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Benzine Zam Geldi, Sıra Motorinde mi? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Benzine Zam Geldi, Sıra Motorinde mi? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 11:13
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Gece yarısı tabelalar bir kez daha değişti, benzine zam geldi. Küresel piyasalarda Brent petrol 100 doları aşarken, benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapıldı. Benzin 80 TL barajını aşarken, motorin fiyatları da 90 TL’ye merdiven dayadı. Peki, mazota ve benzine zam var mı? Benzin ne kadar oldu? 

İşte 12 Eylül itibarıyla il il güncel akaryakıt fiyatları.

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Benzine Beklenen Zam Geldi

Benzine Beklenen Zam Geldi

Küresel piyasalarda brent petrolün 100 dolar seviyesini aşması, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor. Araç sahiplerinin günlerdir takip ettiği akaryakıt zammı bugün pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam geldi ve yeni tarife 12 Eylül Cumartesi itibarıyla uygulanmaya başladı.

İstanbul’da Benzin 80 TL’yi Aştı

İstanbul’da Benzin 80 TL’yi Aştı

Zamla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı ilk kez 80 TL seviyesini aşarken Ankara ve İzmir’de fiyatlar 81 TL’nin üzerine çıktı. Doğu illerinde ise nakliye maliyetlerinin de eklenmesiyle benzinin litresi 83 TL sınırına yaklaştı.

Salı Gününe Dikkat: Motorin 100 TL Barajına Gidiyor

 Sektör kaynakları ve Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, benzinin ardından motorin fiyatlarına da salı günü yeni bir zam gelmesi bekleniyor. 

Sektör yetkilileri oldukça kritik bir uyarıda bulunuyor: Orta Doğu kaynaklı küresel risklerin ve Brent petroldeki tırmanışın devam etmesi halinde, motorin litre fiyatının kısa süre içinde 100 TL psikolojik barajını aşarak yeni rekorlar kırabileceğine dikkat çekiliyor.

İşte gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiler👇

İşte gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiler👇
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Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?

Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?

Zam sonrası en çok merak edilen konu ise 'Bugün benzin ve motorin ne kadar?' sorusu oldu. İşte 12 Eylül Cumartesi itibarıyla üç büyük ildeki güncel pompa fiyatları:

12 Eylül Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? (İl İl Fiyatlar)

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 80,12 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 88,87 TL

  • LPG litre fiyatı 34,39 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 80,26 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 89,01 TL

  • LPG litre fiyatı 34,99 TL

Ankara'da Akaryakıt Ne Kadar?

  • Benzinin litre fiyatı 81,25 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 90,16 TL

  • LPG litre fiyatı 35,09 TL

İzmir'de Akaryakıt Ne Kadar?

  • Benzinin litre fiyatı 81,52 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 90,43 TL

  • LPG litre fiyatı 34,99 TL

Uyarı: Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerinin belirlediği politikalara ve istasyonların bulunduğu ilçelere göre birkaç kuruşluk farklılıklar gösterebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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