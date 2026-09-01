Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Taburcu Oldu: Ailesiyle İlk Karesi Geldi!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde dinlendiği sırada göğüs ve sırt bölgesinde şiddetli bir ağrı hisseden Cem Yılmaz, vakit kaybetmeden 112 Acil Servis ekiplerini aradı. İlk müdahalesi Ayvacık Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen 53 yaşındaki komedyen, durumunun ciddiyetinin anlaşılması üzerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Doktorların yaptığı kontrollerde Cem Yılmaz’ın kalbini besleyen ana damarlardan birinde tıkanıklık tespit edildi. Ünlü komedyen, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve sağlık ekibi tarafından acil olarak anjiyoya alındı. El bileğinden girilerek gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 dakika süren işlemde tıkalı damara balon ve stent uygulandı.

Cem Yılmaz’ın ağrıyı fark ettikten sonra hızla yardım istemesi ve krizin ilk saatlerinde hastaneye ulaştırılması, tedavi sürecinde oldukça önemli bir rol oynadı. Zamanında yapılan müdahale sayesinde kalp dokusunda oluşabilecek daha büyük bir hasarın önüne geçildiği açıklandı.

Operasyonun ardından koroner yoğun bakım ünitesinde takibe alınan Cem Yılmaz, hastane odasından yaptığı ilk açıklamayla sevenlerinin yüreğine su serpti. Ünlü komedyen, yaşadığı ciddi sağlık sorununa rağmen esprili dilini koruyarak “Tam GORA’nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu… Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme. Eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum” ifadelerini kullandı.