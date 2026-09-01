Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Taburcu Oldu: Ailesiyle İlk Karesi Geldi!

Doktorların yakından takip ettiği ünlü komedyenin kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Göğüs ağrısı ve benzeri şikayetleri sona eren Yılmaz’ın ilaçları yeniden düzenlendi. Yaklaşık iki gün süren kritik gözlem döneminin ardından hastaneden çıkmasına karar verildi.
31 Ağustos akşamı saat 19.30 sıralarında taburcu edilen Cem Yılmaz’ın, iyileşme sürecini evinde dinlenerek geçireceği öğrenildi. Doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda bir süre yoğun çalışma temposundan ve ağır fiziksel aktivitelerden uzak duracak olan komedyenin düzenli kontrollerine de devam edilecek.
Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizinin ardından yaşam tarzı ve beslenme düzeninde bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Stent operasyonu sonrasında verilen ilaçların aksatılmaması, stresten mümkün olduğunca uzak durulması ve doktorların belirlediği programa uyulması gerektiği özellikle vurgulandı.
Cem Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yapılan olumlu açıklamalar hayranlarına rahat bir nefes aldırırken ünlü komedyenin yakınları da süreç boyunca kendisini yalnız bırakmadı. İlk günden itibaren hastanede bulunan ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi ve destek mesajları gönderen herkese teşekkür etti.
Hastaneden taburcu edilen Cem Yılmaz, soluğu ailesinin yanında aldı ve son haliyle ilk kez görüntülendi.
Yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından dinlenmek ve moral toplamak için ailesiyle bir araya gelen ünlü komedyen, ev ortamında çekilen yeni bir karede yüzündeki tebessümle dikkat çekti. Yılmaz’ın ailesi ve yakın dostlarıyla aynı masanın etrafında buluştuğu fotoğraf, sağlık durumunun iyiye gittiğini gözler önüne serdi.
Ağabeyi Can Yılmaz’ın da yer aldığı karede ünlü komedyenin hastane sürecinin ardından oldukça iyi ve neşeli görünmesi sevenlerini mutlu etti. Ailece edilen sohbet ve yenilen yemek eşliğinde moral depolayan Yılmaz’ın iyileşme döneminde en büyük desteği yakınlarından aldığı görüldü.
Taburcu olduktan sonra Çeşme’ye geçtiği belirtilen Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu’yla da bir araya geldiği aktarıldı. Yaşadığı hayati tehlikenin ardından en büyük moral kaynaklarından birinin oğlu Kemal olduğu belirtilen komedyenin, bir süre ailesiyle vakit geçirerek dinleneceği öğrenildi.
Can Yılmaz da kardeşinin taburcu edilmesinin ardından yaptığı açıklamada her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Kendilerini arayan, sağlık durumunu soran ve iyi dileklerini ileten dostlarına teşekkür eden Can Yılmaz, Cem Yılmaz’ın tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarını da unutmadı.
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