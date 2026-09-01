“Elden 9 Bin Euro Ödedim” Diyen Dondurma İşletmecisinin İddialarına Vedat Milor'den Cevap!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye’nin en tanınmış yemek eleştirmenlerinden Vedat Milor, Erenköy’deki bir dondurma işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan çarpıcı iddialarla gündeme geldi. İşletmeci, tanıtım karşılığında Milor ve ekibiyle 9 bin euroya anlaştıklarını, ödemeyi elden yaptığını ancak çekilen içeriğin yayımlanmadığını öne sürdü. Yaz sezonunu kaybettiklerini savunan işletme sahibi, elinde anlaşmayı destekleyen yazışmalar ve kamera kayıtları bulunduğunu da iddia etti. Kısa sürede sosyal medyaya yayılan suçlamaların ardından Vedat Milor sessizliğini bozdu. Haber ve paylaşımları “iftira” olarak nitelendiren Milor, avukatı aracılığıyla yasal süreç başlattığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en tanınmış yemek eleştirmenlerinden Vedat Milor, yıllardır mekanlara yönelik açık sözlü yorumları ve bağımsızlık konusundaki hassasiyetiyle biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaların sosyal medyada yayılması, Vedat Milor’un mekan değerlendirmeleri ve reklam içerikleri arasındaki sınırın sorgulanmasına neden oldu.
Sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından gözler Vedat Milor’a çevrildi. Hakkındaki 9 bin euroluk tanıtım anlaşması ve elden ödeme iddialarına kısa bir açıklamayla yanıt veren ünlü yemek eleştirmeni, söz konusu paylaşımları “iftira” olarak nitelendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın