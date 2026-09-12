Benzine Zam Geldi, Sıra Motorinde mi? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gece yarısı tabelalar bir kez daha değişti, benzine zam geldi. Küresel piyasalarda Brent petrol 100 doları aşarken, benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapıldı. Benzin 80 TL barajını aşarken, motorin fiyatları da 90 TL’ye merdiven dayadı. Peki, mazota ve benzine zam var mı? Benzin ne kadar oldu?
İşte 12 Eylül itibarıyla il il güncel akaryakıt fiyatları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benzine Beklenen Zam Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da Benzin 80 TL’yi Aştı
İşte gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiler👇
Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın