82 Yaşındaki Sevim Emre Bikinili Pozuyla Photoshop'un Dozunu Yine Kaçırdı
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Orhan Gencebay’la yarım asrı aşan birlikteliğiyle tanınan Sevim Emre, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fotoğraflarında yoğun filtre kullandığı iddialarıyla daha önce de gündeme gelen Emre, bu kez tatilden paylaştığı bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çekti. 82 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem olurken karede photoshop veya yapay zeka kullanıldığı öne sürüldü. Paylaşıma “Güzeller güzeli Sevim ablam” yorumunu yapan Selin Ciğerci’ye cevap veren Emre, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. “Akıllarını yapay zekayla bozmuşlar” diyen Sevim Emre’nin yanıtı en az pozu kadar konuşuldu.
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Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay ile Sevim Emre’nin yarım asrı geride bırakan birlikteliği, sanat dünyasının en uzun soluklu ilişkileri arasında yer alıyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Sevim Emre, son yıllarda paylaşımlarına uyguladığı öne sürülen filtrelerle de sık sık magazin gündeminin merkezinde yer aldı.
Sevim Emre, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil pozuyla bu kez fit görünümü üzerinden gündeme geldi.
Bu tartışmaya Selin Ciğerci de dahil oldu. Sevim Emre’nin bikinili pozuna kayıtsız kalmayan Ciğerci, “Güzeller güzeli Sevim ablam, nazar değmesin sana” yorumunu yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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