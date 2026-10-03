article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
5 – 11 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

5 – 11 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 12:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekim ayının o tatlı serinliği şehri tamamen sararken, çocukların okul sonrası ve hafta sonu enerjisini en güzel şekilde değerlendireceği 5 - 11 Ekim rehberimiz hazır! Bu hafta rotamızda zihin açan deneyimlere odaklanıyor, sahnelerin tozunu yepyeni oyunlarla attırıyor, renkli gösteriler ve etkinliklere maceraya bilet alıyoruz.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? İşte Ekim ayının ilk çocuk etkinlikleri rehberi! 

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz! 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Ekim ayının ikinci haftasında sahneler, interaktif şovlardan klasik masallara kadar dopdolu bir takvim sunuyor. Tüm etkinlikler görsellerden 5-11 Ekim haftasına özel olarak seçilmiştir.

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 10 Ekim: Hazine Adası – Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi Sahnesi

  • 10 Ekim: Kaptan Pengu – Mall of Istanbul MOI Sahne

  • 10 Ekim: Mahşer-i Cümbüş Çocuk Oyunu (Doğaçlama İnteraktif) – Trump Sahne

  • 10 Ekim: Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor – House of Performance (HoP)

  • 10 Ekim: Ringo'nun Dünyası – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • 11 Ekim: Pinokyo Tiyatro Oyunu – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 11 Ekim: Neci'nin Diji Maceraları – Torium Sahne

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 10 Ekim: Efsane Dinozorlar 2 Gizemli Geçit – İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi

  • 10 Ekim: Alice Harikalar Diyarında Çocuk Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 11 Ekim: Kuromi & Dostları – Sahne Hane Üsküdar

  • 11 Ekim: Büyük Kovalamaca Oyunu – Sahne Hane Üsküdar

  • 11 Ekim: Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası – Acu Sahne - Acıbadem Üniversitesi

Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?

Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?

Dans etmekten ve şarkı söylemekten keyif alan minikler için haftanın ritmini yükseltecek müzikaller.

  • 10 Ekim: Süper Kediler Müzikli Çocuk Tiyatrosu – Palladium AVM

  • 10 Ekim: Happy Pig's Öğreniyor Müzikli Tiyatro Oyunu – Palladium AVM 

  • 11 Ekim: Ceviz Adam Müzikali (Sevimli Arkadaşlarıyla Yeni Bir Macera!) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 11 Ekim: Happy Pig's Öğreniyor Müzikli Tiyatro Oyunu – Torium Sahne

  • 11 Ekim: Kırmızı Başlıklı Kız Müzikli & Danslı Çocuk Oyunu – DasDas Açık Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Bu hafta (5 - 11 Ekim tarihlerinde) sinemalarda vizyona giren yeni bir çocuk filmi bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz hafta (2 Ekim) vizyona girip salonları kasıp kavuran ve hâlâ vizyonda olan harika seçenekler çocukları bekliyor!

Hâlâ Vizyonda Olanlar:

  • Robu 404 (Vizyon Tarihi: 2 Ekim)

Konu: Hata kodu vererek fabrikadan kaçan sevimli robot Robu 404'ün, gerçek dünyada duyguları keşfetmesini ve küçük bir çocukla kurduğu sıcacık dostluğu anlatan eğlenceli bir bilim kurgu.

Tür: Animasyon, Bilim Kurgu, Komedi

  • Unutulmuş Ada (Vizyon Tarihi: 2 Ekim)

Konu: Eski bir haritayı takip ederek haritalarda yer almayan fantastik bir adaya düşen üç arkadaşın, adanın yerlileriyle birlikte karanlık güce karşı serüveni.

Tür: Animasyon, Macera

  • Efsaneler Takımı: Görev (Vizyon Tarihi: 2 Ekim)

Konu: Dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için ilk kez bir araya gelen efsanevi kahramanların heyecan dolu mücadelesi.

Tür: Animasyon, Macera

28 Eylül – 11 Ekim Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

28 Eylül – 11 Ekim Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

Yağmurlu ve serin geçebilecek ekim günlerinde sığınabileceğiniz konforlu kapalı alanlar ile serin havaya rağmen doğayla iç içe kalabileceğiniz yaşam merkezleri bu ayın en büyük kurtarıcıları!

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi (Üsküdar): Sonbaharın serinliğini dışarıda bırakıp, su altının göz alıcı ve renkli dünyasını sıcak bir alanda keşfetmek için kusursuz bir kapalı alan alternatifi. Çocuklar okyanus tünelinde yürürken köpekbalıkları ve vatozların gizemli dünyasına hayran kalacaklar.

