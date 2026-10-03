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Daha 17'nin Ezgi'si Berra Ahsen Uslu'nun Kadroya Nasıl Seçildiği Ortaya Çıktı

Daha 17'nin Ezgi'si Berra Ahsen Uslu'nun Kadroya Nasıl Seçildiği Ortaya Çıktı

Kanal D Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 12:53
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Daha 17'de canlandırdığı Ezgi karakteriyle kısa sürede dizinin sevilen yüzlerinden biri olan Berra Ahsen Uslu, rolü aldığı günü anlattı. Genç oyuncu, yönetmen Emre Kabakuşak'ın kendisine söylediği tek cümleyi unutamadığını söyledi. Peki o gün neler yaşandı?

KAYNAK: Bavela Content

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Berra Ahsen Uslu, Daha 17'deki Ezgi rolünü nasıl aldığını ilk kez anlattı.

Berra Ahsen Uslu, Daha 17'deki Ezgi rolünü nasıl aldığını ilk kez anlattı.

Kanal D'de yayınlanan Daha 17'nin genç kadrosunda Ezgi karakterine hayat veren Berra Ahsen Uslu, Bavela Content'e verdiği röportajda diziyle yollarının nasıl kesiştiğini anlattı. Her şey, genç oyuncunun yapım ekibine gönderdiği bir audition kaydıyla başladı.

Kaydın ardından görüşmeye çağrılan Uslu, gittiğinde neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Yönetmen Emre Kabakuşak'la birebir bir görüşme yapacağını düşünen genç oyuncu, kendisini dizinin bütün oyuncularının bir arada olduğu bir okuma provasında buldu.

Uslu o günü şu sözlerle anlattı:

'Audition'ı gönderdim. Görüşmek istediklerini söylediler. Görüşmeye gittiğimde ben bir ne olduğunun farkında değildim. Çünkü bütün oyuncular oradaydı. Biz bir okuma provası gibi bir şeye girdik ve ben orada şey zannediyordum; yönetmenle birebir, yani Emre Hoca ile birebir şekilde görüşeceğiz diye düşünüyordum.'

Meğer Daha 17'nin yönetmeni Emre Kabakuşak, kararını o okuma provası sırasında vermiş.

Meğer Daha 17'nin yönetmeni Emre Kabakuşak, kararını o okuma provası sırasında vermiş.

Berra Ahsen Uslu'nun anlattığına göre yönetmen, Ezgi için aradığı ismi o masada bulmuştu. Prova sona erdikten sonra Kabakuşak ile baş başa kalan genç oyuncu, kariyerinin en heyecanlı anlarından birini yaşadı.

'Emre Hoca aslında zaten kafasında Ezgi'yi bana o anda okey vermiş. Okuma provasından sonra Emre Hoca ile baş başa kaldık. Bana dedi ki 'Benim Ezgi'm sensin.''

Berra Ahsen Uslu, o anı bugün bile en ince ayrıntısına kadar hatırladığını söyledi. Haberi aldığı anda dizlerinin titrediğini anlatan genç oyuncu, yönetmeniyle sarıldıklarını ve duygularını saklayamadığını da ekledi:

'Şeyi hatırlıyorum; dizlerimin titrediğini, sonrasında Emre Hoca ile sarıldığımızı ve Emre Hoca'ya 'Hocam ağlayacağım şu anda' falan böyle şeyler yaptığımı hatırlıyorum. Çünkü gerçekten ağlayacaktım.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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