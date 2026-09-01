article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Pentagram’da Bir Devir Kapandı: Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy Gruptan Ayrıldı!

Pentagram’da Bir Devir Kapandı: Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy Gruptan Ayrıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 13:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk heavy metal müziğinin yaklaşık 40 yıllık efsane grubu Pentagram’dan hayranlarını şaşkına çeviren bir ayrılık haberi geldi. Grubun farklı dönemlerine damga vuran Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy, yayımladıkları ortak bildiriyle Pentagram’daki müzikal yolculuklarını sonlandırdıklarını duyurdu. Son dokuz yıldır grubun geniş kadrosunda birlikte üretmeye ve sahne almaya devam eden üçlü, kararın arkasında diyalogla çözülemeyen görüş ayrılıklarının bulunduğunu açıkladı. Ayrılığın yaklaşık üç ay önce netleştiğini ancak Pentagram cephesinden bir duyuru yapılmadığını belirten müzisyenler, dinleyicilerden gelen sorular üzerine sessizliklerini bozduklarını söyledi. Türk rock ve metal müzik sahnesinde bir devrin sonu olarak yorumlanan ayrılığın ardından Pentagram’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk heavy metal müziğinin en köklü gruplarından biri olan Pentagram, yaklaşık 40 yıllık kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Türk heavy metal müziğinin en köklü gruplarından biri olan Pentagram, yaklaşık 40 yıllık kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

1986 yılında Hakan Utangaç ve Cenk Ünnü tarafından kurulan Pentagram’ın kadrosuna kısa süre sonra bas gitarist Tarkan Gözübüyük de dahil oldu. Türkiye’de heavy metal müziğin henüz oldukça sınırlı bir dinleyici kitlesine sahip olduğu yıllarda yola çıkan grup, sert müziği geniş kitlelerle buluşturan öncü oluşumlardan biri haline geldi.

Yurt dışında aynı isimli Amerikan grupla karıştırılmamak için “Mezarkabul” adını da kullanan Pentagram, kariyeri boyunca yalnızca klasik heavy metal sound’una bağlı kalmadı. Anadolu ezgilerini, halk müziği motiflerini ve Orta Doğu tınılarını metal müzikle bir araya getirerek kendine özgü bir tarz oluşturdu. Bu yaklaşım, grubu benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri oldu.

Pentagram’ın kendi adını taşıyan ilk albümünün ardından yayımladığı Trail Blazer, grubun metal sahnesindeki yerini güçlendirdi. 1997 tarihli Anatolia ise Pentagram’ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi. “Anatolia”, “1000 in the Eastland”, “Lions in a Cage”, “Dark Is the Sunlight” ve “Gündüz Gece” gibi şarkılar, grubun hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

Unspoken, Bir, MMXII ve Makina Elektrika gibi albümlerle müzikal yolculuğuna devam eden Pentagram; “Bir”, “Sonsuz”, “Bu Alemi Gören Sensin”, “Geçmişin Yükü”, “For Those Who Died Alone” ve “Şeytan Bunun Neresinde?” gibi şarkılarıyla farklı kuşaklardan dinleyicilere ulaştı.

Pentagram’ın yıllar içinde değişen kadrosunda yer alan Ogün Sanlısoy, Murat İlkan ve Metin Türkcan, grubun farklı dönemlerine damga vuran en önemli isimler arasında bulunuyor.

Pentagram’ın yıllar içinde değişen kadrosunda yer alan Ogün Sanlısoy, Murat İlkan ve Metin Türkcan, grubun farklı dönemlerine damga vuran en önemli isimler arasında bulunuyor.

Pentagram’ın ilk dönem vokalistlerinden biri olan Ogün Sanlısoy, 1990’lı yılların başında grubun kadrosunda yer aldı. Pentagram’dan ayrılmasının ardından solo kariyerine yönelen Sanlısoy; “Saydım”, “Pencere”, “Büyüdük Aniden” ve “Bilmece” gibi şarkılarla Türk rock müziğinin en sevilen vokalistlerinden biri haline geldi.

Murat İlkan ise güçlü vokaliyle Pentagram’ın özellikle Anatolia, Unspoken ve Bir dönemlerinin simge isimlerinden biri oldu. Grubun en bilinen şarkılarından bazılarını seslendiren İlkan, bir dönem sağlık sorunları nedeniyle Pentagram’dan ayrılmıştı. Yıllar sonra yeniden ekibe dahil olan sanatçı, grubun farklı kuşaklarını bir araya getiren geniş kadrolu konserlerde sahne almaya devam etti.