  • Park Of Istanbul - Hayvanat Bahçesi (Çekmeköy): Havalar serinlese de doğadan kopmak istemeyen aileler için harika bir hafta sonu rotası. Çam ağaçlarının arasında temiz hava alırken, çocukların egzotik canlıları yakından gözlemleyebileceği ve doğa sevgisini pekiştireceği bir kompleks.

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan): Sevimli yunusların, fokların ve morsların kıvrak zekasıyla hazırlanan akrobatik şovları, kapalı ve sıcak bir tribünde izleyerek çocuklara unutulmaz bir görsel şölen sunabilirsiniz.

  • Emaar SkyView ve SkyWalk (Üsküdar): Ayaklarınızı kelimenin tam anlamıyla yerden kesecek bir macera! Şehri cam teras üzerinden kuşbakışı izlerken bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren bu heyecan verici deneyim, adrenalin seven çocuklar (ve ebeveynler) için biçilmiş kaftan.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Çocukların ellerini boyaya ve hamura bulayacakları, hikayelerle hayal güçlerini besleyecekleri dopdolu bir atölye haftası!

Avrupa Yakası Atölyeleri:

  • Suluboya İle Gölge Çalışması Atölyesi

Detay: Çocukların kontrast (zıtlık), siluet ve renk geçişlerini keşfedeceği bu sanatsal etkinlikte minikler; arka planda canlı suluboya tonları kullanıp ön planda siyah siluetler oluşturarak görsel sanatların temel kavramlarını deneyimleyerek öğreniyorlar.

Yaş Grubu: 6-9 Yaş

Gün/Saat: 7 Ekim Çarşamba (Saat 15.00) ve 11 Ekim Pazar (Saat 15.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Tırtıl Hikayesi & Pizza Atölyesi | PizzaExpress x Mudita

Detay: Sadece hamur açıp pizza yapmakla kalmayan çocuklar, atölye boyunca anlatılan masalsı Tırtıl Hikayesi ile hayal güçlerini besleyip ardından kendi elleriyle hazırladıkları pizzaları yemenin tadını çıkarıyorlar.

Yaş Grubu: 3-8 Yaş

Gün/Saat: 11 Ekim Pazar (Saat 11.00 - 13.00 arası)

Mekan: Nişantaşı PizzaExpress Live

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Müzeye Gitmeli?

Müzelerin aslında ne kadar büyüleyici, interaktif ve ilham verici olduğunu yansıtan yepyeni keşif rotaları:

İlham Veren Müze Keşifleri:

  • İstanbul Havacılık Müzesi (Yeşilköy / Avrupa Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Savaş uçaklarının, yolcu uçaklarının ve helikopterlerin tam kalbinde, gökyüzünün tarihini yaşayarak öğrenmek için muazzam bir açık hava rotası. Sonbahar rüzgarları eşliğinde kanatların altında yürümek, ziyaretçilere bir havacılık serüveninin içindeymiş hissi veriyor.

Çocuklar İçin: Uçakların tekerleklerini yakından incelemek, açık kokpitlerde pilot olma hayalleri kurmak ve efsanevi hava araçlarıyla yan yana fotoğraf çektirmek, merak duygularını zirveye taşıyan eşsiz bir deneyim.

  • İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe / Anadolu Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Sunay Akın'ın dünyanın dört bir yanından özenle topladığı tarihi oyuncaklarla dolu, baştan aşağı ahşap ve masalsı bir köşk. Ekim ayının tatlı serinliğinde sıcacık, nostaljik ve sanat dolu bir masal diyarına adım atmak için kusursuz bir seçim.

Çocuklar İçin: 1900'lerin başından kalma ilk uzay mekiklerini, ince işçilikli tren setlerini ve efsanevi kahramanların figürlerini incelerken; farklı dönemlerin hayal gücünü ve oyun kültürünü hayranlıkla keşfediyorlar.

Ekim Ayına Özel Tematik Oyun Alanları

Ekim Ayına Özel Tematik Oyun Alanları
  • Xtrem Aventures Macera Parkı (Maslak / Avrupa Yakası):

Neden Gitmeli? Ormanın tam ortasında ağaçların arasına kurulan bu park, standart oyun parklarından çok farklı! Çocuklar yaşlarına uygun güvenlik ağlı parkurlarda ağaçtan ağaca geçiyor, zipline ile uçuyor ve gerçek bir orman macerası yaşayarak tüm haftanın stresini atıyorlar.

  • Watergarden İstanbul Su, Ateş ve Işık Şovları (Ataşehir / Anadolu Yakası):

Neden Gitmeli? Sadece bir oyun alanı değil, tam bir görsel şölen. Havuzda müzik eşliğinde gökyüzüne fışkıran su ve ateş şovları çocukları büyülerken; çevresindeki trambolin parkları, zipline hatları ve macera alanları sınırsız bir enerji atma imkanı sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın