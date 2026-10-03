5 – 11 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?
Ekim ayının o tatlı serinliği şehri tamamen sararken, çocukların okul sonrası ve hafta sonu enerjisini en güzel şekilde değerlendireceği 5 - 11 Ekim rehberimiz hazır! Bu hafta rotamızda zihin açan deneyimlere odaklanıyor, sahnelerin tozunu yepyeni oyunlarla attırıyor, renkli gösteriler ve etkinliklere maceraya bilet alıyoruz.
Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? İşte Ekim ayının ilk çocuk etkinlikleri rehberi!
Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz!
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?
Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?
İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?
28 Eylül – 11 Ekim Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?
Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Müzeye Gitmeli?
Ekim Ayına Özel Tematik Oyun Alanları
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