article/comments
article/share
Haberler
Magazin
“Elden 9 Bin Euro Ödedim” Diyen Dondurma İşletmecisinin İddialarına Vedat Milor'den Cevap!

“Elden 9 Bin Euro Ödedim” Diyen Dondurma İşletmecisinin İddialarına Vedat Milor'den Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 14:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye’nin en tanınmış yemek eleştirmenlerinden Vedat Milor, Erenköy’deki bir dondurma işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan çarpıcı iddialarla gündeme geldi. İşletmeci, tanıtım karşılığında Milor ve ekibiyle 9 bin euroya anlaştıklarını, ödemeyi elden yaptığını ancak çekilen içeriğin yayımlanmadığını öne sürdü. Yaz sezonunu kaybettiklerini savunan işletme sahibi, elinde anlaşmayı destekleyen yazışmalar ve kamera kayıtları bulunduğunu da iddia etti. Kısa sürede sosyal medyaya yayılan suçlamaların ardından Vedat Milor sessizliğini bozdu. Haber ve paylaşımları “iftira” olarak nitelendiren Milor, avukatı aracılığıyla yasal süreç başlattığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin en tanınmış yemek eleştirmenlerinden Vedat Milor, yıllardır mekanlara yönelik açık sözlü yorumları ve bağımsızlık konusundaki hassasiyetiyle biliniyor.

Türkiye’nin en tanınmış yemek eleştirmenlerinden Vedat Milor, yıllardır mekanlara yönelik açık sözlü yorumları ve bağımsızlık konusundaki hassasiyetiyle biliniyor.

Ekonomi ve sosyoloji eğitiminin ardından akademik kariyer yapan Vedat Milor, geniş kitlelerin hayatına yemek programlarıyla girdi. Farklı şehirlerdeki restoranları ziyaret ederek lezzetleri değerlendiren Milor; yemeğin tadı kadar kullanılan malzemelere, pişirme tekniklerine, fiyat-performans dengesine ve servis kalitesine ilişkin yorumlarıyla da dikkat çekti.

Milor’u diğer gastronomi yorumcularından ayıran en önemli özelliklerinden biri ise restoranlarla kurduğu ilişki konusunda benimsediği tavır oldu. Hesabını kendisinin ödediğini ve mekanlardan ücretsiz hizmet kabul etmediğini defalarca söyleyen Milor, olumlu değerlendirmelerinin ticari ilişkilerden etkilenmediğini savundu. Sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan tavsiyelerinin güvenilir bulunmasında da bu bağımsız eleştirmen kimliği büyük rol oynadı.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Kent Lokantası’nda çektiği video nedeniyle “örtülü reklam” tartışması yaşayan Vedat Milor, söz konusu içeriğin herhangi bir ticari anlaşma olmadan tamamen kendi kararıyla hazırlandığını açıklamıştı. Ancak bu kez Erenköy’deki bir dondurma işletmesinin sahibi tarafından ortaya atılan 9 bin euroluk reklam anlaşması iddiası, Milor’un yıllardır koruduğu bağımsız eleştirmen kimliğini yeniden tartışmaya açtı.

Erenköy’de faaliyet gösteren Ora Del Gelato isimli işletmenin sahibi, Vedat Milor ve ekibiyle 9 bin euro karşılığında tanıtım anlaşması yaptığını ancak söz verilen paylaşımın gerçekleştirilmediğini öne sürdü.

Levent isimli işletmeci, Şikayetvar üzerinden yayımladığı metinde 10 Temmuz 2026 tarihinde dondurma bölümünün tanıtımı için Vedat Milor’la 9 bin euro bedel üzerinden anlaştıklarını iddia etti. Ödemeyi elden yaptığını söyleyen işletme sahibi, taraflar arasındaki iletişimi ve anlaşmayı desteklediğini belirttiği WhatsApp yazışmalarının, fotoğrafların ve dükkan içi kamera kayıtlarının da elinde bulunduğunu savundu.

İşletmecinin iddiasına göre çekim ve sosyal medya paylaşımlarının anlaşmadan sonraki bir hafta içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak çekim tarihi birkaç kez ertelendi ve ekip mekana ancak 24 Temmuz’da gelerek çekimi gerçekleştirdi. Çekim tamamlanmasına rağmen içeriğin söz verilen tarihte yayımlanmadığını belirten işletme sahibi, paylaşım tarihinin farklı gerekçelerle sürekli ileri alındığını öne sürdü.

Şikayette yer alan en dikkat çekici iddialardan biri de başka dondurma salonlarına öncelik verildiği yönündeydi. İşletme sahibi, kendilerinden sonra çekim yapılan bazı mekanların paylaşımlarının öne alındığını, arka arkaya dondurma içeriği yayımlanamayacağı gerekçesiyle kendi tanıtımlarının bekletildiğini iddia etti.

İddiaların sosyal medyada yayılması, Vedat Milor’un mekan değerlendirmeleri ve reklam içerikleri arasındaki sınırın sorgulanmasına neden oldu.

İddiaların sosyal medyada yayılması, Vedat Milor’un mekan değerlendirmeleri ve reklam içerikleri arasındaki sınırın sorgulanmasına neden oldu.

Şikayetvar’daki metnin magazin ve haber sayfaları tarafından paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, yıllardır restoranlardan para almadığını ve hesabını kendisinin ödediğini söyleyen Milor’un ücretli bir tanıtım anlaşması yaptığı iddiasının doğru olması halinde bunun açıkça belirtilmesi gerektiğini savundu.

Bir grup kullanıcı ise söz konusu anlaşmanın doğrudan Vedat Milor’la değil, onun dijital içeriklerini yöneten ekip veya başka bir aracıyla yapılmış olabileceğine dikkat çekti. 

Tartışmanın bir diğer boyutu da yemek eleştirmenliği ile ücretli tanıtım arasındaki fark oldu. 

İşletme sahibinin şikayeti 18 Ağustos’ta yayımlandı, 27 Ağustos’ta ise “Çekim yapıldı ancak paylaşım hiç gerçekleşmedi, sürekli ertelendi ve sezonumu kaybettim” ifadeleriyle güncellendi. Konunun 31 Ağustos’ta sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmasının ardından gözler Vedat Milor ve ekibine çevrildi.

Sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından gözler Vedat Milor’a çevrildi. Hakkındaki 9 bin euroluk tanıtım anlaşması ve elden ödeme iddialarına kısa bir açıklamayla yanıt veren ünlü yemek eleştirmeni, söz konusu paylaşımları “iftira” olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından gözler Vedat Milor’a çevrildi. Hakkındaki 9 bin euroluk tanıtım anlaşması ve elden ödeme iddialarına kısa bir açıklamayla yanıt veren ünlü yemek eleştirmeni, söz konusu paylaşımları “iftira” olarak nitelendirdi.
twitter.com

Vedat Milor açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsmim de kullanılarak iftira niteliğinde yapılan haber ve paylaşımlara karşı avukatım tarafından yasal süreç başlatılmıştır.”

Böylece hakkındaki iddiaları kabul etmediğini açıkça ortaya koyan Milor, konunun bundan sonraki bölümünün avukatı aracılığıyla takip edileceğini duyurdu. Ancak açıklamasında iddia edilen 9 bin euroluk anlaşmanın ayrıntılarına, işletme sahibinin elinde bulunduğunu söylediği yazışmalara veya çekim sürecine ilişkin detaylı bir yanıt vermedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın