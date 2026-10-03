Daha 17'nin Ezgi'si Berra Ahsen Uslu'nun Kadroya Nasıl Seçildiği Ortaya Çıktı
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Daha 17'de canlandırdığı Ezgi karakteriyle kısa sürede dizinin sevilen yüzlerinden biri olan Berra Ahsen Uslu, rolü aldığı günü anlattı. Genç oyuncu, yönetmen Emre Kabakuşak'ın kendisine söylediği tek cümleyi unutamadığını söyledi. Peki o gün neler yaşandı?
KAYNAK: Bavela Content
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Berra Ahsen Uslu, Daha 17'deki Ezgi rolünü nasıl aldığını ilk kez anlattı.
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Meğer Daha 17'nin yönetmeni Emre Kabakuşak, kararını o okuma provası sırasında vermiş.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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