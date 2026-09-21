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Ortadoğu'daki Savaş Cebi Yakıyor: Fransa'da Dizel Litresi 2,41 Euroya Çıktı

Ortadoğu'daki Savaş Cebi Yakıyor: Fransa'da Dizel Litresi 2,41 Euroya Çıktı

Fransa Akaryakıt Motorin
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 23:31
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Fransa'da dizelin litre fiyatı bugün 2,41 euroya tırmanarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Benzin fiyatları da aynı rekor tabloya eşlik ediyor, 95 oktan benzin on günden fazladır 2022'deki zirvenin üzerinde seyrediyor. Ortadoğu'daki savaşın küresel petrol arzını sarsmasıyla birlikte motor yağı piyasasında da fiyatlar şubattan bu yana yüzde 400 birden fırladı. Fransız hükümeti bu tabloyu izlerken 2018'de patlak veren Sarı Yelekliler protestolarının yeniden sokaklara taşmasından çekiniyor.

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Dizelin Litresi 2,41 Euroya Çıktı, Benzin de Rekor Peşinde

Dizelin Litresi 2,41 Euroya Çıktı, Benzin de Rekor Peşinde

Agence France-Presse'in (AFP), Fransa Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan 8 bin 700'den fazla akaryakıt istasyonunun verilerini taradığı analize göre, yerel saatle 10.30'da dizelin litre fiyatı bir gün önce kırılan rekoru bile geride bıraktı. Kurşunsuz 98 oktan benzinin ortalama litre fiyatı 2,28 euroyu geçerken, Fransa'da sürücülerin en çok tercih ettiği 95 oktan benzin 2,17 euronun üzerine tırmandı.

95 oktan benzinin fiyatı on günden uzun bir süredir 2022'de kayıtlara geçen zirvenin üstünde kalmayı sürdürüyor; bu da zamların geçici bir dalgalanma olmadığını, kalıcı bir seyre dönüştüğünü gösteriyor. Fiyatlardaki bu yükseliş, ham petrolün eylül ayında yaklaşık yüzde 20 değer kazandığı bir döneme denk geldi. Uluslararası gösterge Brent petrol, son üç gündeki gerilemeye karşın varil başına 100 doların üzerinde tutunmayı başardı.

Motor Yağında Küresel Kriz: Fiyatlar Şubattan Beri Yüzde 400 Arttı

Motor Yağında Küresel Kriz: Fiyatlar Şubattan Beri Yüzde 400 Arttı

Akaryakıttaki rekorların gölgesinde kalan bir başka gelişme de motor yağı piyasasında yaşanıyor. Küresel arz sıkıntısının derinleşmesiyle bazı yağ değişim merkezlerinin stokları tükenirken, ABD'deki bir perakende zinciri müşterilerinin kişisel kullanım için alabileceği motor yağı miktarını sınırlamak zorunda kaldı.

Financial Times'ın haberine göre, modern araçların büyük bölümünde kullanılan tam sentetik yağların hammaddesi olan Grup III baz yağın galonu, önceki gün 12,45 dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu fiyat, baz yağın şubat ayındaki değerinin yaklaşık dört katına denk geliyor ve artış oranı ham petrol, benzin ve dizeldeki yükselişin bile önüne geçti.

Uzmanlar bu sıçramanın arkasında İran'daki savaşın otomobil motorlarında kullanılan yağlayıcı tedarikinde yarattığı küresel darboğazı işaret ediyor. Akaryakıt zammının sosyal gerilimi tırmandırdığı ülkelerin listesi büyürken, Fransa hükümeti asıl 2018'de yakıt zamlarına karşı patlak veren ve aylarca sokakları terk etmeyen Sarı Yelekliler hareketinin bu tablo üzerinden yeniden canlanmasından endişe ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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