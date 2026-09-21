article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Aziz Yıldırım ve Asensio Arasında Geçen "İstenmeme" Diyaloğu Duyanları Şaşırttı

Aziz Yıldırım ve Asensio Arasında Geçen "İstenmeme" Diyaloğu Duyanları Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.09.2026 - 00:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Serdar Ali Çelikler, Başkan Aziz Yıldırım’ın Asensio ile yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.

Çelikler, ikili arasında geçen konuşmayı şu sözlerle aktardı: 'Aziz Yıldırım, Asensio’ya ‘Sen bu takımın en değerli parçasısın, seni istemeyen kimse yok. Bir an önce düzelmeni bekliyoruz. Aslansın kaplansın.’ demiş yani. Asensio 'Beni istemediğinizi zannediyorum.' gibi bir şey demiş.'

Çelikler, görüşmenin devamına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: 'Aziz Yıldırım da ‘Seni istemeyenin…..’ demiş devam etmiş böyle. Tercüman böyle kalınca, Aziz bey ‘Aynen dediğimi çevir’ demiş.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serdar Ali Çelikler yaşanan diyaloğu anlattı.

Asensio'nun sakatlığı ve forma giymemesi krize neden olmuştu.

Asensio'nun sakatlığı ve forma giymemesi krize neden olmuştu.

Asensio geçtiğimiz yıl performansıyla göz doldururken bu sene de Fenerbahçe'nin çok şey beklediği isimlerdendi. Ancak yaşanan sakatlık ve forma giyemediği maçların ardından farklı sorular gündeme gelmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın