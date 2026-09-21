Aziz Yıldırım ve Asensio Arasında Geçen "İstenmeme" Diyaloğu Duyanları Şaşırttı

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Serdar Ali Çelikler, Başkan Aziz Yıldırım’ın Asensio ile yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.

Çelikler, ikili arasında geçen konuşmayı şu sözlerle aktardı: 'Aziz Yıldırım, Asensio’ya ‘Sen bu takımın en değerli parçasısın, seni istemeyen kimse yok. Bir an önce düzelmeni bekliyoruz. Aslansın kaplansın.’ demiş yani. Asensio 'Beni istemediğinizi zannediyorum.' gibi bir şey demiş.'

Çelikler, görüşmenin devamına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: 'Aziz Yıldırım da ‘Seni istemeyenin…..’ demiş devam etmiş böyle. Tercüman böyle kalınca, Aziz bey ‘Aynen dediğimi çevir’ demiş.”