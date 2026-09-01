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82 Yaşındaki Sevim Emre Bikinili Pozuyla Photoshop'un Dozunu Yine Kaçırdı

82 Yaşındaki Sevim Emre Bikinili Pozuyla Photoshop'un Dozunu Yine Kaçırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 13:04
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Orhan Gencebay’la yarım asrı aşan birlikteliğiyle tanınan Sevim Emre, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fotoğraflarında yoğun filtre kullandığı iddialarıyla daha önce de gündeme gelen Emre, bu kez tatilden paylaştığı bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çekti. 82 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem olurken karede photoshop veya yapay zeka kullanıldığı öne sürüldü. Paylaşıma “Güzeller güzeli Sevim ablam” yorumunu yapan Selin Ciğerci’ye cevap veren Emre, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. “Akıllarını yapay zekayla bozmuşlar” diyen Sevim Emre’nin yanıtı en az pozu kadar konuşuldu.

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Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay ile Sevim Emre’nin yarım asrı geride bırakan birlikteliği, sanat dünyasının en uzun soluklu ilişkileri arasında yer alıyor.

Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay ile Sevim Emre’nin yarım asrı geride bırakan birlikteliği, sanat dünyasının en uzun soluklu ilişkileri arasında yer alıyor.

1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilerek adını duyuran Sevim Emre, ardından sinemaya adım attı. Yeşilçam döneminde çeşitli yapımlarda rol alan Emre’nin yolu, 1970’li yıllarda Orhan Gencebay’la kesişti. İkilinin tanışmasına dönemin ünlü ses sanatçılarından Yıldız Tezcan’ın vesile olduğu ve ilk dönemlerde aralarındaki mektupları taşıdığı biliniyor.

1974 yılından bu yana hayatlarını birlikte sürdüren Orhan Gencebay ve Sevim Emre’nin ilişkisi, zaman zaman resmi nikah tartışmalarıyla da gündeme geldi. Uzun yıllar boyunca “gönül nikahımız var” sözleriyle ilişkilerini tanımlayan çift, aralarındaki bağın bir evlilik cüzdanından çok daha güçlü olduğunu her fırsatta dile getirdi.

Orhan Gencebay, Sevim Emre’yi yalnızca hayat arkadaşı olarak değil, bestelerinin en büyük ilham kaynaklarından biri olarak da tanımladı. Çiftin 1981 yılında Gökhan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Bugün oyunculuk yapan Gökhan Gencebay, Seda Han’la evli.

Yarım asrı aşan birlikteliklerine rağmen birbirlerine duydukları sevgiyi sosyal medyada göstermeye devam eden çift, romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Orhan Gencebay’ın Sevim Emre’nin doğum günü için kaleme aldığı aşk mektubu da bu paylaşımların en dikkat çekenlerinden biri olmuştu. Usta sanatçı mektubunda hayat arkadaşına duyduğu sevgiyi “Sevgili karım, kadınım! Seni çok seviyorum” sözleriyle dile getirmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sevim Emre, son yıllarda paylaşımlarına uyguladığı öne sürülen filtrelerle de sık sık magazin gündeminin merkezinde yer aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sevim Emre, son yıllarda paylaşımlarına uyguladığı öne sürülen filtrelerle de sık sık magazin gündeminin merkezinde yer aldı.

Kendisinin ve Orhan Gencebay’ın fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Emre’nin bazı karelerde yüz hatlarının oldukça değiştiği öne sürüldü. Cilt dokusunun tamamen pürüzsüz görünmesi ve yüzündeki yaş çizgilerinin kaybolması, fotoğraflarda yoğun filtre ve dijital düzenleme kullanıldığı iddialarını beraberinde getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları özellikle Orhan Gencebay’la birlikte çekilen bazı fotoğraflarda iki ismin de olduğundan çok daha genç göründüğünü savundu. Sevim Emre’nin kullandığı öne sürülen filtrelerin zaman zaman Orhan Gencebay’ın yüz hatlarını ve ikonik bıyıklarını bile değiştirmesi, sosyal medyada mizahi yorumlara neden oldu.

Sevim Emre, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil pozuyla bu kez fit görünümü üzerinden gündeme geldi.

Sevim Emre, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil pozuyla bu kez fit görünümü üzerinden gündeme geldi.

82 yaşındaki Sevim Emre, tatili sırasında bikinisiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Yıllara meydan okuyan görünümü ve fit fiziğiyle dikkat çeken Emre’nin paylaşımı kısa sürede magazin sayfalarına taşındı. Fotoğrafa çok sayıda beğeni gelirken sosyal medya kullanıcıları da görüntü hakkında farklı yorumlarda bulundu.

Birçok kullanıcı fotoğrafta yoğun photoshop ve filtre kullanıldığını iddia etti. Emre’nin yüzünün ve vücudunun olduğundan farklı gösterildiğini savunan kullanıcılar, görüntünün dijital müdahaleyle değiştirildiğini öne sürdü.

1963 yılında güzellik yarışmasında birinci seçilerek dikkatleri üzerine çeken ve ardından oyunculuğa adım atan Sevim Emre’nin yıllar sonra bikinili pozuyla yeniden görünümünü konuşturması geçmişteki filtreli paylaşımlarını hatırlatarak fotoğrafın doğallığını sorgulattı.

Bu tartışmaya Selin Ciğerci de dahil oldu. Sevim Emre’nin bikinili pozuna kayıtsız kalmayan Ciğerci, “Güzeller güzeli Sevim ablam, nazar değmesin sana” yorumunu yaptı.

Bu tartışmaya Selin Ciğerci de dahil oldu. Sevim Emre’nin bikinili pozuna kayıtsız kalmayan Ciğerci, “Güzeller güzeli Sevim ablam, nazar değmesin sana” yorumunu yaptı.

Ciğerci’nin övgü dolu sözlerine karşılık veren Sevim Emre ise photoshop ve yapay zeka iddialarına bir kez daha tepki gösterdi. Emre, “Akıllarını yapay zekayla bozmuşlar… Hiç işim olmaz Selinciğim. Rabb’im cömert davranmış, şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

Böylece fotoğrafında herhangi bir dijital müdahale bulunmadığını bir kez daha savunan Sevim Emre, fit görünümünün yapay zeka ya da photoshop sayesinde olmadığını açıkça dile getirmiş oldu. Ünlü ismin kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıt da en az bikinili pozu kadar gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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