hayranlarının yüreğine su serpti.

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Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’deki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’deki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde dinlendiği sırada göğüs ve sırt bölgesinde şiddetli bir ağrı hisseden Cem Yılmaz, vakit kaybetmeden 112 Acil Servis ekiplerini aradı. İlk müdahalesi Ayvacık Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen 53 yaşındaki komedyen, durumunun ciddiyetinin anlaşılması üzerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Doktorların yaptığı kontrollerde Cem Yılmaz’ın kalbini besleyen ana damarlardan birinde tıkanıklık tespit edildi. Ünlü komedyen, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve sağlık ekibi tarafından acil olarak anjiyoya alındı. El bileğinden girilerek gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 dakika süren işlemde tıkalı damara balon ve stent uygulandı.

Cem Yılmaz’ın ağrıyı fark ettikten sonra hızla yardım istemesi ve krizin ilk saatlerinde hastaneye ulaştırılması, tedavi sürecinde oldukça önemli bir rol oynadı. Zamanında yapılan müdahale sayesinde kalp dokusunda oluşabilecek daha büyük bir hasarın önüne geçildiği açıklandı.

Operasyonun ardından koroner yoğun bakım ünitesinde takibe alınan Cem Yılmaz, hastane odasından yaptığı ilk açıklamayla sevenlerinin yüreğine su serpti. Ünlü komedyen, yaşadığı ciddi sağlık sorununa rağmen esprili dilini koruyarak “Tam GORA’nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu… Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme. Eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum” ifadelerini kullandı.

Başarılı operasyonun ardından 48 saat boyunca yoğun bakımda takip edilen Cem Yılmaz, sağlık durumunun stabil hale gelmesiyle taburcu edildi.

Başarılı operasyonun ardından 48 saat boyunca yoğun bakımda takip edilen Cem Yılmaz, sağlık durumunun stabil hale gelmesiyle taburcu edildi.

Doktorların yakından takip ettiği ünlü komedyenin kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Göğüs ağrısı ve benzeri şikayetleri sona eren Yılmaz’ın ilaçları yeniden düzenlendi. Yaklaşık iki gün süren kritik gözlem döneminin ardından hastaneden çıkmasına karar verildi.

31 Ağustos akşamı saat 19.30 sıralarında taburcu edilen Cem Yılmaz’ın, iyileşme sürecini evinde dinlenerek geçireceği öğrenildi. Doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda bir süre yoğun çalışma temposundan ve ağır fiziksel aktivitelerden uzak duracak olan komedyenin düzenli kontrollerine de devam edilecek.

Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizinin ardından yaşam tarzı ve beslenme düzeninde bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Stent operasyonu sonrasında verilen ilaçların aksatılmaması, stresten mümkün olduğunca uzak durulması ve doktorların belirlediği programa uyulması gerektiği özellikle vurgulandı.

Cem Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yapılan olumlu açıklamalar hayranlarına rahat bir nefes aldırırken ünlü komedyenin yakınları da süreç boyunca kendisini yalnız bırakmadı. İlk günden itibaren hastanede bulunan ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi ve destek mesajları gönderen herkese teşekkür etti.

Hastaneden taburcu edilen Cem Yılmaz, soluğu ailesinin yanında aldı ve son haliyle ilk kez görüntülendi.

Yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından dinlenmek ve moral toplamak için ailesiyle bir araya gelen ünlü komedyen, ev ortamında çekilen yeni bir karede yüzündeki tebessümle dikkat çekti. Yılmaz’ın ailesi ve yakın dostlarıyla aynı masanın etrafında buluştuğu fotoğraf, sağlık durumunun iyiye gittiğini gözler önüne serdi.

Ağabeyi Can Yılmaz’ın da yer aldığı karede ünlü komedyenin hastane sürecinin ardından oldukça iyi ve neşeli görünmesi sevenlerini mutlu etti. Ailece edilen sohbet ve yenilen yemek eşliğinde moral depolayan Yılmaz’ın iyileşme döneminde en büyük desteği yakınlarından aldığı görüldü.

Taburcu olduktan sonra Çeşme’ye geçtiği belirtilen Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu’yla da bir araya geldiği aktarıldı. Yaşadığı hayati tehlikenin ardından en büyük moral kaynaklarından birinin oğlu Kemal olduğu belirtilen komedyenin, bir süre ailesiyle vakit geçirerek dinleneceği öğrenildi.

Can Yılmaz da kardeşinin taburcu edilmesinin ardından yaptığı açıklamada her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Kendilerini arayan, sağlık durumunu soran ve iyi dileklerini ileten dostlarına teşekkür eden Can Yılmaz, Cem Yılmaz’ın tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarını da unutmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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