Pentagram’da Bir Devir Kapandı: Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy Gruptan Ayrıldı!

1986 yılında Hakan Utangaç ve Cenk Ünnü tarafından kurulan Pentagram’ın kadrosuna kısa süre sonra bas gitarist Tarkan Gözübüyük de dahil oldu. Türkiye’de heavy metal müziğin henüz oldukça sınırlı bir dinleyici kitlesine sahip olduğu yıllarda yola çıkan grup, sert müziği geniş kitlelerle buluşturan öncü oluşumlardan biri haline geldi.

Yurt dışında aynı isimli Amerikan grupla karıştırılmamak için “Mezarkabul” adını da kullanan Pentagram, kariyeri boyunca yalnızca klasik heavy metal sound’una bağlı kalmadı. Anadolu ezgilerini, halk müziği motiflerini ve Orta Doğu tınılarını metal müzikle bir araya getirerek kendine özgü bir tarz oluşturdu. Bu yaklaşım, grubu benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri oldu.

Pentagram’ın kendi adını taşıyan ilk albümünün ardından yayımladığı Trail Blazer, grubun metal sahnesindeki yerini güçlendirdi. 1997 tarihli Anatolia ise Pentagram’ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edildi. “Anatolia”, “1000 in the Eastland”, “Lions in a Cage”, “Dark Is the Sunlight” ve “Gündüz Gece” gibi şarkılar, grubun hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

Unspoken, Bir, MMXII ve Makina Elektrika gibi albümlerle müzikal yolculuğuna devam eden Pentagram; “Bir”, “Sonsuz”, “Bu Alemi Gören Sensin”, “Geçmişin Yükü”, “For Those Who Died Alone” ve “Şeytan Bunun Neresinde?” gibi şarkılarıyla farklı kuşaklardan dinleyicilere ulaştı.