Ortadoğu'daki Savaş Cebi Yakıyor: Fransa'da Dizel Litresi 2,41 Euroya Çıktı

Agence France-Presse'in (AFP), Fransa Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan 8 bin 700'den fazla akaryakıt istasyonunun verilerini taradığı analize göre, yerel saatle 10.30'da dizelin litre fiyatı bir gün önce kırılan rekoru bile geride bıraktı. Kurşunsuz 98 oktan benzinin ortalama litre fiyatı 2,28 euroyu geçerken, Fransa'da sürücülerin en çok tercih ettiği 95 oktan benzin 2,17 euronun üzerine tırmandı.

95 oktan benzinin fiyatı on günden uzun bir süredir 2022'de kayıtlara geçen zirvenin üstünde kalmayı sürdürüyor; bu da zamların geçici bir dalgalanma olmadığını, kalıcı bir seyre dönüştüğünü gösteriyor. Fiyatlardaki bu yükseliş, ham petrolün eylül ayında yaklaşık yüzde 20 değer kazandığı bir döneme denk geldi. Uluslararası gösterge Brent petrol, son üç gündeki gerilemeye karşın varil başına 100 doların üzerinde tutunmayı başardı.