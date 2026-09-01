“Elden 9 Bin Euro Ödedim” Diyen Dondurma İşletmecisinin İddialarına Vedat Milor'den Cevap!

Ekonomi ve sosyoloji eğitiminin ardından akademik kariyer yapan Vedat Milor, geniş kitlelerin hayatına yemek programlarıyla girdi. Farklı şehirlerdeki restoranları ziyaret ederek lezzetleri değerlendiren Milor; yemeğin tadı kadar kullanılan malzemelere, pişirme tekniklerine, fiyat-performans dengesine ve servis kalitesine ilişkin yorumlarıyla da dikkat çekti.

Milor’u diğer gastronomi yorumcularından ayıran en önemli özelliklerinden biri ise restoranlarla kurduğu ilişki konusunda benimsediği tavır oldu. Hesabını kendisinin ödediğini ve mekanlardan ücretsiz hizmet kabul etmediğini defalarca söyleyen Milor, olumlu değerlendirmelerinin ticari ilişkilerden etkilenmediğini savundu. Sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan tavsiyelerinin güvenilir bulunmasında da bu bağımsız eleştirmen kimliği büyük rol oynadı.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Kent Lokantası’nda çektiği video nedeniyle “örtülü reklam” tartışması yaşayan Vedat Milor, söz konusu içeriğin herhangi bir ticari anlaşma olmadan tamamen kendi kararıyla hazırlandığını açıklamıştı. Ancak bu kez Erenköy’deki bir dondurma işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan 9 bin euroluk reklam anlaşması iddiası, Milor’un yıllardır koruduğu bağımsız eleştirmen kimliğini yeniden tartışmaya açtı.

Erenköy’de faaliyet gösteren Ora Del Gelato isimli işletmenin sahibi, Vedat Milor ve ekibiyle 9 bin euro karşılığında tanıtım anlaşması yaptığını ancak söz verilen paylaşımın gerçekleştirilmediğini öne sürdü.

Levent isimli işletmeci, Şikayetvar üzerinden yayımladığı metinde 10 Temmuz 2026 tarihinde dondurma bölümünün tanıtımı için Vedat Milor’la 9 bin euro bedel üzerinden anlaştıklarını iddia etti. Ödemeyi elden yaptığını söyleyen işletme sahibi, taraflar arasındaki iletişimi ve anlaşmayı desteklediğini belirttiği WhatsApp yazışmalarının, fotoğrafların ve dükkan içi kamera kayıtlarının da elinde bulunduğunu savundu.

İşletmecinin iddiasına göre çekim ve sosyal medya paylaşımlarının anlaşmadan sonraki bir hafta içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak çekim tarihi birkaç kez ertelendi ve ekip mekana ancak 24 Temmuz’da gelerek çekimi gerçekleştirdi. Çekim tamamlanmasına rağmen içeriğin söz verilen tarihte yayımlanmadığını belirten işletme sahibi, paylaşım tarihinin farklı gerekçelerle sürekli ileri alındığını öne sürdü.

Şikayette yer alan en dikkat çekici iddialardan biri de başka dondurma salonlarına öncelik verildiği yönündeydi. İşletme sahibi, kendilerinden sonra çekim yapılan bazı mekanların paylaşımlarının öne alındığını, arka arkaya dondurma içeriği yayımlanamayacağı gerekçesiyle kendi tanıtımlarının bekletildiğini iddia etti.