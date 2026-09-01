Pentagram’da Bir Devir Kapandı: Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy Gruptan Ayrıldı!
Türk heavy metal müziğinin yaklaşık 40 yıllık efsane grubu Pentagram’dan hayranlarını şaşkına çeviren bir ayrılık haberi geldi. Grubun farklı dönemlerine damga vuran Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy, yayımladıkları ortak bildiriyle Pentagram’daki müzikal yolculuklarını sonlandırdıklarını duyurdu. Son dokuz yıldır grubun geniş kadrosunda birlikte üretmeye ve sahne almaya devam eden üçlü, kararın arkasında diyalogla çözülemeyen görüş ayrılıklarının bulunduğunu açıkladı. Ayrılığın yaklaşık üç ay önce netleştiğini ancak Pentagram cephesinden bir duyuru yapılmadığını belirten müzisyenler, dinleyicilerden gelen sorular üzerine sessizliklerini bozduklarını söyledi. Türk rock ve metal müzik sahnesinde bir devrin sonu olarak yorumlanan ayrılığın ardından Pentagram’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Türk heavy metal müziğinin en köklü gruplarından biri olan Pentagram, yaklaşık 40 yıllık kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Pentagram’ın yıllar içinde değişen kadrosunda yer alan Ogün Sanlısoy, Murat İlkan ve Metin Türkcan, grubun farklı dönemlerine damga vuran en önemli isimler arasında bulunuyor.
Pentagram’ın bu geniş kadrolu döneminde önemli bir yere sahip olan Metin Türkcan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy, yayımladıkları ortak bildiriyle gruptan ayrıldıklarını açıkladı.
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