İnci Taneleri ve Sahipsizler’de de Oynamış: Daha 17’nin Ezgi’si Berra Ahsen Uslu’yu Tanıyalım

Daha 17’nin enerjisi bir an olsun düşmeyen Ezgi’si, dizinin genç kadrosunda kısa sürede kendine ayrı bir yer açtı. Dansı, sosyal medya merakı ve arkadaş grubundaki neşeli haliyle izlediğimiz karakterin arkasında ise ekranlara aslında hiç de yabancı olmayan genç bir oyuncu var.

Berra Ahsen Uslu, Daha 17’den önce İnci Taneleri ve Sahipsizler gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmiş. Üstelik oyunculuk onun için yalnızca sette öğrendiği bir meslek değil; üniversitede de Sahne Sanatları eğitimi alıyor. Peki Berra Ahsen Uslu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Kanal D ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Daha 17’nin Ezgi’sini biraz daha yakından tanıyalım…

Kaynak: Mag