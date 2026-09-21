Ortadoğu'daki Savaş Cebi Yakıyor: Fransa'da Dizel Litresi 2,41 Euroya Çıktı
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Fransa'da dizelin litre fiyatı bugün 2,41 euroya tırmanarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Benzin fiyatları da aynı rekor tabloya eşlik ediyor, 95 oktan benzin on günden fazladır 2022'deki zirvenin üzerinde seyrediyor. Ortadoğu'daki savaşın küresel petrol arzını sarsmasıyla birlikte motor yağı piyasasında da fiyatlar şubattan bu yana yüzde 400 birden fırladı. Fransız hükümeti bu tabloyu izlerken 2018'de patlak veren Sarı Yelekliler protestolarının yeniden sokaklara taşmasından çekiniyor.
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Dizelin Litresi 2,41 Euroya Çıktı, Benzin de Rekor Peşinde
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Motor Yağında Küresel Kriz: Fiyatlar Şubattan Beri Yüzde 400 Arttı
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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