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İnci Taneleri ve Sahipsizler’de de Oynamış: Daha 17’nin Ezgi’si Berra Ahsen Uslu’yu Tanıyalım

İnci Taneleri ve Sahipsizler’de de Oynamış: Daha 17’nin Ezgi’si Berra Ahsen Uslu’yu Tanıyalım

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 13:16
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Daha 17’nin enerjisi bir an olsun düşmeyen Ezgi’si, dizinin genç kadrosunda kısa sürede kendine ayrı bir yer açtı. Dansı, sosyal medya merakı ve arkadaş grubundaki neşeli haliyle izlediğimiz karakterin arkasında ise ekranlara aslında hiç de yabancı olmayan genç bir oyuncu var. 

Berra Ahsen Uslu, Daha 17’den önce İnci Taneleri ve Sahipsizler gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmiş. Üstelik oyunculuk onun için yalnızca sette öğrendiği bir meslek değil; üniversitede de Sahne Sanatları eğitimi alıyor. Peki Berra Ahsen Uslu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Kanal D ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Daha 17’nin Ezgi’sini biraz daha yakından tanıyalım…

Kaynak: Mag

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Daha 17’nin Kıpır Kıpır Ezgi’sinin Ardındaki İsim Berra Ahsen Uslu Kimdir?

Daha 17’nin Kıpır Kıpır Ezgi’sinin Ardındaki İsim Berra Ahsen Uslu Kimdir?

Berra Ahsen Uslu, son dönemde özellikle Daha 17’de canlandırdığı Ezgi karakteriyle adını daha geniş bir izleyici kitlesine duyuran genç oyunculardan. Güzel oyuncunun doğum tarihi 30 Haziran 2005 olarak yer alıyor. Kendisi henüz 21 yaşında. 

Aynı zamanda Berra Ahsen Uslu’nun İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünde 4. sınıf öğrencisi olduğu biliniyor.

Ezgi ile Berra’nın Yolu Dans ve Enerji Konusunda Fena Halde Kesişiyor

Ezgi ile Berra’nın Yolu Dans ve Enerji Konusunda Fena Halde Kesişiyor

Kanal D’nin sevilen dizisini izleyenler bilir ki Ezgi; sosyal, enerjik, dans etmeyi seven ve geleceğini dijital dünyada gören bir genç kız. Berra Ahsen Uslu da MAG’a verdiği röportajda kendisinin günlük hayatta enerjik ve tepkilerini belli eden biri olduğunu anlatıyor. İş dansa geldiğinde ise Ezgi ile ortak noktalarının iyice arttığını söylüyor. Karaktere küçük dokunuşlar kattığını kabul etse de bir sahneye hazırlanırken önce “Ezgi burada ne yapardı?” diye düşündüğünü özellikle belirtiyor. Yani ekranda gördüğümüz o yüksek enerji tamamen yabancı bir karakterden gelmiyor; Berra’nın kendi mizacından da küçük parçalar taşıyor.

Sahne Sanatları Sıralarından Kanal D Setine Uzanan Bir Yolculuk

Sahne Sanatları Sıralarından Kanal D Setine Uzanan Bir Yolculuk

Berra Ahsen Uslu’nun oyunculuk yolculuğu henüz öğrenciyken başlamış. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünde eğitim alan Uslu, 4. sınıftayken Daha 17 kadrosuna dahil oldu. Böylece bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da profesyonel dizi setlerinde deneyim kazanmaya başladı. 

Kanal D’de yayınlanan Daha 17 Uslu’nun şimdiye kadarki en görünür rollerinden biri oldu. Emre Kabakuşak’ın yönettiği, Pastel Film imzalı dizide Ezgi karakterine hayat veriyor. Verdiği röportajda yönetmeniyle çalışırken her sahnede yeni şeyler öğrendiğini, bu sürecin ona hem oyunculukta hem de hayata bakışında farklı şeyler kattığını anlatıyor.

Oyunculuğu Kendini de Keşfettiği Bir Alan Olarak Görüyor

Berra’nın oyunculuğa bakışı da yalnızca “rol ezberlemekten” biraz daha farklı. MAG röportajında farklı karakterlerin hayatına girerken kendi korkularını, güvensizliklerini, şefkatini ve empati kurma biçimini daha iyi tanıdığını anlatıyor. Başka birini canlandırmanın, bir yandan da insanın kendisine bakmasını sağladığını düşünüyor.

Sahipsizler’in Burcu’suydu, Şimdi Daha 17’nin Ezgi’si Olarak Karşımızda

Sahipsizler’in Burcu’suydu, Şimdi Daha 17’nin Ezgi’si Olarak Karşımızda

Genç oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında İnci Taneleri ve Sahipsizler de bulunuyor. Sahipsizler’de Burcu Kartal karakterini canlandıran Uslu, ardından rotasını Daha 17’ye çevirdi. Sahipsizler’in Burcu’sundan Daha 17’nin Ezgi’sine geçerken bu kez çok daha hareketli, sosyal ve dijital dünyayla iç içe bir karakterle karşımıza çıktı. 

Kamera Kapanınca Berra Ahsen Uslu Nasıl Biri?

Ezgi’yi tanıdık ama Berra’nın kamera arkasındaki dünyası da epey renkli. MAG’a verdiği röportajda estetik anlayışını anlatırken cesur renklerden, farklı dokulardan ve karakteri olan detaylardan hoşlandığını söylüyor. Hatta sade ve minimal bir çizgiden ziyade maksimalist tarafa daha yakın olduğunu açıkça belirtiyor. Kendisi sosyal medyayı da aktif kullanan isimlerden. Daha 17 ile birlikte takipçisi sayısı da 500 bini kısa sürede aştı. Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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