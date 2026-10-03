Daha 17'nin Ezgi'si Berra Ahsen Uslu'nun Kadroya Nasıl Seçildiği Ortaya Çıktı

Kanal D'de yayınlanan Daha 17'nin genç kadrosunda Ezgi karakterine hayat veren Berra Ahsen Uslu, Bavela Content'e verdiği röportajda diziyle yollarının nasıl kesiştiğini anlattı. Her şey, genç oyuncunun yapım ekibine gönderdiği bir audition kaydıyla başladı.

Kaydın ardından görüşmeye çağrılan Uslu, gittiğinde neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Yönetmen Emre Kabakuşak'la birebir bir görüşme yapacağını düşünen genç oyuncu, kendisini dizinin bütün oyuncularının bir arada olduğu bir okuma provasında buldu.

Uslu o günü şu sözlerle anlattı:

'Audition'ı gönderdim. Görüşmek istediklerini söylediler. Görüşmeye gittiğimde ben bir ne olduğunun farkında değildim. Çünkü bütün oyuncular oradaydı. Biz bir okuma provası gibi bir şeye girdik ve ben orada şey zannediyordum; yönetmenle birebir, yani Emre Hoca ile birebir şekilde görüşeceğiz diye düşünüyordum.'