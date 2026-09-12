Benzine Zam Geldi, Sıra Motorinde mi? İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Zam sonrası en çok merak edilen konu ise 'Bugün benzin ve motorin ne kadar?' sorusu oldu. İşte 12 Eylül Cumartesi itibarıyla üç büyük ildeki güncel pompa fiyatları:

12 Eylül Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? (İl İl Fiyatlar)

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 80,12 TL

Motorinin litre fiyatı 88,87 TL

LPG litre fiyatı 34,39 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 80,26 TL

Motorinin litre fiyatı 89,01 TL

LPG litre fiyatı 34,99 TL

Ankara'da Akaryakıt Ne Kadar?

Benzinin litre fiyatı 81,25 TL

Motorinin litre fiyatı 90,16 TL

LPG litre fiyatı 35,09 TL

İzmir'de Akaryakıt Ne Kadar?

Benzinin litre fiyatı 81,52 TL

Motorinin litre fiyatı 90,43 TL

LPG litre fiyatı 34,99 TL

Uyarı: Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerinin belirlediği politikalara ve istasyonların bulunduğu ilçelere göre birkaç kuruşluk farklılıklar gösterebilir.