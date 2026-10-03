5 – 11 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Müzelerin aslında ne kadar büyüleyici, interaktif ve ilham verici olduğunu yansıtan yepyeni keşif rotaları:

İlham Veren Müze Keşifleri:

İstanbul Havacılık Müzesi (Yeşilköy / Avrupa Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Savaş uçaklarının, yolcu uçaklarının ve helikopterlerin tam kalbinde, gökyüzünün tarihini yaşayarak öğrenmek için muazzam bir açık hava rotası. Sonbahar rüzgarları eşliğinde kanatların altında yürümek, ziyaretçilere bir havacılık serüveninin içindeymiş hissi veriyor.

Çocuklar İçin: Uçakların tekerleklerini yakından incelemek, açık kokpitlerde pilot olma hayalleri kurmak ve efsanevi hava araçlarıyla yan yana fotoğraf çektirmek, merak duygularını zirveye taşıyan eşsiz bir deneyim.

İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe / Anadolu Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Sunay Akın'ın dünyanın dört bir yanından özenle topladığı tarihi oyuncaklarla dolu, baştan aşağı ahşap ve masalsı bir köşk. Ekim ayının tatlı serinliğinde sıcacık, nostaljik ve sanat dolu bir masal diyarına adım atmak için kusursuz bir seçim.

Çocuklar İçin: 1900'lerin başından kalma ilk uzay mekiklerini, ince işçilikli tren setlerini ve efsanevi kahramanların figürlerini incelerken; farklı dönemlerin hayal gücünü ve oyun kültürünü hayranlıkla keşfediyorlar.