Gitarist Metin Türkcan da 1990’lı yıllardan itibaren Pentagram’ın müzikal kimliğinin şekillenmesinde önemli bir rol üstlendi. Uzun yıllar grubun gitaristliğini yapan Türkcan, güçlü sahne performansı ve gitar sololarıyla Pentagram dinleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden biri oldu. Türkcan, Pentagram’ın yanı sıra Şebnem Ferah gibi önemli sanatçılarla yaptığı çalışmalarla da tanındı.

Pentagram, özellikle son dokuz yılda geçmişten bugüne kadrosunda yer alan müzisyenleri aynı sahnede buluşturan sıra dışı bir yapıya kavuşmuştu. Hakan Utangaç, Cenk Ünnü ve Tarkan Gözübüyük’ten oluşan ana kadroya; Gökalp Ergen, Ogün Sanlısoy, Murat İlkan, Metin Türkcan ve Demir Demirkan gibi farklı dönemlerde gruba emek veren isimler eşlik etmişti.

Birden fazla vokalist ve gitaristin dönüşümlü olarak yer aldığı bu geniş kadro, Pentagram’ın farklı dönemlerine ait şarkıların orijinal isimleri tarafından seslendirilmesini sağladı. Grubun hem elektrikli hem de akustik konserlerinde bir araya gelen müzisyenler, son dokuz yıl boyunca albümlere, sahnelere ve ortak projelere imza attı.

Pentagram’ın bu geniş kadrolu döneminde önemli bir yere sahip olan Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy, yayımladıkları ortak bildiriyle gruptan ayrıldıklarını açıkladı.

Pentagram’ın bu geniş kadrolu döneminde önemli bir yere sahip olan Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy, yayımladıkları ortak bildiriyle gruptan ayrıldıklarını açıkladı.

Üç müzisyen, yıllardır parçası oldukları Pentagram’la müzikal yolculuklarını sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada, 1990’lı yıllardan bu yana farklı dönemlerde gruba verdikleri emeğin ve son dokuz yıldır devam eden ortak üretimlerin kendileri için her zaman çok kıymetli olduğunu vurguladılar.

Ayrılık kararının arkasında ise zaman içerisinde ortaya çıkan ve diyalog yoluyla çözülemeyen görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirttiler. Üçlü, “Zaman içerisinde aramızda oluşan, diyalogla çözmekte zorlandığımız görüş ayrılıkları nedeniyle bu yol ayrımı bizler için kaçınılmaz hale geldi” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın en dikkat çeken detaylarından biri, kararın kamuoyuna duyurulmasından yaklaşık üç ay önce netleştiğinin belirtilmesi oldu. Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy, ayrılığın Pentagram tarafından yapılacak resmi bir açıklamayla duyurulmasını beklediklerini ancak grup cephesinden herhangi bir paylaşım gelmediğini söyledi.

Yaklaşan konserlerin kadrolarında yer alıp almayacaklarına ilişkin dinleyicilerden yoğun şekilde soru aldıklarını belirten müzisyenler, bu nedenle sessizliklerini bozarak ortak bir açıklama yapmaya karar verdiklerini aktardı. Böylece üç ismin Pentagram’ın açıklanan yeni konserlerinde sahne almayacağı da netlik kazanmış oldu.

Üçlü, Pentagram’la geçirdikleri yıllar boyunca yayımlanan albümlerin, seslendirdikleri şarkıların, çıktıkları sahnelerin ve dinleyicilerle kurdukları bağın kendileri için her zaman değerli kalacağını vurguladı. Müziği bırakmadıklarının da altını çizen Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy, bundan sonra kendi projeleriyle üretmeye ve dinleyicileriyle buluşmaya devam edeceklerini açıkladı.

Pentagram’ın geçmişten bugüne uzanan farklı dönemlerini aynı sahnede buluşturan geniş kadrodan üç önemli ismin aynı anda ayrılması, grubun hayranlarında büyük şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada birçok dinleyici bu kararı “bir devrin sonu” olarak yorumlarken Pentagram’ın kalan üyelerle nasıl bir yol izleyeceği ve ayrılığa ilişkin ayrıca bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın