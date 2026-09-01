82 Yaşındaki Sevim Emre Bikinili Pozuyla Photoshop'un Dozunu Yine Kaçırdı

1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilerek adını duyuran Sevim Emre, ardından sinemaya adım attı. Yeşilçam döneminde çeşitli yapımlarda rol alan Emre’nin yolu, 1970’li yıllarda Orhan Gencebay’la kesişti. İkilinin tanışmasına dönemin ünlü ses sanatçılarından Yıldız Tezcan’ın vesile olduğu ve ilk dönemlerde aralarındaki mektupları taşıdığı biliniyor.

1974 yılından bu yana hayatlarını birlikte sürdüren Orhan Gencebay ve Sevim Emre’nin ilişkisi, zaman zaman resmi nikah tartışmalarıyla da gündeme geldi. Uzun yıllar boyunca “gönül nikahımız var” sözleriyle ilişkilerini tanımlayan çift, aralarındaki bağın bir evlilik cüzdanından çok daha güçlü olduğunu her fırsatta dile getirdi.

Orhan Gencebay, Sevim Emre’yi yalnızca hayat arkadaşı olarak değil, bestelerinin en büyük ilham kaynaklarından biri olarak da tanımladı. Çiftin 1981 yılında Gökhan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Bugün oyunculuk yapan Gökhan Gencebay, Seda Han’la evli.

Yarım asrı aşan birlikteliklerine rağmen birbirlerine duydukları sevgiyi sosyal medyada göstermeye devam eden çift, romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Orhan Gencebay’ın Sevim Emre’nin doğum günü için kaleme aldığı aşk mektubu da bu paylaşımların en dikkat çekenlerinden biri olmuştu. Usta sanatçı mektubunda hayat arkadaşına duyduğu sevgiyi “Sevgili karım, kadınım! Seni çok seviyorum” sözleriyle dile getirmişti.